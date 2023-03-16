https://sputniknews.com.tr/20230316/turk-devletleri-teskilati-olaganustu-zirvesi-bugun-erdoganin-ev-sahipliginde-duzenlenecek-1068319541.html
Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi bugün Erdoğan’ın ev sahipliğinde düzenlenecek
Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi bugün Erdoğan’ın ev sahipliğinde düzenlenecek
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Olağanüstü Zirvesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ev sahipliğinde, 'Afet-Acil Durum Yönetimi ve İnsani Yardım' teması altında bugün... 16.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-16T00:32+0300
2023-03-16T00:32+0300
2023-03-16T00:39+0300
recep tayyip erdoğan
türk
türk devletleri teşkilatı
dünya
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Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Olağanüstü Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, "Afet-Acil Durum Yönetimi ve İnsani Yardım" teması ile Ankara'da düzenlenecek.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan'ın teklifi üzerine düzenlenen zirveye Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Dönem Başkanı Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile gözlemci ülkeleri temsilen Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Türkmenistan Milli Konseyi Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov katılacak.Yaşanan büyük depremler üzerine Türkiye ile dayanışma için düzenlenen zirvede, afetler ve etkileriyle mücadelede işbirliğinin geliştirilmesine dair konular ele alınıp, müşterek gündemde yer alan hususlarda görüş alışverişinde bulunulacağı bildirildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında ayrıca mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de yapacak.
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recep tayyip erdoğan, türk, türk devletleri teşkilatı
recep tayyip erdoğan, türk, türk devletleri teşkilatı
Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi bugün Erdoğan’ın ev sahipliğinde düzenlenecek
00:32 16.03.2023 (güncellendi: 00:39 16.03.2023) Abone ol
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Olağanüstü Zirvesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ev sahipliğinde, 'Afet-Acil Durum Yönetimi ve İnsani Yardım' teması altında bugün gerçekleştirilecek.
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Olağanüstü Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, "Afet-Acil Durum Yönetimi ve İnsani Yardım" teması ile Ankara'da düzenlenecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan'ın teklifi üzerine düzenlenen zirveye Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Dönem Başkanı Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile gözlemci ülkeleri temsilen Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Türkmenistan Milli Konseyi Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov katılacak.
Yaşanan büyük depremler üzerine Türkiye ile dayanışma için düzenlenen zirvede, afetler ve etkileriyle mücadelede işbirliğinin geliştirilmesine dair konular ele alınıp, müşterek gündemde yer alan hususlarda görüş alışverişinde bulunulacağı bildirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında ayrıca mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de yapacak.