TBMM Başkanı Şentop: İnançlara yönelik nefret suçlarıyla mücadelemiz sürecek

"Cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen saldırılarda hayatını kaybeden 51 kardeşimizi rahmetle ve dua ile anıyoruz. Türkiye ve Pakistan'ın öncülüğü ve girişimleriyle, BM Genel Kurulu'nda 15 Mart, 'İslamofobi ile Mücadele Uluslararası Günü' olarak kabul edilerek, dünyanın hak ve özgürlüklerde geleceği adına son derece önemli ve tarihi bir adım atıldı. Bugün vesilesiyle bir kez daha vurguluyoruz ki ülkemiz inanca dayalı hiçbir ayrımcılığı asla kabul etmeyecek ve her türlü ayrımcılık, ırkçılık, adaletsizlik, inançlara ve insanlığa yönelik nefret suçlarına karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir."