https://sputniknews.com.tr/20230316/togg-icin-on-siparisler-bugun-basliyor-1068327253.html

Togg için ön siparişler bugün başlıyor

Togg için ön siparişler bugün başlıyor

Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'un ilk modeli olan, C-segment, elektrikli SUV modeli 'T10X' için ön siparişler, bugün alınmaya başlanacak. 16.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-16T09:32+0300

2023-03-16T09:32+0300

2023-03-16T09:32+0300

türkiye

togg

yerli otomobil

sipariş

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Yapılan açıklamada; Togg'un ilk modeli olan, C-segment, elektrikli SUV modeli T10X'un satış fiyatı, 953 bin lira olarak duyuruldu. 3 farklı versiyonu bulunacak otomobilin fiyatı, donanımı ve menzil özelliklerine göre değişiklik gösterecek. Togg’un en yüksek donanım ve menzil sunan versiyonunun satış fiyatı ise 1 milyon 790 bin lira olacak.2 farklı donanım seviyesi ve 2 batarya seçeneğine sahip T10X’in ön siparişleri için bireysel kullanıcılara öncelik verilecek. T10X için ön siparişlerin alınmasına bugün ‘Trumore’ dijital platformu ve ‘www.togg.com.tr’ internet sitesi üzerinden başlanacak, 27 Mart’a kadar sürecek. Togg T10X’un ilk kullanıcıları, çekiliş yöntemiyle belirlenecek ve ilk siparişler de kullanıcılarıyla 2023 yılı boyunca buluşacak.Çekilişe katılan kullanıcılar, ön ödeme öncesi akıllı cihazlarını modelinden rengine kadar yapılandırabilecek. Noter huzurunda 28 Mart’ta yapılacak dijital çekiliş sistemiyle de ön sipariş sahipleri belirlenecek. Ön sipariş dönemi sonunda noter huzurunda yapılacak çekilişle sipariş hakkı kazananlar, teslimat önceliğiyle belirlenecek. Teslimat tarihi belirlenirken, seçilen versiyonun yaklaşık teslimat dönemi ile kullanıcının çekiliş sıralamasındaki yeri dikkate alınacak.2023 yılı içinde T10X sahibi olmak için çekilişe katılmak isteyenler, 'Togg.com.tr' veya App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulamasından 'Akıllı Cihaz Konfigüratörü'ne girip, cihazın donanım özelliklerini, teknik verilerini ve model fiyatlarını inceleyebilecek; diledikleri T10X versiyonunu seçip istedikleri gibi yapılandırabilecek.Kullanıcılar, seçtikleri versiyonun tasarımını, 'Türkiye'nin Renkleri'yle 360 derece döndürerek inceleyip, dış renk seçeneğine karar verebilecek. Dilerlerse akıllı cihazın bulunduğu ortamı değiştirip beğendikleri dış rengin T10X üzerinde güneşli havada nasıl göründüğünü de görebilecek. Dış rengi belirleyen kullanıcılar, sonraki adımda T10X'in jant seçenekleri arasından seçim yapıp, iç tasarımı keşfetmeye geçecek. Kullanıcılar, T10X'in geniş hacimli iç tasarımını yakınlaştırarak veya daha geniş bir açıdan görebilecek sonra da diledikleri opsiyonel donanımları ekleyip, lansmana özel avantajlı donanım paketlerinin detaylarını görüntüleyebilecek. Konfigürasyonu tamamlayanlar özet sayfasında detayları inceleyerek son kontrollerini yapacak.60 bin lira ön ödeme yapılacakÖn sipariş sözleşmesini inceleyip, onaylayanlar ise ödeme aşamasına geçecek. Eğer kullanıcının daha önceden kurulu Trumore e-Cüzdanı varsa ve 60 bin TL bakiye yüklemişse ön ödemeyi tamamlayıp çekilişe katılma hakkı kazanacak ya da Trumore üzerinden 'Trumore e-Cüzdanı'nı yaratıp 60 bin TL bakiyesini yükledikten sonra ön ödemeyi tamamlayarak çekilişe katılma hakkı elde edecek.Ön sipariş dönemi kapandıktan sonra dijital çekiliş 28 Mart'ta noter huzurunda çekilecek. Çekilişe katılacak kullanıcıların sıralı listesi, çekiliş öncesinde Togg tarafından yayımlanacak. Çekiliş sonlandığında kazanan kullanıcılar, akıllı cihazlarının teslimat tarihi geldiğinde, ön ödeme tutarı düşülmüş şekilde kalan ödemelerini yapacak.Ön sipariş dönemi sonunda noter huzurunda yapılacak çekilişle sipariş hakkı kazananlar teslimat önceliğiyle birlikte belirlenecek. Teslimat tarihi belirlenirken seçilen versiyonun yaklaşık teslimat dönemiyle kullanıcının çekiliş sıralamasındaki yeri dikkate alınacak. Çekilişte sipariş hakkı kazanamayan kullanıcıların ön ödeme bedelleri ise kullanıcıların Trumore e-Cüzdan'larına, ardından bankalarına bağlı olarak en geç 14 gün içinde otomatik olarak hesaplarına geri yatırılacak.

https://sputniknews.com.tr/20230312/togg-bu-hafta-satisa-cikarilacak-1068142513.html

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