https://sputniknews.com.tr/20230316/turk-devletleri-teskilati-olaganustu-zirvesi-bugun-erdoganin-ev-sahipliginde-duzenlenecek-1068319541.html

Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi bugün Erdoğan’ın ev sahipliğinde düzenlenecek

Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi bugün Erdoğan’ın ev sahipliğinde düzenlenecek

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Olağanüstü Zirvesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ev sahipliğinde, 'Afet-Acil Durum Yönetimi ve İnsani Yardım' teması altında bugün... 16.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-16T00:32+0300

2023-03-16T00:32+0300

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recep tayyip erdoğan

türk

türk devletleri teşkilatı

dünya

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Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Olağanüstü Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, "Afet-Acil Durum Yönetimi ve İnsani Yardım" teması ile Ankara'da düzenlenecek.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan'ın teklifi üzerine düzenlenen zirveye Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Dönem Başkanı Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile gözlemci ülkeleri temsilen Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Türkmenistan Milli Konseyi Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov katılacak.Yaşanan büyük depremler üzerine Türkiye ile dayanışma için düzenlenen zirvede, afetler ve etkileriyle mücadelede işbirliğinin geliştirilmesine dair konular ele alınıp, müşterek gündemde yer alan hususlarda görüş alışverişinde bulunulacağı bildirildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında ayrıca mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de yapacak.

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recep tayyip erdoğan, türk, türk devletleri teşkilatı