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Adıyaman'da, sel sularına kapılan anne ve kızı arama çalışmaları devam ediyor
Adıyaman'da, sel sularına kapılan anne ve kızı arama çalışmaları devam ediyor
Bakan Karaismailoğlu, sel felaketinin yaşandığı Tut ilçesinde akıntıya kapılarak kaybolan 2 kişinin bulunması için arama çalışmalarının sürdürüldüğünü söyledi. 17.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-17T12:32+0300
2023-03-17T12:32+0300
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adıyaman
sel
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sel felaketinin yaşandığı Tut ilçesinde akıntıya kapılarak kaybolan 2 kişinin bulunması için arama çalışmalarının sürdürüldüğünü söyledi.Adıyaman'da katıldığı bir toplantıda konuşan Bakan Karaismailoğlu, bölgede yıllardır görülmemiş yoğunlukla yaşanan yağış nedeniyle Tut ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve kayıp 2 kişinin bulunması için çalışmalara titizlikle devam edildiğini belirterek, "AFAD ekiplerimiz, jandarmamız, polisimiz, sağlıkçılarımız, itfaiyecilerimizden oluşan 522 personel ile ilk andan itibaren; 73 araç, 18 bot, 63 pompa ve 31 dalgıç ile arama kurtarma, tahliye ve nakil gibi gerekli çalışmalarımızı yapıyoruz. İnşallah en kısa zamanda vatandaşlarımıza ulaşmayı ümit ediyoruz" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230317/selde-2-km-suruklenen-kisi-yasadiklarini-anlatti-videomu-ceken-kisi-korktu-beni-cekmeye-1068369410.html
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türkiye, adıyaman, sel

Adıyaman'da, sel sularına kapılan anne ve kızı arama çalışmaları devam ediyor

12:32 17.03.2023
© AAAdıyaman'da, sel sularına kapılan anne ve kızı arama çalışmaları devam ediyor
Adıyaman'da, sel sularına kapılan anne ve kızı arama çalışmaları devam ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2023
© AA
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Bakan Karaismailoğlu, sel felaketinin yaşandığı Tut ilçesinde akıntıya kapılarak kaybolan 2 kişinin bulunması için arama çalışmalarının sürdürüldüğünü söyledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sel felaketinin yaşandığı Tut ilçesinde akıntıya kapılarak kaybolan 2 kişinin bulunması için arama çalışmalarının sürdürüldüğünü söyledi.
Adıyaman'da katıldığı bir toplantıda konuşan Bakan Karaismailoğlu, bölgede yıllardır görülmemiş yoğunlukla yaşanan yağış nedeniyle Tut ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve kayıp 2 kişinin bulunması için çalışmalara titizlikle devam edildiğini belirterek, "AFAD ekiplerimiz, jandarmamız, polisimiz, sağlıkçılarımız, itfaiyecilerimizden oluşan 522 personel ile ilk andan itibaren; 73 araç, 18 bot, 63 pompa ve 31 dalgıç ile arama kurtarma, tahliye ve nakil gibi gerekli çalışmalarımızı yapıyoruz. İnşallah en kısa zamanda vatandaşlarımıza ulaşmayı ümit ediyoruz" dedi.
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