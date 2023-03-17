https://sputniknews.com.tr/20230317/bakan-kocadan-sanliurfa-egitim-ve-arastirma-hastanesine-iliskin-paylasim-1068418872.html
Bakan Koca'dan Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ilişkin paylaşım
Bakan Koca'dan Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ilişkin paylaşım
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa'daki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin hizmetlerinde normale dönüşün başladığını açıkladı. 17.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-17T23:19+0300
2023-03-17T23:19+0300
2023-03-17T23:20+0300
türkiye
fahrettin koca
şanlıurfa
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sel felaketi yaşanan Şanlıurfa'daki Eğitim ve Araştırma Hastanemizin hizmetlerinde normale dönüş başladı. Hastanemizde dün 5 bin 562 muayene, 165 yeni yatış, 73 ameliyat, 56 doğum; bugün ise 7 bin 614 muayene, 303 yeni yatış, 189 ameliyat ve 65 doğum gerçekleştirilmiştir" ifadelerini kullandı.
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fahrettin koca, şanlıurfa
fahrettin koca, şanlıurfa
Bakan Koca'dan Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ilişkin paylaşım
23:19 17.03.2023 (güncellendi: 23:20 17.03.2023) Abone ol
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa'daki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin hizmetlerinde normale dönüşün başladığını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sel felaketi yaşanan Şanlıurfa'daki Eğitim ve Araştırma Hastanemizin hizmetlerinde normale dönüş başladı. Hastanemizde dün 5 bin 562 muayene, 165 yeni yatış, 73 ameliyat, 56 doğum; bugün ise 7 bin 614 muayene, 303 yeni yatış, 189 ameliyat ve 65 doğum gerçekleştirilmiştir" ifadelerini kullandı.