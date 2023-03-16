https://sputniknews.com.tr/20230316/sanliurfada-saganak-nedeniyle-egitim-ogretime-yarin-da-ara-verildi-1068368134.html
Şanlıurfa'da sağanak nedeniyle eğitim öğretime yarın da ara verildi
Şanlıurfa'da sağanak nedeniyle eğitim öğretime yarın da ara verildi
Şanlıurfa Valiliği, şiddetli sağanak nedeniyle eğitim öğretime yarın da ara verildiğini duyurdu. 16.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-16T23:18+0300
2023-03-16T23:18+0300
2023-03-16T23:20+0300
şanlıurfa
şanlıurfa valiliği
türkiye
okul
sel
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Şanlıurfa'da üçüncü kez eğitim öğretime ara verildi. Şanlıurfa Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şiddetli sağanak yağışın beraberinde getirdiği olumsuzluklar sebebiyle ilimizdeki tüm okul kademelerinde eğitim öğretime 17.03.2023 tarihinde 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarındaki hamile/engelli/kronik rahatsızlığı olan kamu görevlilerimiz de idari izinli sayılacaktır" ifadeleri kullanıldı.Şanlıurfa'da sağanak nedeniyle eğitim öğretime dün ve önceki gün de ara verilmişti.
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şanlıurfa, şanlıurfa valiliği, okul, sel
şanlıurfa, şanlıurfa valiliği, okul, sel
Şanlıurfa'da sağanak nedeniyle eğitim öğretime yarın da ara verildi
23:18 16.03.2023 (güncellendi: 23:20 16.03.2023) Abone ol
Şanlıurfa Valiliği, şiddetli sağanak nedeniyle eğitim öğretime yarın da ara verildiğini duyurdu.
Şanlıurfa'da üçüncü kez eğitim öğretime ara verildi. Şanlıurfa Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şiddetli sağanak yağışın beraberinde getirdiği olumsuzluklar sebebiyle ilimizdeki tüm okul kademelerinde eğitim öğretime 17.03.2023 tarihinde 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarındaki hamile/engelli/kronik rahatsızlığı olan kamu görevlilerimiz de idari izinli sayılacaktır" ifadeleri kullanıldı.
Şanlıurfa'da sağanak nedeniyle eğitim öğretime dün ve önceki gün de ara verilmişti.