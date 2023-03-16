https://sputniknews.com.tr/20230316/saka-icin-serbest-birakilan-pitbull-cocuga-saldirdi-1068337459.html
Şaka için serbest bırakılan pitbull çocuğa saldırdı
Şaka için serbest bırakılan pitbull çocuğa saldırdı
İstanbul'da şaka amacıyla korkutmak için serbest bıraktığı pitbull cinsi bir köpek, 13 yaşındaki çocuğu saldırdı. Bacağından yaralanan çocuk hastaneye... 16.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-16T13:00+0300
2023-03-16T13:00+0300
2023-03-16T13:00+0300
yaşam
pitbull
köpek
istanbul
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/10/1068337294_0:79:477:347_1920x0_80_0_0_c4dc9bc20ae364fcd586ef8f074e148c.jpg
İstanbul'da pitbull saldırısına uğrayan çocuk yaralandı.Olay, geçtiğimiz Salı günü akşam saatlerinde Pınar Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, site avlusunda oyun oynayan çocukları korkutmak isteyen bir genç, pitbull cinsi köpeğini serbest bıraktı.O sırada 13 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk ise korkarak kaçmaya çalışsa da köpek ayağından ısırdı.Dakikalar boyunca köpek çocuğu bırakmazken, çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Sopalarla köpeğe vurarak çocuk köpekten kurtarılırken, yaşanan olay sonrasında sağlık ekiplerine haber verildi.İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı. 'Vurdum ama bırakmadı'Köpeğin saldırdığı kızı kurtarmak için sopayla müdahale eden bir esnaf, “Ben dükkan otururken bir bağrışma sesi duydum ve dışarı çıktım. Baktığımda bir çocuğu köpek ısırmış ve sahibi de köpeği çekmeye çalışıyordu. Kimsenin müdahale etmediğini görünce elime süpürge alarak aşağıya indim. Birkaç tane vurdum ama köpek bırakmadı çocuğu. Daha sonra çevreden birkaç kişi daha geldi, anca öyle kurtardık. Hemen ambulans çağırdık. Daha sonra çocuğu ambulans ise hastaneye götürdüler” diyerek yaşanan olayı anlattı.
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/10/1068337294_0:34:477:392_1920x0_80_0_0_f93a931d0216d1659045a8f1db9a363b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
pitbull, köpek, istanbul
Şaka için serbest bırakılan pitbull çocuğa saldırdı
Abone ol
İstanbul'da şaka amacıyla korkutmak için serbest bıraktığı pitbull cinsi bir köpek, 13 yaşındaki çocuğu saldırdı. Bacağından yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.
İstanbul'da pitbull saldırısına uğrayan çocuk yaralandı.
Olay, geçtiğimiz Salı günü akşam saatlerinde Pınar Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, site avlusunda oyun oynayan çocukları korkutmak isteyen bir genç, pitbull cinsi köpeğini serbest bıraktı.
O sırada 13 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk ise korkarak kaçmaya çalışsa da köpek ayağından ısırdı.
Dakikalar boyunca köpek çocuğu bırakmazken, çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Sopalarla köpeğe vurarak çocuk köpekten kurtarılırken, yaşanan olay sonrasında sağlık ekiplerine haber verildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı.
'Vurdum ama bırakmadı'
Köpeğin saldırdığı kızı kurtarmak için sopayla müdahale eden bir esnaf, “Ben dükkan otururken bir bağrışma sesi duydum ve dışarı çıktım. Baktığımda bir çocuğu köpek ısırmış ve sahibi de köpeği çekmeye çalışıyordu. Kimsenin müdahale etmediğini görünce elime süpürge alarak aşağıya indim. Birkaç tane vurdum ama köpek bırakmadı çocuğu. Daha sonra çevreden birkaç kişi daha geldi, anca öyle kurtardık. Hemen ambulans çağırdık. Daha sonra çocuğu ambulans ise hastaneye götürdüler” diyerek yaşanan olayı anlattı.