https://sputniknews.com.tr/20230317/abd-disislerinden-yunanistana-amfibi-cikarma-gemilerinin-satisina-onay-1068419277.html
ABD Dışişleri’nden Yunanistan’a amfibi çıkarma gemilerinin satışına onay
ABD Dışişleri’nden Yunanistan’a amfibi çıkarma gemilerinin satışına onay
ABD Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'a yaklaşık 268 milyon dolar değerinde onlarca AAV amfibi çıkarma aracının ve ilgili ekipmanın satışıyla ilgili olası... 17.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-17T23:46+0300
2023-03-17T23:46+0300
2023-03-17T23:46+0300
savunma
abd
yunanistan
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ABD Savunma Bakanlığı’na bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı’ndan (SGIA) yapılan açıklamada, anlaşmanın, “Avrupa’da siyasi istikrar ve ekonomik ilerleme sağlama bağlamında önemli ortak olan bir NATO müttefikine” yardımı öngördüğü için ABD’nin dış politika ve ulusal güvenlik alanındaki hedeflerine ulaşmasına hizmet edeceği savunuldu.Açıklamada, “Önerilen anlaşma, Yunanistan’ın mevcut ve gelecekteki tehditlere karşı koyma yeteneğini artırarak, NATO’nun güney kanadındaki stratejik konumu göz önüne alındığında, denizde çıkarlarını ve altyapısını korumak için etkili araçlar sağlayacak. Yunanistan, ittifakın operasyonlarına, terörizme ve deniz korsanlığına karşı mücadeleye katılıyor. Yunanistan’ın bu silahları orduya entegre etmesi zor olmayacak” dendi.ABD Kongresi’nin alınan kararla ilgili bilgilendirildi ifade edildi. Kongrenin, potansiyel anlaşmayı incelemek ve kararını vermek için bir ay süresi var.
yunanistan
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abd, yunanistan
ABD Dışişleri’nden Yunanistan’a amfibi çıkarma gemilerinin satışına onay
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'a yaklaşık 268 milyon dolar değerinde onlarca AAV amfibi çıkarma aracının ve ilgili ekipmanın satışıyla ilgili olası anlaşmaya onay verdi.
ABD Savunma Bakanlığı’na bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı’ndan (SGIA) yapılan açıklamada, anlaşmanın, “Avrupa’da siyasi istikrar ve ekonomik ilerleme sağlama bağlamında önemli ortak olan bir NATO müttefikine” yardımı öngördüğü için ABD’nin dış politika ve ulusal güvenlik alanındaki hedeflerine ulaşmasına hizmet edeceği savunuldu.
Açıklamada, “Önerilen anlaşma, Yunanistan’ın mevcut ve gelecekteki tehditlere karşı koyma yeteneğini artırarak, NATO’nun güney kanadındaki stratejik konumu göz önüne alındığında, denizde çıkarlarını ve altyapısını korumak için etkili araçlar sağlayacak. Yunanistan, ittifakın operasyonlarına, terörizme ve deniz korsanlığına karşı mücadeleye katılıyor. Yunanistan’ın bu silahları orduya entegre etmesi zor olmayacak” dendi.
ABD Kongresi’nin alınan kararla ilgili bilgilendirildi ifade edildi. Kongrenin, potansiyel anlaşmayı incelemek ve kararını vermek için bir ay süresi var.