Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20230316/ysk-baskani-secimlerde-15-yeni-ulkede-daha-sandik-kurulmasi-gerekliligi-tespit-edilmistir-1068339017.html
YSK Başkanı: Seçimlerde 15 yeni ülkede daha sandık kurulması gerekliliği tespit edilmiştir
YSK Başkanı: Seçimlerde 15 yeni ülkede daha sandık kurulması gerekliliği tespit edilmiştir
YSK Başkanı Ahmet Yener, "Bu yıl yapılacak olan seçimlerde 15 yeni ülkede daha sandık kurulması gerekliliği tespit edilmiş olup, bu ülkeler; Afganistan... 16.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-16T13:18+0300
2023-03-16T13:28+0300
politika
ysk
yüksek seçim kurulu (ysk)
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1a/1066223485_0:0:663:373_1920x0_80_0_0_542a4519bf58b0d041e684a74452e908.jpg
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener açıklamalarda bulundu.Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy kullanacağı ülkelerin tespit edildiğini dile getiren Yener, "75 ülke ve 156 temsilcilikte vatandaşlarımızın oy kullanabileceği tespit edilmiş olup, 2018 yılında yapılan seçimlere ilaveten bu yıl yapılacak seçimlerde 15 yeni ülkede daha sandık kurulması gerektiği tespit edilmiştir" sözlerini kullandı.Sandık kurulacak yeni ülkeler ise şöyle: Afganistan, Belarus, Brezilya, Estonya, Fas, Kanada, Kore Cumhuriyeti, Libya, Litvanya, Malezya, Nijerya, Pakistan, Portekiz, Slovakya ve Tanzanya.
https://sputniknews.com.tr/20230316/ysk-siyasi-partilerin-secim-ittifaki-yapmalarina-iliskin-usul-ve-esaslari-belirledi-1068324082.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1a/1066223485_0:0:641:481_1920x0_80_0_0_dbe9c5487df6cd04ee3ae6ed666d4483.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), türkiye
ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), türkiye

YSK Başkanı: Seçimlerde 15 yeni ülkede daha sandık kurulması gerekliliği tespit edilmiştir

13:18 16.03.2023 (güncellendi: 13:28 16.03.2023)
© AAAhmet Yener
Ahmet Yener - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2023
© AA
Abone olTelegram
YSK Başkanı Ahmet Yener, "Bu yıl yapılacak olan seçimlerde 15 yeni ülkede daha sandık kurulması gerekliliği tespit edilmiş olup, bu ülkeler; Afganistan, Belarus, Brezilya, Estonya, Fas, Karadağ, Kore Cumhuriyeti, Libya, Litvanya, Malezya, Nijerya, Pakistan, Portekiz, Slovakya ve Tanzanya olarak belirlenmiştir" dedi.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener açıklamalarda bulundu.
Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy kullanacağı ülkelerin tespit edildiğini dile getiren Yener, "75 ülke ve 156 temsilcilikte vatandaşlarımızın oy kullanabileceği tespit edilmiş olup, 2018 yılında yapılan seçimlere ilaveten bu yıl yapılacak seçimlerde 15 yeni ülkede daha sandık kurulması gerektiği tespit edilmiştir" sözlerini kullandı.
Sandık kurulacak yeni ülkeler ise şöyle: Afganistan, Belarus, Brezilya, Estonya, Fas, Kanada, Kore Cumhuriyeti, Libya, Litvanya, Malezya, Nijerya, Pakistan, Portekiz, Slovakya ve Tanzanya.
Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2023
TÜRKİYE
YSK siyasi partilerin 'seçim ittifakı' yapmalarına ilişkin usul ve esasları belirledi
05:25
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала