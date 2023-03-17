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Bağışıklığı ve hafızayı güçlendiriyor, başarıyı arttırıyor: Dünya Uyku Günü
Bağışıklığı ve hafızayı güçlendiriyor, başarıyı arttırıyor: Dünya Uyku Günü
Uykunun insan sağlığına faydalarına dikkati çekmek amacıyla her yıl mart ayının ikinci veya üçüncü cuma günü 'Dünya Uyku Günü' olarak kutlanıyor. 17.03.2023, Sputnik Türkiye
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uyku, fotoğraf, фото, bağışıklık
uyku, fotoğraf, фото, bağışıklık

Bağışıklığı ve hafızayı güçlendiriyor, başarıyı arttırıyor: Dünya Uyku Günü

13:30 17.03.2023 (güncellendi: 13:44 17.03.2023)
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Uykunun insan sağlığına faydalarına dikkati çekmek amacıyla her yıl mart ayının ikinci veya üçüncü cuma günü 'Dünya Uyku Günü' olarak kutlanıyor.
© AADünya genelinde düzenlenen programlarda uzmanlar, uykunun bağışıklık, sinir ve sindirim sisteminin desteklenmesi, kalp sağlığı ile vücut fonksiyonlarının düzenlenmesi gibi pek çok faydası olduğuna vurgu yapıyor.
Dünya Uyku Günü - Sputnik Türkiye
1/8
© AA
Dünya genelinde düzenlenen programlarda uzmanlar, uykunun bağışıklık, sinir ve sindirim sisteminin desteklenmesi, kalp sağlığı ile vücut fonksiyonlarının düzenlenmesi gibi pek çok faydası olduğuna vurgu yapıyor.
© AASabahın erken saatlerinde bir kişi, Haydarpaşa Garı önündeki bir bankta vapuru beklerken uyuyakaldı. (22 Şubat 2009)
Dünya Uyku Günü - Sputnik Türkiye
2/8
© AA
Sabahın erken saatlerinde bir kişi, Haydarpaşa Garı önündeki bir bankta vapuru beklerken uyuyakaldı. (22 Şubat 2009)
© AAİzmir'in Güzelyalı semti Mithatpaşa Caddesi üzerinde uyuyan bir kedi ile köpek. (18 Mayıs 2008)
Dünya Uyku Günü - Sputnik Türkiye
3/8
© AA
İzmir'in Güzelyalı semti Mithatpaşa Caddesi üzerinde uyuyan bir kedi ile köpek. (18 Mayıs 2008)
© AAAnkara Büyükşehir Belediyesi'nce Harikalar Diyarı'nda düzenlenen Toplu Sünnet Şöleni`nde yorgun düşen bir çocuk uyuyakaldı. (30 Temmuz 2006)
Dünya Uyku Günü - Sputnik Türkiye
4/8
© AA
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce Harikalar Diyarı'nda düzenlenen Toplu Sünnet Şöleni`nde yorgun düşen bir çocuk uyuyakaldı. (30 Temmuz 2006)
© AAPolonya’nın Wroclaw kentindeki Da Vinci Power Nap uyku kafesine gelenler tavana asılı çarşafların içinde, özel hazırlanmış müzikler, biçilmiş çim kokusu, iyonize ve oksijen derecesi yükseltilmiş odalarda 'şekerleme' yaparak daha zinde olmayı amaçlıyor.
Dünya Uyku Günü - Sputnik Türkiye
5/8
© AA
Polonya’nın Wroclaw kentindeki Da Vinci Power Nap uyku kafesine gelenler tavana asılı çarşafların içinde, özel hazırlanmış müzikler, biçilmiş çim kokusu, iyonize ve oksijen derecesi yükseltilmiş odalarda 'şekerleme' yaparak daha zinde olmayı amaçlıyor.
© AAPolonya’daki Jagiellonian Üniversitesi Uyku Psikolojisi Laboratuvarı`nda uyuma bozukluğu çeken hastaların teşhis ve tedavisi gerçekleştiriliyor.
Dünya Uyku Günü - Sputnik Türkiye
6/8
© AA
Polonya’daki Jagiellonian Üniversitesi Uyku Psikolojisi Laboratuvarı`nda uyuma bozukluğu çeken hastaların teşhis ve tedavisi gerçekleştiriliyor.
© AATrakya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Öztürk, öğrenme ve uyku arasında bir bağ olduğunu belirterek, "Uykudan hemen önce ya da uykudan hemen sonra ders çalışmak ve bir şeyler öğrenmek diğer zamanlara göre daha verimli oluyor" dedi.
Dünya Uyku Günü - Sputnik Türkiye
7/8
© AA
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Öztürk, öğrenme ve uyku arasında bir bağ olduğunu belirterek, "Uykudan hemen önce ya da uykudan hemen sonra ders çalışmak ve bir şeyler öğrenmek diğer zamanlara göre daha verimli oluyor" dedi.
© AAProf. Dr. Levent Öztürk, "Erişkinlik döneminde gece uykusunda büyüme hormonunun salgılanması, gün içinde yaşadığımız hasarlanma, yara ve bere gibi olumsuzlukların tamir süreçlerini yönetir ve daha hızlı iyileşmeyi sağlar" dedi.
Dünya Uyku Günü - Sputnik Türkiye
8/8
© AA
Prof. Dr. Levent Öztürk, "Erişkinlik döneminde gece uykusunda büyüme hormonunun salgılanması, gün içinde yaşadığımız hasarlanma, yara ve bere gibi olumsuzlukların tamir süreçlerini yönetir ve daha hızlı iyileşmeyi sağlar" dedi.
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