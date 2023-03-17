Bağışıklığı ve hafızayı güçlendiriyor, başarıyı arttırıyor: Dünya Uyku Günü

© AA Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Öztürk, öğrenme ve uyku arasında bir bağ olduğunu belirterek, "Uykudan hemen önce ya da uykudan hemen sonra ders çalışmak ve bir şeyler öğrenmek diğer zamanlara göre daha verimli oluyor" dedi.