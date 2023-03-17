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Ahmet Ümit'in kitabına sansür: İçi görülmeyen zarf veya poşette satılacak
Ahmet Ümit'in kitabına sansür: İçi görülmeyen zarf veya poşette satılacak
Yazar Ahmet Ümit, ‘Başkomser Nevzat / Tapınak Fahişeleri’ isimli kitabının ‘müstehcen’ bulunduğunu belirterek sansürlendiğini duyurdu. 17.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-17T14:29+0300
2023-03-17T15:37+0300
ahmet ümit
sansür
yasak
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Polisiye romanlarıyla tanınan yazar ve şair Ahmet Ümit'in Başkomser Nevzat Tapınak Fahişeleri kitabı 'muzır ve müstehcen' bulunarak sansüre uğradı.Medyascope‘ta yer alan habere göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu, kitabın ‘içerisinde yer alan bazı ifade, tasvir ve görsellerin 18 yaşından küçüklerin maneviyatı ve gelişimleri üzerinde muzır ve müstehcen tesir yapacak nitelikte olduğuna ve 1117 sayılı Kanun’un 3266 sayılı Kanun’la değişik dördüncü maddesindeki sınırlamalara tâbi olmasına’ karar verdi.Bu sebeple kitabın sınırlamalara tâbi olması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.Ahmet Ümit: Asla başaramazsınızKararın ardından Ahmet Ümit, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Tapınak Fahişeleri adlı kitabıma sansür geldi. Kitap müstehcenmiş... Sanatı, baskıyla engellemek rüzgarı hapsetmeye benzer. Asla başaramazsınız" açıklamasında bulundu.İlgili maddeye göre kısıtlamalar şu şekilde:
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ahmet ümit, sansür, yasak
ahmet ümit, sansür, yasak

Ahmet Ümit'in kitabına sansür: İçi görülmeyen zarf veya poşette satılacak

14:29 17.03.2023 (güncellendi: 15:37 17.03.2023)
© DHAAhmet Ümit
Ahmet Ümit - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2023
© DHA
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Yazar Ahmet Ümit, ‘Başkomser Nevzat / Tapınak Fahişeleri’ isimli kitabının ‘müstehcen’ bulunduğunu belirterek sansürlendiğini duyurdu.
Polisiye romanlarıyla tanınan yazar ve şair Ahmet Ümit'in Başkomser Nevzat Tapınak Fahişeleri kitabı 'muzır ve müstehcen' bulunarak sansüre uğradı.
Medyascope‘ta yer alan habere göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu, kitabın ‘içerisinde yer alan bazı ifade, tasvir ve görsellerin 18 yaşından küçüklerin maneviyatı ve gelişimleri üzerinde muzır ve müstehcen tesir yapacak nitelikte olduğuna ve 1117 sayılı Kanun’un 3266 sayılı Kanun’la değişik dördüncü maddesindeki sınırlamalara tâbi olmasına’ karar verdi.
Bu sebeple kitabın sınırlamalara tâbi olması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ahmet Ümit: Asla başaramazsınız

Kararın ardından Ahmet Ümit, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Tapınak Fahişeleri adlı kitabıma sansür geldi. Kitap müstehcenmiş... Sanatı, baskıyla engellemek rüzgarı hapsetmeye benzer. Asla başaramazsınız" açıklamasında bulundu.
İlgili maddeye göre kısıtlamalar şu şekilde:
"Açık sergilerde ve seyyar müvezziler tarafından satılamaz.
Dükkânlarda, cemakânlarda ve benzeri yerlerde teşhir edilemez.
Bir yerden bir yere teşhir maksadıyla açık bir surette nakledilemez ve müvezziler tarafından bunlar için sipariş kabul olunamaz.
Gazeteler, mecmualar, duvar ve el ilanları, radyo ve TV ile veya diğer suretlerle ilan edilemez, satışı için reklam ve propaganda yapılamaz.
Para mukabili veya parasız küçüklere gösterilemez, verilemez ve hiçbir suretle okul ve benzeri yerlere sokulamaz.
Bu tür eserler, ancak 18 yaşından büyük olanlara içi görülmeyen zarf veya poşet içinde satılabilir. Bu zarf ve poşetlerin üzerinde eserin ismi ile ‘Küçüklere zararlıdır’ ibaresinden başka hiç bir yazı ve resim bulunamaz.
Kurul kararının tebliğinden önce dağıtımı yapılmış olan bu kabil basılmış eserleri satış için ellerinde bulunduranlar da, kurul kararlarının ilgililere duyurulma tarihinden itibaren, bu maddedeki sınırlamalara uymak zorundadırlar.”
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2020
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Aile Bakanlığı 'Muzır İçerikle Mücadele Programı' başlatıyor
16 Ekim 2020, 09:27
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