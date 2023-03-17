https://sputniknews.com.tr/20230317/adres-degisikliginde-basvurular-2-nisana-kadar-yskya-yapilacak-1068409019.html

Adres değişikliğinde başvurular 2 Nisan'a kadar YSK'ya yapılacak

Adres değişikliğinde başvurular 2 Nisan'a kadar YSK'ya yapılacak

Seçim sürecinde adres değişikliği için nüfus ve vatandaşlık işleri müdürlüklerine yapılan başvurular bugün sona erdi. Bu tarihten sonra seçmen listeleri... 17.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-17T18:19+0300

2023-03-17T18:19+0300

2023-03-17T18:19+0300

türkiye

ysk

yüksek seçim kurulu (ysk)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0d/1065709385_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_ab599324aa61409394f41fc42c6c7bfa.jpg

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ile 28.Dönem Milletvekilliği Seçimleri için başlayan süreçte nüfus ve vatandaşlık işleri müdürlüklerine yapılan adres değişikliği başvuruları bugün sona erdi.Bu tarihten sonra seçmen listeleri açıklandığında yapılacak değişikliklerle ilgili başvuruların ise YSK müdürlüklerine yapılacağı belirtildi.Buna göre seçmen listeleri 20 Mart 2023'te askıya çıkacak. 2 Nisan 2023'te de inecek. Bu süreçte vatandaşlar adres bilgilerini kontrol edecek ve değiştirmek isterse il veya ilçe seçim kurullarına başvuracak. Seçim kurulları da beyan doğrultusunda seçmen listesinde adres güncellemesi yapacak.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ysk, yüksek seçim kurulu (ysk)