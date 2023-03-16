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https://sputniknews.com.tr/20230316/samsunda-ve-boluda-ramazan-pidesi-fiyati-belli-oldu-sade-pide-10-tl-1068368258.html
Samsun'da ve Bolu'da Ramazan pidesi fiyatı belli oldu: Sade pide 10 TL
Samsun'da ve Bolu'da Ramazan pidesi fiyatı belli oldu: Sade pide 10 TL
Samsun’da geçen yıl 340 gramı 6 TL’den satılan sade Ramazan pidesi, bu yıl 320 gramı 10 TL’den satılacak. Bolu'da da geçen yıl 350 gramı 7.5 liradan satılan... 16.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-16T23:23+0300
2023-03-16T23:23+0300
ramazan
ekonomi
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samsun
ramazan pidesi
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Ramazan ayının başlamasına kısa bir süre kala sofraların vazgeçilmesi olan Ramazan pidesinin fiyat tarifesi oldu. Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hacı Eyüb Güler, yeni fiyat tarifesini bugün imzaladı. İmzalanan tarife ile birlikte sade pidenin bu yılki fiyatı 10 TL olarak belirlendi. Pide fiyat tarifesi hakkında açıklamada bulunan Hacı Eyüb Güler, "Geçen sene pidemiz 6 liraydı. Bu sene 10 lira olarak uygun gördük. Gramajını da 320 gram olarak belirledik. Fiyat olarak yüzde 40 zam olmuş oluyor. Geçen seneden beridir Türkiye’de un, susam, maya ve işçilik ücretleri çok değişti. Biz de Ramazan ayı fazla zam olmasın diye uğraştık. Yapabileceğimiz en makul ölçüde fiyatları belirledik. Samsun’da artık 320 gramlık pidenin fiyatı artık 10 liradır” dedi. Fiyat tarifesinin uygulanması ile birlikte 320 gram pide 10 TL’den satışa sunulacak. Ayrıca yumurtalı pide 12, yumurtalı-susamlı pide de 12.5 TL olarak satışa sunulacak.Bolu'da 325 gram Ramazan pidesi 10 liradan satışa sunulacakBolu'da geçen yıl 350 gramı 7,5 liradan satılan Ramazan pidesi, bu yıl 325 gramı 10 TL'den tüketiciyle buluşacak. Fırıncı Murat Gelturan, "Geçen sene fiyat 7,5 liraydı. Bu seneki durum belli. Her şey zamlı. Ramazan pidesinin 10 lira olması bence normal. Geçen sene uygundu aslında fiyatlar. Bu sene maliyet fiyatına vereceğiz. Ramazanın ilk günü biz pide yapmaya başlayacağız. Günden güne Ramazan pidesi sayısı değişiyor. Bir gün 200 pide yaparsın bir gün 300 pide yaparsın" dedi.
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ramazan, bolu, samsun, ramazan pidesi
ramazan, bolu, samsun, ramazan pidesi

Samsun'da ve Bolu'da Ramazan pidesi fiyatı belli oldu: Sade pide 10 TL

23:23 16.03.2023
© İHARamazan pidesi
Ramazan pidesi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2023
© İHA
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Samsun’da geçen yıl 340 gramı 6 TL’den satılan sade Ramazan pidesi, bu yıl 320 gramı 10 TL’den satılacak. Bolu'da da geçen yıl 350 gramı 7.5 liradan satılan Ramazan pidesi, bu yıl 325 gramı 10 TL'den tüketiciyle buluşacak.
Ramazan ayının başlamasına kısa bir süre kala sofraların vazgeçilmesi olan Ramazan pidesinin fiyat tarifesi oldu.

Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hacı Eyüb Güler, yeni fiyat tarifesini bugün imzaladı. İmzalanan tarife ile birlikte sade pidenin bu yılki fiyatı 10 TL olarak belirlendi.


Pide fiyat tarifesi hakkında açıklamada bulunan Hacı Eyüb Güler, "Geçen sene pidemiz 6 liraydı. Bu sene 10 lira olarak uygun gördük. Gramajını da 320 gram olarak belirledik. Fiyat olarak yüzde 40 zam olmuş oluyor. Geçen seneden beridir Türkiye’de un, susam, maya ve işçilik ücretleri çok değişti. Biz de Ramazan ayı fazla zam olmasın diye uğraştık. Yapabileceğimiz en makul ölçüde fiyatları belirledik. Samsun’da artık 320 gramlık pidenin fiyatı artık 10 liradır” dedi.

Fiyat tarifesinin uygulanması ile birlikte 320 gram pide 10 TL’den satışa sunulacak. Ayrıca yumurtalı pide 12, yumurtalı-susamlı pide de 12.5 TL olarak satışa sunulacak.

Bolu'da 325 gram Ramazan pidesi 10 liradan satışa sunulacak

Bolu'da geçen yıl 350 gramı 7,5 liradan satılan Ramazan pidesi, bu yıl 325 gramı 10 TL'den tüketiciyle buluşacak.

Fırıncı Murat Gelturan, "Geçen sene fiyat 7,5 liraydı. Bu seneki durum belli. Her şey zamlı. Ramazan pidesinin 10 lira olması bence normal. Geçen sene uygundu aslında fiyatlar. Bu sene maliyet fiyatına vereceğiz. Ramazanın ilk günü biz pide yapmaya başlayacağız. Günden güne Ramazan pidesi sayısı değişiyor. Bir gün 200 pide yaparsın bir gün 300 pide yaparsın" dedi.
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