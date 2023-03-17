https://sputniknews.com.tr/20230317/abdde-bankacilik-krizi-first-republic-bank-11-buyuk-bankadan-30-milyar-dolarlik-mevduat-aldi-1068379742.html
ABD'de bankacılık krizi: First Republic Bank, 11 büyük bankadan 30 milyar dolarlık mevduat aldı
ABD'de bankacılık krizi: First Republic Bank, 11 büyük bankadan 30 milyar dolarlık mevduat aldı
ABD Hazine Bakanlığı, ABD Merkez Bankası (Fed) ve ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), bankacılık krizinde adı geçen bankalardan biri olan First Republic... 17.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-17T09:30+0300
2023-03-17T09:30+0300
2023-03-17T09:30+0300
ekonomi
abd
abd
abd hazine bakanlığı
fed
abd merkez bankası (fed)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/11/1068379596_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_6ff3920beca20943e9b9bc51a17f17a2.jpg
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Fed Başkanı Jerome Powell ve FDIC Başkanı Martin Gruenberg, konuya ilişkin ortak açıklama yaptı.Açıklamada, 11 bankanın First Republic Bank'a 30 milyar dolarlık mevduat sağlayacağı belirtilerek, "Bir grup büyük bankanın bu destek gösterisi memnuniyetle karşılanıyor ve bankacılık sisteminin dayanıklılığını gösteriyor." değerlendirmesinde bulunuldu.Bankacılık krizine ilişkin endişelerle yüzde 30'un üzerinde değer kaybeden First Republic Bank'ın hisseleri, büyük bankaların desteğine ilişkin haberlerin ardından yüzde 10'a yakın yükseldi.ABD basınında yer alan haberlerde, JPMorgan Chase, Citigroup, Bank of America, Wells Fargo, Goldman Sachs ve Morgan Stanley'nin First Republic Bank'ı kurtarma çabasına katılan 11 büyük bankanın arasında yer aldığı aktarıldı.1985 yılında kurulan First Republic Bank'ın geçen yıl sonu itibarıyla 212 milyar dolarlık varlığı ve 176,4 milyar dolarlık mevduatı bulunuyor. Bankanın mevduatlarının yaklaşık yüzde 70'nin sigortalı olmadığı belirtiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230314/finans-uzmanlari-10-abd-bankasi-daha-iflas-edebilir-1068217027.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/11/1068379596_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_143d8f3b92ffb336ae1f85a4213459a6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, abd, abd hazine bakanlığı, fed, abd merkez bankası (fed)
abd, abd, abd hazine bakanlığı, fed, abd merkez bankası (fed)
ABD'de bankacılık krizi: First Republic Bank, 11 büyük bankadan 30 milyar dolarlık mevduat aldı
Abone ol
ABD Hazine Bakanlığı, ABD Merkez Bankası (Fed) ve ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), bankacılık krizinde adı geçen bankalardan biri olan First Republic Bank'ın 11 büyük bankadan 30 milyar dolarlık mevduat aldığını duyurdu.
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Fed Başkanı Jerome Powell ve FDIC Başkanı Martin Gruenberg, konuya ilişkin ortak açıklama yaptı.
Açıklamada, 11 bankanın First Republic Bank'a 30 milyar dolarlık mevduat sağlayacağı belirtilerek, "Bir grup büyük bankanın bu destek gösterisi memnuniyetle karşılanıyor ve bankacılık sisteminin dayanıklılığını gösteriyor." değerlendirmesinde bulunuldu.
Bankacılık krizine ilişkin endişelerle yüzde 30'un üzerinde değer kaybeden First Republic Bank'ın hisseleri, büyük bankaların desteğine ilişkin haberlerin ardından yüzde 10'a yakın yükseldi.
ABD basınında yer alan haberlerde, JPMorgan Chase, Citigroup, Bank of America, Wells Fargo, Goldman Sachs ve Morgan Stanley'nin First Republic Bank'ı kurtarma çabasına katılan 11 büyük bankanın arasında yer aldığı aktarıldı.
1985 yılında kurulan First Republic Bank'ın geçen yıl sonu itibarıyla 212 milyar dolarlık varlığı ve 176,4 milyar dolarlık mevduatı bulunuyor. Bankanın mevduatlarının yaklaşık yüzde 70'nin sigortalı olmadığı belirtiliyor.