https://sputniknews.com.tr/20230317/bakan-kocadan-sanliurfa-egitim-ve-arastirma-hastanesine-iliskin-paylasim-1068418872.html

Bakan Koca'dan Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ilişkin paylaşım

Bakan Koca'dan Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ilişkin paylaşım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa'daki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin hizmetlerinde normale dönüşün başladığını açıkladı. 17.03.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

fahrettin koca

şanlıurfa

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sel felaketi yaşanan Şanlıurfa'daki Eğitim ve Araştırma Hastanemizin hizmetlerinde normale dönüş başladı. Hastanemizde dün 5 bin 562 muayene, 165 yeni yatış, 73 ameliyat, 56 doğum; bugün ise 7 bin 614 muayene, 303 yeni yatış, 189 ameliyat ve 65 doğum gerçekleştirilmiştir" ifadelerini kullandı.

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şanlıurfa

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