https://sputniknews.com.tr/20230316/ysk-baskani-secimlerde-15-yeni-ulkede-daha-sandik-kurulmasi-gerekliligi-tespit-edilmistir-1068339017.html

YSK Başkanı: Seçimlerde 15 yeni ülkede daha sandık kurulması gerekliliği tespit edilmiştir

YSK Başkanı: Seçimlerde 15 yeni ülkede daha sandık kurulması gerekliliği tespit edilmiştir

YSK Başkanı Ahmet Yener, "Bu yıl yapılacak olan seçimlerde 15 yeni ülkede daha sandık kurulması gerekliliği tespit edilmiş olup, bu ülkeler; Afganistan... 16.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-16T13:18+0300

2023-03-16T13:18+0300

2023-03-16T13:28+0300

politika

ysk

yüksek seçim kurulu (ysk)

türkiye

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener açıklamalarda bulundu.Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy kullanacağı ülkelerin tespit edildiğini dile getiren Yener, "75 ülke ve 156 temsilcilikte vatandaşlarımızın oy kullanabileceği tespit edilmiş olup, 2018 yılında yapılan seçimlere ilaveten bu yıl yapılacak seçimlerde 15 yeni ülkede daha sandık kurulması gerektiği tespit edilmiştir" sözlerini kullandı.Sandık kurulacak yeni ülkeler ise şöyle: Afganistan, Belarus, Brezilya, Estonya, Fas, Kanada, Kore Cumhuriyeti, Libya, Litvanya, Malezya, Nijerya, Pakistan, Portekiz, Slovakya ve Tanzanya.

https://sputniknews.com.tr/20230316/ysk-siyasi-partilerin-secim-ittifaki-yapmalarina-iliskin-usul-ve-esaslari-belirledi-1068324082.html

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