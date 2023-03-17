https://sputniknews.com.tr/20230317/adres-degisikliginde-basvurular-2-nisana-kadar-yskya-yapilacak-1068409019.html
Adres değişikliğinde başvurular 2 Nisan'a kadar YSK'ya yapılacak
Adres değişikliğinde başvurular 2 Nisan'a kadar YSK'ya yapılacak
Seçim sürecinde adres değişikliği için nüfus ve vatandaşlık işleri müdürlüklerine yapılan başvurular bugün sona erdi. Bu tarihten sonra seçmen listeleri... 17.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-17T18:19+0300
2023-03-17T18:19+0300
2023-03-17T18:19+0300
türkiye
ysk
yüksek seçim kurulu (ysk)
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14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ile 28.Dönem Milletvekilliği Seçimleri için başlayan süreçte nüfus ve vatandaşlık işleri müdürlüklerine yapılan adres değişikliği başvuruları bugün sona erdi.Bu tarihten sonra seçmen listeleri açıklandığında yapılacak değişikliklerle ilgili başvuruların ise YSK müdürlüklerine yapılacağı belirtildi.Buna göre seçmen listeleri 20 Mart 2023'te askıya çıkacak. 2 Nisan 2023'te de inecek. Bu süreçte vatandaşlar adres bilgilerini kontrol edecek ve değiştirmek isterse il veya ilçe seçim kurullarına başvuracak. Seçim kurulları da beyan doğrultusunda seçmen listesinde adres güncellemesi yapacak.
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MIA „Rosiya Segodnya“
ysk, yüksek seçim kurulu (ysk)
ysk, yüksek seçim kurulu (ysk)
Adres değişikliğinde başvurular 2 Nisan'a kadar YSK'ya yapılacak
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Seçim sürecinde adres değişikliği için nüfus ve vatandaşlık işleri müdürlüklerine yapılan başvurular bugün sona erdi. Bu tarihten sonra seçmen listeleri açıklandığında yapılacak değişikliklerle ilgili başvuruların ise YSK müdürlüklerine yapılacağı belirtildi
14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ile 28.Dönem Milletvekilliği Seçimleri için başlayan süreçte nüfus ve vatandaşlık işleri müdürlüklerine yapılan adres değişikliği başvuruları bugün sona erdi.
Bu tarihten sonra seçmen listeleri açıklandığında yapılacak değişikliklerle ilgili başvuruların ise YSK müdürlüklerine yapılacağı belirtildi.
Buna göre seçmen listeleri 20 Mart 2023'te askıya çıkacak. 2 Nisan 2023'te de inecek. Bu süreçte vatandaşlar adres bilgilerini kontrol edecek ve değiştirmek isterse il veya ilçe seçim kurullarına başvuracak. Seçim kurulları da beyan doğrultusunda seçmen listesinde adres güncellemesi yapacak.