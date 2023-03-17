https://sputniknews.com.tr/20230317/almanyada-korgeneral-carsten-breuer-genelkurmay-baskanligi-gorevine-atandi-1068419586.html

Almanya'da Korgeneral Carsten Breuer Genelkurmay Başkanlığı görevine atandı

Almanya'da Korgeneral Carsten Breuer Genelkurmay Başkanlığı görevine atandı

Almanya’da Genelkurmay Başkanlığı görevine Korgeneral Carsten Breuer atandı. 17.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-17T23:53+0300

2023-03-17T23:53+0300

2023-03-17T23:56+0300

dünya

almanya savunma bakanlığı

almanya

boris pistorius

carsten breuer

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Almanya Savunma Bakanlığı'nda 58 yaşındaki Breuer için askeri tören düzenlendi. Törene Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius da katıldı.Törenin ardından görevine başlayan Breuer, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Genelkurmay Başbakanlığı görevini üstlenmenin kendisi için büyük onur, sorumluluk ve sevinç olduğunu belirterek bu görevi tevazu içinde ve kararlıkla yerine getireceğini ifade etti.Breuer, halefi Ebehard Zorn'a da Alman ordusunda verdiği hizmet için teşekkür etti.1984'te Alman Ordusu'nda hava savunma alayında hizmete başlayan ve Rendsburg'daki Ordu Hava Savunma Okulunda subay eğitimini tamamlayan Breuer, daha sonra Hamburg Üniversitesinde pedagoji eğitimi aldı.Alman Ordusunda çeşitli görevlerde bulunan Breuer 2015-2016 yıllarında Almanya'nın savunma ve güvenlik politikasının ana hatlarının çizildiği “Beyaz Kitap"ın hazırlanmasında Alman Silahlı Kuvvetlerin proje sorumlusu görevini üstlenirken, 2021-2022 yıllarında Alman hükümetinin Kovid-19 ile mücadele için kurduğu kriz masasının ve son olarak da acil durumlarla ilgili ülke içi operasyonlar biriminin başkanlığını yaptı.Alman medyasında yer alan haberlerde, Breuer'in Almanya'nın Ukrayna'ya verdiği Gepard uçaksavar tankı kullanımı konusunda uzman olduğu kaydedildi.

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