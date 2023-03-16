https://sputniknews.com.tr/20230316/yumurtadan-kuyruk-cikti-1068338038.html
Yumurtadan kuyruk çıktı
Yumurtadan kuyruk çıktı
Diyarbakır’da kahvaltı yapmak için sabah kümesten yumurta çıkaran kişi, yumurtanın kuyruğu olduğunu fark etti. 16.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-16T13:07+0300
2023-03-16T13:07+0300
2023-03-16T13:07+0300
yaşam
yumurta
diyarbakır
kuyruk
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/10/1068337783_0:28:791:472_1920x0_80_0_0_1dd3a654660cbfe844566cefb66ca628.jpg
Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde esnaflık yapan Beşir Akbuğa isimli kişi, çocukları kahvaltı yapmak için sabah kümese gidip yumurta almak isterken şekli değişik bir yumurta ile karşılaştı. Yumurtanın yumuşak ve kuyruklu olduğunu fark eden Akbuğa, daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadığını belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20230309/bilim-dunyasinda-ilk-kez-iki-erkek-fareden-bir-yavru-dogdu-insanlar-icin-ornek-olabilir-1068036795.html
diyarbakır
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/10/1068337783_66:0:695:472_1920x0_80_0_0_ba32878862075443ee5b3ac2a296bf10.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
yumurta, diyarbakır, kuyruk
yumurta, diyarbakır, kuyruk
Yumurtadan kuyruk çıktı
Abone ol
Diyarbakır’da kahvaltı yapmak için sabah kümesten yumurta çıkaran kişi, yumurtanın kuyruğu olduğunu fark etti.
Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde esnaflık yapan Beşir Akbuğa isimli kişi, çocukları kahvaltı yapmak için sabah kümese gidip yumurta almak isterken şekli değişik bir yumurta ile karşılaştı.
Yumurtanın yumuşak ve kuyruklu olduğunu fark eden Akbuğa, daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadığını belirtti.