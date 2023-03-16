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TBMM Başkanı Şentop: İnançlara yönelik nefret suçlarıyla mücadelemiz sürecek
TBMM Başkanı Şentop: İnançlara yönelik nefret suçlarıyla mücadelemiz sürecek
TBMM Başkanı Şentop, Yeni Zelanda'daki cami saldırılarının 4. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı. Şentop, "Ülkemiz, inanca dayalı hiçbir ayrımcılığı asla kabul... 16.03.2023, Sputnik Türkiye
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yeni zelanda
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 2019'da Yeni Zelanda'da gerçekleşen cami saldırılarında hayatını kaybeden 51 kişiyi rahmet ve dua ile andı.Şentop, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde, 15 Mart 2019'da iki camiye düzenlenen terör saldırılarının yıl dönümünde, twitter hesabından bir mesaj yayımladı. Şentop, mesajında şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20230316/yargida-yeni-duzenlemeleri-iceren-teklifin-15-maddesi-adalet-komisyonunda-kabul-edildi-1068320621.html
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mustafa şentop, yeni zelanda, christchurch
mustafa şentop, yeni zelanda, christchurch

TBMM Başkanı Şentop: İnançlara yönelik nefret suçlarıyla mücadelemiz sürecek

01:22 16.03.2023 (güncellendi: 01:26 16.03.2023)
© İHA / MEHMET BASMACI - ŞENER URFA TBMM Başkanı Mustafa Şentop
 TBMM Başkanı Mustafa Şentop - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2023
© İHA / MEHMET BASMACI - ŞENER URFA
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TBMM Başkanı Şentop, Yeni Zelanda'daki cami saldırılarının 4. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı. Şentop, "Ülkemiz, inanca dayalı hiçbir ayrımcılığı asla kabul etmeyecek ve her türlü ayrımcılık, ırkçılık, adaletsizlik, inançlara ve insanlığa yönelik nefret suçlarına karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 2019'da Yeni Zelanda'da gerçekleşen cami saldırılarında hayatını kaybeden 51 kişiyi rahmet ve dua ile andı.
Şentop, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde, 15 Mart 2019'da iki camiye düzenlenen terör saldırılarının yıl dönümünde, twitter hesabından bir mesaj yayımladı. Şentop, mesajında şunları kaydetti:
"Cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen saldırılarda hayatını kaybeden 51 kardeşimizi rahmetle ve dua ile anıyoruz. Türkiye ve Pakistan'ın öncülüğü ve girişimleriyle, BM Genel Kurulu'nda 15 Mart, 'İslamofobi ile Mücadele Uluslararası Günü' olarak kabul edilerek, dünyanın hak ve özgürlüklerde geleceği adına son derece önemli ve tarihi bir adım atıldı. Bugün vesilesiyle bir kez daha vurguluyoruz ki ülkemiz inanca dayalı hiçbir ayrımcılığı asla kabul etmeyecek ve her türlü ayrımcılık, ırkçılık, adaletsizlik, inançlara ve insanlığa yönelik nefret suçlarına karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir."
TBMM - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2023
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