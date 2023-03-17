Bağışıklığı ve hafızayı güçlendiriyor, başarıyı arttırıyor: Dünya Uyku Günü

© AADünya genelinde düzenlenen programlarda uzmanlar, uykunun bağışıklık, sinir ve sindirim sisteminin desteklenmesi, kalp sağlığı ile vücut fonksiyonlarının düzenlenmesi gibi pek çok faydası olduğuna vurgu yapıyor.
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© AA
Dünya genelinde düzenlenen programlarda uzmanlar, uykunun bağışıklık, sinir ve sindirim sisteminin desteklenmesi, kalp sağlığı ile vücut fonksiyonlarının düzenlenmesi gibi pek çok faydası olduğuna vurgu yapıyor.
© AASabahın erken saatlerinde bir kişi, Haydarpaşa Garı önündeki bir bankta vapuru beklerken uyuyakaldı. (22 Şubat 2009)
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© AA
Sabahın erken saatlerinde bir kişi, Haydarpaşa Garı önündeki bir bankta vapuru beklerken uyuyakaldı. (22 Şubat 2009)
© AAİzmir'in Güzelyalı semti Mithatpaşa Caddesi üzerinde uyuyan bir kedi ile köpek. (18 Mayıs 2008)
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© AA
İzmir'in Güzelyalı semti Mithatpaşa Caddesi üzerinde uyuyan bir kedi ile köpek. (18 Mayıs 2008)
© AAAnkara Büyükşehir Belediyesi'nce Harikalar Diyarı'nda düzenlenen Toplu Sünnet Şöleni`nde yorgun düşen bir çocuk uyuyakaldı. (30 Temmuz 2006)
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© AA
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce Harikalar Diyarı'nda düzenlenen Toplu Sünnet Şöleni`nde yorgun düşen bir çocuk uyuyakaldı. (30 Temmuz 2006)
© AAPolonya’nın Wroclaw kentindeki Da Vinci Power Nap uyku kafesine gelenler tavana asılı çarşafların içinde, özel hazırlanmış müzikler, biçilmiş çim kokusu, iyonize ve oksijen derecesi yükseltilmiş odalarda 'şekerleme' yaparak daha zinde olmayı amaçlıyor.
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© AA
Polonya’nın Wroclaw kentindeki Da Vinci Power Nap uyku kafesine gelenler tavana asılı çarşafların içinde, özel hazırlanmış müzikler, biçilmiş çim kokusu, iyonize ve oksijen derecesi yükseltilmiş odalarda 'şekerleme' yaparak daha zinde olmayı amaçlıyor.
© AAPolonya’daki Jagiellonian Üniversitesi Uyku Psikolojisi Laboratuvarı`nda uyuma bozukluğu çeken hastaların teşhis ve tedavisi gerçekleştiriliyor.
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© AA
Polonya’daki Jagiellonian Üniversitesi Uyku Psikolojisi Laboratuvarı`nda uyuma bozukluğu çeken hastaların teşhis ve tedavisi gerçekleştiriliyor.
© AATrakya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Öztürk, öğrenme ve uyku arasında bir bağ olduğunu belirterek, "Uykudan hemen önce ya da uykudan hemen sonra ders çalışmak ve bir şeyler öğrenmek diğer zamanlara göre daha verimli oluyor" dedi.
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© AA
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Öztürk, öğrenme ve uyku arasında bir bağ olduğunu belirterek, "Uykudan hemen önce ya da uykudan hemen sonra ders çalışmak ve bir şeyler öğrenmek diğer zamanlara göre daha verimli oluyor" dedi.
© AAProf. Dr. Levent Öztürk, "Erişkinlik döneminde gece uykusunda büyüme hormonunun salgılanması, gün içinde yaşadığımız hasarlanma, yara ve bere gibi olumsuzlukların tamir süreçlerini yönetir ve daha hızlı iyileşmeyi sağlar" dedi.
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© AA
Prof. Dr. Levent Öztürk, "Erişkinlik döneminde gece uykusunda büyüme hormonunun salgılanması, gün içinde yaşadığımız hasarlanma, yara ve bere gibi olumsuzlukların tamir süreçlerini yönetir ve daha hızlı iyileşmeyi sağlar" dedi.