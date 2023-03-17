https://sputniknews.com.tr/20230317/abd-hegemonyasi-rusya-cin-ve-irani-birlikte-kendilerini-savunmak-icin-koordine-olmaya-zorladi-1068370292.html

‘ABD hegemonyası Rusya, Çin ve İran'ı birlikte kendilerini savunmak için koordine olmaya zorladı’

‘ABD hegemonyası Rusya, Çin ve İran'ı birlikte kendilerini savunmak için koordine olmaya zorladı’

Çinli uzman Ji, İran, Çin ve Rusya’nın ortak askeri tatbikatının, barışçıl, açık ve yapıcı nitelik taşıyan savunma eylemi olduğunu belirtti. 17.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-17T00:42+0300

2023-03-17T00:42+0300

2023-03-17T00:42+0300

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Çin’in Chongqing şehrinde bulunan Güneybatı Üniversitesi İran Araştırmaları Merkezi’nin Direktörü Ji Kaiyun, Sputnik’e açıklamasında, “Halihazırda İran, Çin ve Rusya, güvenlik alanında ABD’nin baskısı altındalar. Başka deyişle, Washington’un hegemonyası ve sindirme girişimleri, bu üç ülkeyi birlikte kendilerini savunmak için koordine olmaya öğretti. Lakin ülkelerin birlikte kendilerini savunması, askeri birlik anlamına gelmediğini kaydetmek gerekiyor. Ortak tatbikat, barışçıl bir eylemdir. Açık ve yapıcı nitelik taşıyor” yorumunda bulundu.Ji, “ABD bölgede barışı sağlamaya yönelik girişim ve tedbirlerini uygulayabiliyorsa İran, Çin ve Rusya da bunu yapabilir” ifadesini kullandı.Tatbikatın, üç ülkenin küresel güvenlik konusuna olan sorumluk dolu yaklaşımını sergilediğini kaydeden Çinli uzman, “Dünya barışını korumayı amaçlayan Güvenlik Kuşağı tatbikatı, bölgesel enerji koridorlarının güvenliğini ve Körfez’de engelsiz trafiği sağlamanın yanı sıra, insani sorunların çözümünü sağlama amacıyla da yürütülüyor” dedi.Ji, “Bu tatbikat sayesinde, ülkeler ayrıca karşılıklı stratejik güveni de güçlendirerek gelecekte, birçok alanda pragmatik ve esnek işbirliği mekanizmalarının oluşmasına katkıda bulunacaklar. Elbette böyle bir işbirliği, askeri birliğe dönüşme veya ABD’nin hegemonyasına meydan okuma niyetinde değil” diye ekledi.

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