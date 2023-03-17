Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230317/bakan-kocadan-sanliurfa-egitim-ve-arastirma-hastanesine-iliskin-paylasim-1068418872.html
Bakan Koca'dan Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ilişkin paylaşım
Bakan Koca'dan Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ilişkin paylaşım
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa'daki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin hizmetlerinde normale dönüşün başladığını açıkladı. 17.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-17T23:19+0300
2023-03-17T23:20+0300
türkiye
fahrettin koca
şanlıurfa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/0d/1064542311_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_d1248e3a4d24d03f9cb02dd1500175a3.jpg
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sel felaketi yaşanan Şanlıurfa'daki Eğitim ve Araştırma Hastanemizin hizmetlerinde normale dönüş başladı. Hastanemizde dün 5 bin 562 muayene, 165 yeni yatış, 73 ameliyat, 56 doğum; bugün ise 7 bin 614 muayene, 303 yeni yatış, 189 ameliyat ve 65 doğum gerçekleştirilmiştir" ifadelerini kullandı.
türkiye
şanlıurfa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/0d/1064542311_104:0:1123:764_1920x0_80_0_0_2a0625b21afe532642b893cf5d33d6fb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fahrettin koca, şanlıurfa
fahrettin koca, şanlıurfa

Bakan Koca'dan Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ilişkin paylaşım

23:19 17.03.2023 (güncellendi: 23:20 17.03.2023)
© AAFahrettin Koca
Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2023
© AA
Abone olTelegram
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa'daki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin hizmetlerinde normale dönüşün başladığını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sel felaketi yaşanan Şanlıurfa'daki Eğitim ve Araştırma Hastanemizin hizmetlerinde normale dönüş başladı. Hastanemizde dün 5 bin 562 muayene, 165 yeni yatış, 73 ameliyat, 56 doğum; bugün ise 7 bin 614 muayene, 303 yeni yatış, 189 ameliyat ve 65 doğum gerçekleştirilmiştir" ifadelerini kullandı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала