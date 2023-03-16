https://sputniknews.com.tr/20230316/sanliurfada-sel-nedeniyle-coken-yol-trafige-kapatildi-1068358165.html

Şanlıurfa'da sel nedeniyle çöken yol trafiğe kapatıldı

Şanlıurfa'da sel nedeniyle çöken yol trafiğe kapatıldı

Şanlıurfa'da dün yaşanan sel sonrası Eyyübiye ilçesinde çöken yol trafiğe kapatıldı. 16.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-16T19:33+0300

2023-03-16T19:33+0300

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türkiye

şanlıurfa

eyyübiye

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Şanlıurfa'da dün yaşanan sel sonrası Eyyübiye ilçesinde, yaklaşık 5 metre derinliğinde çukur oluşan, asfaltında da yarıklar görülen yol, çevresine güvenlik şeridi çekilerek trafiğe kapatıldı.Sağanağın ardından derelerin taşması sonucu selin etkili olduğu ilçede, Buhara Mahallesi'ndeki çift yönlü yolun bir bölümü çöktü.Yaklaşık 5 metre derinliğinde çukur oluşan, asfaltında da yarıklar görülen yol, çevresine güvenlik şeridi çekilerek trafiğe kapatıldı.Öte yandan, sel nedeniyle suyla dolan Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi yanındaki kapalı otoparkta bulunan çok sayıda araçta hasar oluştu. Su tahliye çalışmasının sürdüğü otoparktaki bazı araçların birbirinin üzerine bindiği görüldü.Otopark önünde araç sahiplerinin bekleyişi ise sürüyor. Araç sahiplerinden Abdullah Badılı, dün sabahtan bu yana beklediklerini ifade ederek, "Yapacak bir şey yok. 2 gündür suyun çekilmesini bekliyorum" dedi.

türkiye

şanlıurfa

eyyübiye

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