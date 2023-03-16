https://sputniknews.com.tr/20230316/ukraynanin-allegro-trenlerini-verme-talebi-finlandiya-hukumetini-sasirtti-1068363935.html

‘Ukrayna’nın Allegro trenlerini verme talebi Finlandiya hükümetini şaşırttı’

‘Ukrayna’nın Allegro trenlerini verme talebi Finlandiya hükümetini şaşırttı’

Fin basını, Ukrayna’nın, Helsinki – St. Petersburg seferlerini yapan Allegro trenlerini onlara verme talebinin Finlandiya hükümetini hayrete düşürdüğünü yazdı. 16.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-16T21:08+0300

2023-03-16T21:08+0300

2023-03-16T21:08+0300

ukrayna krizi

ukrayna

finlandiya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/1c/1055103553_0:0:705:398_1920x0_80_0_0_3ea4751dce4592f6a5a6eab299c3b9af.png

Finlandiya devlet demiryolu şirketi VR, Ukrayna Demiryolları’ndan dört adet Allegro treninin onlara verilmesi talebini içeren bir mektup aldı.Demokraatti gazetesinin haberinde, “Ukrayna’nın, Finlandiya’da bulunan Allegro hızlı trenlerini kullanmak istedikleri yönündeki açıklaması Finlandiya yönetimini hayrete düşürdü. Yine de Finlandiya Başbakanlık heyetine sunulan yazılı talep ciddi bir belge olup devletin resmi yanıt vermesi gerekiyor” ifadesine yer verildi.Bu meselenin, Ukrayna yönetiminin “titizlikle düşünülmüş stratejik hamle” olduğu kaydedilen haberde, “Şimdi Finler nasıl doğaçlama yapabildiklerini sergilesinler!” dendi.Söz konusu trenlerin, VR ve Rusya Demiryolları (RZhD) tarafından ortaklaşa kurulan Karelian Trains adlı şirkete ait olduğunu belirten gazete, “Trenler, sahiplerinin tam onayı olmadan satılamaz veya bağışlanamaz ve bu onayın en azından Rusya tarafından alınması pek olası görünmüyor” diye yazdı.Finlandiya’nın, 2022’de Helsinki – St. Petersburg seferlerini askıya alma kararı aldığı anımsatılan haberde, mülkiyet koruma ilkesinin ihlal edilmesi durumunda Rusya’nın da kendi topraklarında bulunan Fin mülkiyetlerini millileştirebileceği uyarısı yapıldı.İtalyan Alstrom şirketi tarafından üretilen Allegro trenleri, 7 vagondan oluşuyor ve 220 kmh azami hıza sahip. VR – RZhD ortaklığına ait Karelian Trainsşirketi, 2010-2022 döneminde, Helsinki ve St. Petersburg arasında dört adet Allegro treni işletiyordu.

ukrayna

finlandiya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, finlandiya