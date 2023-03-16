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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230316/ukraynanin-allegro-trenlerini-verme-talebi-finlandiya-hukumetini-sasirtti-1068363935.html
‘Ukrayna’nın Allegro trenlerini verme talebi Finlandiya hükümetini şaşırttı’
‘Ukrayna’nın Allegro trenlerini verme talebi Finlandiya hükümetini şaşırttı’
Fin basını, Ukrayna’nın, Helsinki – St. Petersburg seferlerini yapan Allegro trenlerini onlara verme talebinin Finlandiya hükümetini hayrete düşürdüğünü yazdı. 16.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-16T21:08+0300
2023-03-16T21:08+0300
ukrayna krizi
ukrayna
finlandiya
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Finlandiya devlet demiryolu şirketi VR, Ukrayna Demiryolları’ndan dört adet Allegro treninin onlara verilmesi talebini içeren bir mektup aldı.Demokraatti gazetesinin haberinde, “Ukrayna’nın, Finlandiya’da bulunan Allegro hızlı trenlerini kullanmak istedikleri yönündeki açıklaması Finlandiya yönetimini hayrete düşürdü. Yine de Finlandiya Başbakanlık heyetine sunulan yazılı talep ciddi bir belge olup devletin resmi yanıt vermesi gerekiyor” ifadesine yer verildi.Bu meselenin, Ukrayna yönetiminin “titizlikle düşünülmüş stratejik hamle” olduğu kaydedilen haberde, “Şimdi Finler nasıl doğaçlama yapabildiklerini sergilesinler!” dendi.Söz konusu trenlerin, VR ve Rusya Demiryolları (RZhD) tarafından ortaklaşa kurulan Karelian Trains adlı şirkete ait olduğunu belirten gazete, “Trenler, sahiplerinin tam onayı olmadan satılamaz veya bağışlanamaz ve bu onayın en azından Rusya tarafından alınması pek olası görünmüyor” diye yazdı.Finlandiya’nın, 2022’de Helsinki – St. Petersburg seferlerini askıya alma kararı aldığı anımsatılan haberde, mülkiyet koruma ilkesinin ihlal edilmesi durumunda Rusya’nın da kendi topraklarında bulunan Fin mülkiyetlerini millileştirebileceği uyarısı yapıldı.İtalyan Alstrom şirketi tarafından üretilen Allegro trenleri, 7 vagondan oluşuyor ve 220 kmh azami hıza sahip. VR – RZhD ortaklığına ait Karelian Trainsşirketi, 2010-2022 döneminde, Helsinki ve St. Petersburg arasında dört adet Allegro treni işletiyordu.
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‘Ukrayna’nın Allegro trenlerini verme talebi Finlandiya hükümetini şaşırttı’

21:08 16.03.2023
© AFP 2023Rusya'dan kalkan son AB treni Helsinki'ye ulaştı
Rusya'dan kalkan son AB treni Helsinki'ye ulaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2023
© AFP 2023
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Fin basını, Ukrayna’nın, Helsinki – St. Petersburg seferlerini yapan Allegro trenlerini onlara verme talebinin Finlandiya hükümetini hayrete düşürdüğünü yazdı.
Finlandiya devlet demiryolu şirketi VR, Ukrayna Demiryolları’ndan dört adet Allegro treninin onlara verilmesi talebini içeren bir mektup aldı.
Demokraatti gazetesinin haberinde, “Ukrayna’nın, Finlandiya’da bulunan Allegro hızlı trenlerini kullanmak istedikleri yönündeki açıklaması Finlandiya yönetimini hayrete düşürdü. Yine de Finlandiya Başbakanlık heyetine sunulan yazılı talep ciddi bir belge olup devletin resmi yanıt vermesi gerekiyor” ifadesine yer verildi.
Bu meselenin, Ukrayna yönetiminin “titizlikle düşünülmüş stratejik hamle” olduğu kaydedilen haberde, “Şimdi Finler nasıl doğaçlama yapabildiklerini sergilesinler!” dendi.
Söz konusu trenlerin, VR ve Rusya Demiryolları (RZhD) tarafından ortaklaşa kurulan Karelian Trains adlı şirkete ait olduğunu belirten gazete, “Trenler, sahiplerinin tam onayı olmadan satılamaz veya bağışlanamaz ve bu onayın en azından Rusya tarafından alınması pek olası görünmüyor” diye yazdı.
Finlandiya’nın, 2022’de Helsinki – St. Petersburg seferlerini askıya alma kararı aldığı anımsatılan haberde, mülkiyet koruma ilkesinin ihlal edilmesi durumunda Rusya’nın da kendi topraklarında bulunan Fin mülkiyetlerini millileştirebileceği uyarısı yapıldı.
İtalyan Alstrom şirketi tarafından üretilen Allegro trenleri, 7 vagondan oluşuyor ve 220 kmh azami hıza sahip. VR – RZhD ortaklığına ait Karelian Trainsşirketi, 2010-2022 döneminde, Helsinki ve St. Petersburg arasında dört adet Allegro treni işletiyordu.
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