https://sputniknews.com.tr/20230317/abdde-bankacilik-krizini-buyuk-bankalar-konsorsiyumuyla-cozmeye-calisiyorlar-ama-piyasa-tedirgin-1068469320.html

‘ABD’de bankacılık krizini büyük bankalar konsorsiyumuyla çözmeye çalışıyorlar ama piyasa tedirgin’

‘ABD’de bankacılık krizini büyük bankalar konsorsiyumuyla çözmeye çalışıyorlar ama piyasa tedirgin’

Prof. Kozanoğlu’a göre, banka iflasları karşısında Biden yönetimi, ‘2007-08 finansal krizi görüntüsünden’ kaçınmaya çalışıyor. Ancak ABD’de devletin zenginleri... 17.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-17T17:21+0300

2023-03-17T17:21+0300

2023-03-19T17:23+0300

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ABD, 2008 küresel finansal krizinden bu yana ilk kez bankacılık kriziyle sarsılıyor. Amerika’nın en büyük 16'ncı bankası olan ve teknoloji yatırımlarıyla tanınan Silikon Vadisi Bankası’nın (SVB) ardından New York merkezli Signature Bank’ın da iflas bayrağı çekti. Kriz büyük bankaların oluşturduğu konsorsiyum eşliğinde çözülmeye çalışılıyor.ABD Hazine Bakanlığı, Merkez Bankası (Fed) ve Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), First Republic Bank'ın 11 büyük bankadan 30 milyar dolarlık mevduat aldığını duyurdu. İflas eden bankalardaki mevduat sahiplerinin paralarının tamamına erişebilecekleri de belirtildi.Biden yönetiminin ‘Vergi verenlerin parası ile banka kurtarma yapmıyoruz’ mesajı vermeye çalıştığı belirtiliyor. Bu arada ABD bankalarının bir haftada Fed borçlanma rekoru kırdığı haberleri geldi. Fed bilançosunun, 15 Mart itibarıyla yaklaşık 300 milyar dolar artışla 8,69 trilyon dolara çıkması dikkat çekti. ABD Orta Ölçekli Banka Koalisyonu (MBCA) da sektöre olan güveni tazelemek için FDIC sigortasının gelecek 2 yıl boyunca tüm mevduatları kapsayacak şekilde genişletilmesini talep etti.Dikkatler ABD’ye çevrilmişken, İsviçre'nin en büyük ikinci bankası Credit Suisse'in de sıkıntıda olduğu yansıdı. İsviçre Merkez Bankası, Credit Suisse’e likidite sağlanacağını duyururken, bankanın Merkez Bankasından (SNB) 50 milyar İsviçre frangına (54 milyar dolar) yakın borçlanacağını duyuruldu.Gelişmeleri Altınbaş Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu ile konuştuk.‘Kapitalizmin sürekli krizlere yol açan bir doğası var’Prof. Hayri Kozanoğlu’na göre 2008 finansal krizinin tekrarlanıp tekrarlanmayacağını söylemek kolay değil. Ancak Kozanoğlu, kapitalizmin sürekli krizlere yol açan doğasına atıf yaptı:“2007-08 küresel finansal krizi kadar derin bir kriz olacak veya olmayacak demek çok kolay değil. Çünkü bir yönüyle kapitalizmin sürekli krizlere yol açan bir doğası var. Küreselleşmenin giderek finansallaşması riskleri bastırıyor. Bir taraftan 2007 krizi gibi, büyük depresyon krizlerden belli dersler aldığımız için hangisi egemen olacak, ona net olarak bir cevap vermek olanaklı değil. Ama ilk olarak Silikon Vadisi Bankası’nda patlak veren kriz iyi bir örnek oluşturuyor. Çünkü bu işin bankacılık, finansal boyutu var. Bir de reel ekonomiye ilişkin boyutu var.”‘Finansta bilinen basit bir olguyu dahi dikkate almadıkları görüldü’İflas eden Silikon Vadisi Bankası’nın son dönemde yükselen teknoloji şirketleriyle iş yapan bankalardan birisi olduğunu belirten Kozanoğlu, bu şirketlerin pandemide nakitlerini bu bankalara ‘park ettiklerini’ ancak faiz artışlarıyla birlikte ‘tahvil sarsıntısının’ krizi tetiklediğini vurguladı:‘Krizin büyük bankalardan oluşan konsorsiyumla çözmeye çalışıyorlar ama piyasa tedirgin’Prof. Kozanoğlu, krizin büyük bankalardan kurulan ‘konsorsiyum’ eşliğinde çözülmeye çalışıldığını belirtirken, piyasalardaki tedirginliğin teskin edilemediğinin altını çizdi. Kozanoğlu, krizin bu yollarla önlenmesinin mümkün olup olmayacağını söylemenin de kolay olmadığı görüşünde:‘Credit Suisse zaten zordaydı…’FED’in faiz artırımlarına bağlı olarak tahvil portföylerinin piyasa değerlerinin düştüğünü anımsatan Kozanoğlu, aynı olgunun Avrupa için de geçerli olduğunu belirtti. Durumun zaten sorunlar yaşayan Credit Suisse’i de etkilemesini değerlendiren Kozanoğlu, bankanın şimdilik sermaye takviyesi ile ayakta tutulmaya çalışıldığını, ancak yeni faiz artırımının daha fazla zarara yol açacağını vurguladı:‘Ateşle oynuyorlar. Bu süreç devam ederse bu sarsıntılar derinleşebilir’Prof. Kozanoğlu’na göre büyük kapitalist ekonomiler ciddi bir ikilemle karşı karşıya. Enflasyonla mücadele için sıkı para politikası ve faiz artışlarına devam edilmesinin hem bankacılık krizini derinleştirebileceğini hem de durgunluğu getireceğini belirten Kozanoğlu, ‘faiz artışlarının durdurulması gerektiğini’ vurguladı. Ancak Kozanoğlu, “Ne yazık ki küresel burjuvazi hem Amerika hem Avrupa’nın sermaye kesimlerinin en büyük korkulu rüyası işçi ücretlerinin artması” yorumunu yaptı:‘Devletin zenginleri kurtardığı bir senaryoyla karşılaşabiliriz’Biden yönetiminin 2008 krizindeki facianın görüntüsünden kaçınmaya çalıştığını söyleyen Kozanoğlu, bu yüzden kamunun devreye girmeyeceği şekilde büyük bankaların kredi olanaklarıyla devreye sokulduğunu belirtti. Ancak Kozanoğlu’na göre Federal Mevduat Sigorta Kurumu’ndaki nakdin sınır düzeyine dikkat çekerek süreç uzarsa yeni önlemler düşünebileceklerini ekledi:‘Türkiye bankacılık sistemini ciddi sorunlar beklediğini görmek zor değil’Kozanoğlu krizin Türkiye bankacılık sistemine doğrudan etkisinin şu ana kadar ortaya çıkmadığını söylese de durumun Türkiye’deki iç borçlanma ve faiz düzeylerine dair tekrar düşünmek gerektiği görüşünde:

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Ceyda Karan https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

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radyo, credit suisse, fed, finans, abd