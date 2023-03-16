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Şanlıurfa'da sel nedeniyle çöken yol trafiğe kapatıldı
Şanlıurfa'da sel nedeniyle çöken yol trafiğe kapatıldı
Şanlıurfa'da dün yaşanan sel sonrası Eyyübiye ilçesinde çöken yol trafiğe kapatıldı. 16.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-16T19:33+0300
2023-03-16T19:40+0300
türkiye
şanlıurfa
eyyübiye
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Şanlıurfa'da dün yaşanan sel sonrası Eyyübiye ilçesinde, yaklaşık 5 metre derinliğinde çukur oluşan, asfaltında da yarıklar görülen yol, çevresine güvenlik şeridi çekilerek trafiğe kapatıldı.Sağanağın ardından derelerin taşması sonucu selin etkili olduğu ilçede, Buhara Mahallesi'ndeki çift yönlü yolun bir bölümü çöktü.Yaklaşık 5 metre derinliğinde çukur oluşan, asfaltında da yarıklar görülen yol, çevresine güvenlik şeridi çekilerek trafiğe kapatıldı.Öte yandan, sel nedeniyle suyla dolan Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi yanındaki kapalı otoparkta bulunan çok sayıda araçta hasar oluştu. Su tahliye çalışmasının sürdüğü otoparktaki bazı araçların birbirinin üzerine bindiği görüldü.Otopark önünde araç sahiplerinin bekleyişi ise sürüyor. Araç sahiplerinden Abdullah Badılı, dün sabahtan bu yana beklediklerini ifade ederek, "Yapacak bir şey yok. 2 gündür suyun çekilmesini bekliyorum" dedi.
türkiye
şanlıurfa
eyyübiye
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şanlıurfa, eyyübiye
şanlıurfa, eyyübiye

Şanlıurfa'da sel nedeniyle çöken yol trafiğe kapatıldı

19:33 16.03.2023 (güncellendi: 19:40 16.03.2023)
© SputnikŞanlıurfa'da dün yaşanan sel sonrası Eyyübiye ilçesinde, yaklaşık 5 metre derinliğinde çukur oluşan, asfaltında da yarıklar görülen yol, çevresine güvenlik şeridi çekilerek trafiğe kapatıldı
Şanlıurfa'da dün yaşanan sel sonrası Eyyübiye ilçesinde, yaklaşık 5 metre derinliğinde çukur oluşan, asfaltında da yarıklar görülen yol, çevresine güvenlik şeridi çekilerek trafiğe kapatıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2023
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Şanlıurfa'da dün yaşanan sel sonrası Eyyübiye ilçesinde çöken yol trafiğe kapatıldı.
Şanlıurfa'da dün yaşanan sel sonrası Eyyübiye ilçesinde, yaklaşık 5 metre derinliğinde çukur oluşan, asfaltında da yarıklar görülen yol, çevresine güvenlik şeridi çekilerek trafiğe kapatıldı.
Sağanağın ardından derelerin taşması sonucu selin etkili olduğu ilçede, Buhara Mahallesi'ndeki çift yönlü yolun bir bölümü çöktü.
Yaklaşık 5 metre derinliğinde çukur oluşan, asfaltında da yarıklar görülen yol, çevresine güvenlik şeridi çekilerek trafiğe kapatıldı.
Öte yandan, sel nedeniyle suyla dolan Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi yanındaki kapalı otoparkta bulunan çok sayıda araçta hasar oluştu. Su tahliye çalışmasının sürdüğü otoparktaki bazı araçların birbirinin üzerine bindiği görüldü.
Otopark önünde araç sahiplerinin bekleyişi ise sürüyor. Araç sahiplerinden Abdullah Badılı, dün sabahtan bu yana beklediklerini ifade ederek, "Yapacak bir şey yok. 2 gündür suyun çekilmesini bekliyorum" dedi.
© SputnikŞanlıurfa'da dün yaşanan sel sonrası Eyyübiye ilçesinde, yaklaşık 5 metre derinliğinde çukur oluşan, asfaltında da yarıklar görülen yol, çevresine güvenlik şeridi çekilerek trafiğe kapatıldı
Şanlıurfa'da dün yaşanan sel sonrası Eyyübiye ilçesinde, yaklaşık 5 metre derinliğinde çukur oluşan, asfaltında da yarıklar görülen yol, çevresine güvenlik şeridi çekilerek trafiğe kapatıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2023
Şanlıurfa'da dün yaşanan sel sonrası Eyyübiye ilçesinde, yaklaşık 5 metre derinliğinde çukur oluşan, asfaltında da yarıklar görülen yol, çevresine güvenlik şeridi çekilerek trafiğe kapatıldı
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