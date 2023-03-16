https://sputniknews.com.tr/20230316/turkiye-ve-suriyeyi-bulusturacak-moskovadaki-dortlu-toplanti-ertelendi-1068339513.html
Türkiye ve Suriye'yi buluşturacak Moskova'daki dörtlü toplantı ertelendi
Türkiye ve Suriye'yi buluşturacak Moskova'daki dörtlü toplantı ertelendi
Türkiye, Rusya, Suriye ve İran Dışişleri bakan yardımcılarının bugün Rusya'nın başkenti Moskova'da yapacağı toplantının ertelendiği açıklandı. 16.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-16T13:28+0300
2023-03-16T13:28+0300
2023-03-16T13:45+0300
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Türk Dışişleri Bakanlığı, Sputnik'e yaptığı açıklamada Türkiye, Rusya, Suriye ve İran Dışişleri bakan yardımcılarının yapacağı toplantının ertelendiğini duyurdu.Söz konusu toplantısının yeni tarihi açıklanmazken neden ertelendiğine dair de bir bilgi paylaşılmadı.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 14 Aralık’ta yaptığı, “Biz şu an itibarıyla Suriye-Türkiye-Rusya üçlü olarak bir adım atalım istiyoruz” açıklamasının ardından 28 Aralık’ta Rusya’nın başkenti Moskova önemli bir görüşmeye ev sahipliği yapmıştı.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, burada Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile Rusya ve Suriye istihbarat başkanlarıyla üçlü toplantıda bir araya gelmişti. Daha sonra İran da tarafların uzlaşısı ile bu sürecin bir parçası olmuştu.Bu kapsamda önce teknik boyutta bir toplantı yapılması; Türkiye, Rusya, Suriye ve İran arasında dışişleri bakan yardımcıları düzeyindeki bu toplantının 16 Mart’ta Moskova’da gerçekleştirilmesi bekleniyordu.
https://sputniknews.com.tr/20230316/kremlin-esadla-erdoganin-bir-araya-gelebilmesi-icin-oncesinde-bir-dizi-temas-gerekiyor---1068339305.html
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Turan Salcı
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suriye, türkiye, iran, rusya
suriye, türkiye, iran, rusya
Türkiye ve Suriye'yi buluşturacak Moskova'daki dörtlü toplantı ertelendi
13:28 16.03.2023 (güncellendi: 13:45 16.03.2023) Abone ol
Türkiye, Rusya, Suriye ve İran Dışişleri bakan yardımcılarının bugün Rusya'nın başkenti Moskova'da yapacağı toplantının ertelendiği açıklandı.
Türk Dışişleri Bakanlığı, Sputnik'e yaptığı açıklamada Türkiye, Rusya, Suriye ve İran Dışişleri bakan yardımcılarının yapacağı toplantının ertelendiğini duyurdu.
Söz konusu toplantısının yeni tarihi açıklanmazken neden ertelendiğine dair de bir bilgi paylaşılmadı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 14 Aralık’ta yaptığı, “Biz şu an itibarıyla Suriye-Türkiye-Rusya üçlü olarak bir adım atalım istiyoruz” açıklamasının ardından 28 Aralık’ta Rusya’nın başkenti Moskova önemli bir görüşmeye ev sahipliği yapmıştı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, burada Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile Rusya ve Suriye istihbarat başkanlarıyla üçlü toplantıda bir araya gelmişti. Daha sonra İran da tarafların uzlaşısı ile bu sürecin bir parçası olmuştu.
Bu kapsamda önce teknik boyutta bir toplantı yapılması; Türkiye, Rusya, Suriye ve İran arasında dışişleri bakan yardımcıları düzeyindeki bu toplantının 16 Mart’ta Moskova’da gerçekleştirilmesi bekleniyordu.