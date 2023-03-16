https://sputniknews.com.tr/20230316/ysk-baskani-secimlerde-15-yeni-ulkede-daha-sandik-kurulmasi-gerekliligi-tespit-edilmistir-1068339017.html
YSK Başkanı: Seçimlerde 15 yeni ülkede daha sandık kurulması gerekliliği tespit edilmiştir
YSK Başkanı: Seçimlerde 15 yeni ülkede daha sandık kurulması gerekliliği tespit edilmiştir
YSK Başkanı Ahmet Yener, "Bu yıl yapılacak olan seçimlerde 15 yeni ülkede daha sandık kurulması gerekliliği tespit edilmiş olup, bu ülkeler; Afganistan... 16.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-16T13:18+0300
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2023-03-16T13:28+0300
politika
ysk
yüksek seçim kurulu (ysk)
türkiye
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener açıklamalarda bulundu.Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy kullanacağı ülkelerin tespit edildiğini dile getiren Yener, "75 ülke ve 156 temsilcilikte vatandaşlarımızın oy kullanabileceği tespit edilmiş olup, 2018 yılında yapılan seçimlere ilaveten bu yıl yapılacak seçimlerde 15 yeni ülkede daha sandık kurulması gerektiği tespit edilmiştir" sözlerini kullandı.Sandık kurulacak yeni ülkeler ise şöyle: Afganistan, Belarus, Brezilya, Estonya, Fas, Kanada, Kore Cumhuriyeti, Libya, Litvanya, Malezya, Nijerya, Pakistan, Portekiz, Slovakya ve Tanzanya.
https://sputniknews.com.tr/20230316/ysk-siyasi-partilerin-secim-ittifaki-yapmalarina-iliskin-usul-ve-esaslari-belirledi-1068324082.html
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ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), türkiye
ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), türkiye
YSK Başkanı: Seçimlerde 15 yeni ülkede daha sandık kurulması gerekliliği tespit edilmiştir
13:18 16.03.2023 (güncellendi: 13:28 16.03.2023) Abone ol
YSK Başkanı Ahmet Yener, "Bu yıl yapılacak olan seçimlerde 15 yeni ülkede daha sandık kurulması gerekliliği tespit edilmiş olup, bu ülkeler; Afganistan, Belarus, Brezilya, Estonya, Fas, Karadağ, Kore Cumhuriyeti, Libya, Litvanya, Malezya, Nijerya, Pakistan, Portekiz, Slovakya ve Tanzanya olarak belirlenmiştir" dedi.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener açıklamalarda bulundu.
Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy kullanacağı ülkelerin tespit edildiğini dile getiren Yener, "75 ülke ve 156 temsilcilikte vatandaşlarımızın oy kullanabileceği tespit edilmiş olup, 2018 yılında yapılan seçimlere ilaveten bu yıl yapılacak seçimlerde 15 yeni ülkede daha sandık kurulması gerektiği tespit edilmiştir" sözlerini kullandı.
Sandık kurulacak yeni ülkeler ise şöyle: Afganistan, Belarus, Brezilya, Estonya, Fas, Kanada, Kore Cumhuriyeti, Libya, Litvanya, Malezya, Nijerya, Pakistan, Portekiz, Slovakya ve Tanzanya.