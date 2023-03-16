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Yumurtadan kuyruk çıktı
Yumurtadan kuyruk çıktı
Diyarbakır’da kahvaltı yapmak için sabah kümesten yumurta çıkaran kişi, yumurtanın kuyruğu olduğunu fark etti. 16.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-16T13:07+0300
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yaşam
yumurta
diyarbakır
kuyruk
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Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde esnaflık yapan Beşir Akbuğa isimli kişi, çocukları kahvaltı yapmak için sabah kümese gidip yumurta almak isterken şekli değişik bir yumurta ile karşılaştı. Yumurtanın yumuşak ve kuyruklu olduğunu fark eden Akbuğa, daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadığını belirtti.
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yumurta, diyarbakır, kuyruk
yumurta, diyarbakır, kuyruk

Yumurtadan kuyruk çıktı

13:07 16.03.2023
© İHAYumurtadan kuyruk çıktı
Yumurtadan kuyruk çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2023
© İHA
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Diyarbakır’da kahvaltı yapmak için sabah kümesten yumurta çıkaran kişi, yumurtanın kuyruğu olduğunu fark etti.
Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde esnaflık yapan Beşir Akbuğa isimli kişi, çocukları kahvaltı yapmak için sabah kümese gidip yumurta almak isterken şekli değişik bir yumurta ile karşılaştı.
Yumurtanın yumuşak ve kuyruklu olduğunu fark eden Akbuğa, daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadığını belirtti.
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