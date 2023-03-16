https://sputniknews.com.tr/20230316/yumurtadan-kuyruk-cikti-1068338038.html

Yumurtadan kuyruk çıktı

Yumurtadan kuyruk çıktı

Diyarbakır’da kahvaltı yapmak için sabah kümesten yumurta çıkaran kişi, yumurtanın kuyruğu olduğunu fark etti. 16.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-16T13:07+0300

2023-03-16T13:07+0300

2023-03-16T13:07+0300

yaşam

yumurta

diyarbakır

kuyruk

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Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde esnaflık yapan Beşir Akbuğa isimli kişi, çocukları kahvaltı yapmak için sabah kümese gidip yumurta almak isterken şekli değişik bir yumurta ile karşılaştı. Yumurtanın yumuşak ve kuyruklu olduğunu fark eden Akbuğa, daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadığını belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20230309/bilim-dunyasinda-ilk-kez-iki-erkek-fareden-bir-yavru-dogdu-insanlar-icin-ornek-olabilir-1068036795.html

diyarbakır

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yumurta, diyarbakır, kuyruk