https://sputniknews.com.tr/20230317/adiyaman-valiliginden-saganak-uyarisi-1068392595.html

Adıyaman Valiliği'nden sağanak uyarısı

Adıyaman Valiliği'nden sağanak uyarısı

Adıyaman Valiliği, öğleden sonra başlaması öngörülen sağanak ve gök gürültülü yağışın etkisini ilerleyen saatlerde artırmasının beklendiğini belirterek, sel ve... 17.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-17T13:46+0300

2023-03-17T13:46+0300

2023-03-17T14:03+0300

türkiye

adıyaman

sel

sağanak

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Adıyaman Valiliği, öğleden sonra başlaması öngörülen sağanak ve gök gürültülü yağışın etkisini ilerleyen saatlerde artırmasının beklendiğini belirterek, sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.Valilikten son meteorolojik değerlendirmelerle ilgili yapılan açıklamada, Adıyaman ili genelinde öğleden sonra çok kuvvetli yağış beklendiği, yağışın 1500 metre rakımlı yerlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacağının tahmin edildiği bildirildi.Yağışın ilerleyen saatlerde etkisini artırmasının beklendiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:AFAD'dan yağış uyarısıDeprem bölgesinde yağışlı sistem etkisini sürdürecek. Bölge genelinde beklenen kuvvetli yağış nedeniyle Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan uyarıda şunlar kaydedildi;"Bugün öğleden sonra bölgede başlayacak olan sağanak ve gök gürültülü yağışların, bu akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak deprem bölgesi genelinde kuvvetli; Adıyaman il geneli ile Şanlıurfa’nın kuzey ve batısı, Kahramanmaraş’ın güney ve doğusu, Gaziantep’in kuzey ve doğusunda çok kuvvetli olması bekleniyor.Vatandaşlarımızın sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz."Bir uyarı da bakanlıktan geldiAyrıca, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan da yapılan uyarıda, olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.Bakanlığın açıklamasında, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğleden sonra bölgede başlayacak olan sağanak ve gök gürültülü yağışların, bu akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak deprem bölgesi genelinde kuvvetli (21-50 kg/m²), Adıyaman il geneli ile Şanlıurfa’nın kuzey ve batısı, Kahramanmaraş’ın güney ve doğusu, Gaziantep’in kuzey ve doğusunda çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olması bekleniyor. Yağışların, Kahramanmaraş ve Adıyaman’ın kuzey, Malatya’nın güney ve doğusunun yükseklerinde 1500 m üzeri rakımlı yerlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bölgede yakın zaman önce gerçekleşen şiddetli yağışlar sebebi ile toprağın doymuş olması, dere ve nehirlerin seviyelerinin yükselmiş olması ve beklenen yeni kuvvetli yağışlar dikkate alındığında sel ve su baskınlarına, yer yer gök gürültülü sağanak yağışla birlikte yıldırım, dolu yağışı, kuvvetli rüzgâr ve kar yağışlarının olduğu yerlerde buzlanma ve don olayı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

https://sputniknews.com.tr/20230317/adiyamanda-sel-sularina-kapilan-anne-ve-kizi-arama-calismalari-devam-ediyor-1068388210.html

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