https://sputniknews.com.tr/20230316/saka-icin-serbest-birakilan-pitbull-cocuga-saldirdi-1068337459.html

Şaka için serbest bırakılan pitbull çocuğa saldırdı

Şaka için serbest bırakılan pitbull çocuğa saldırdı

İstanbul'da şaka amacıyla korkutmak için serbest bıraktığı pitbull cinsi bir köpek, 13 yaşındaki çocuğu saldırdı. Bacağından yaralanan çocuk hastaneye... 16.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-16T13:00+0300

2023-03-16T13:00+0300

2023-03-16T13:00+0300

yaşam

pitbull

köpek

istanbul

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/10/1068337294_0:79:477:347_1920x0_80_0_0_c4dc9bc20ae364fcd586ef8f074e148c.jpg

İstanbul'da pitbull saldırısına uğrayan çocuk yaralandı.Olay, geçtiğimiz Salı günü akşam saatlerinde Pınar Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, site avlusunda oyun oynayan çocukları korkutmak isteyen bir genç, pitbull cinsi köpeğini serbest bıraktı.O sırada 13 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk ise korkarak kaçmaya çalışsa da köpek ayağından ısırdı.Dakikalar boyunca köpek çocuğu bırakmazken, çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Sopalarla köpeğe vurarak çocuk köpekten kurtarılırken, yaşanan olay sonrasında sağlık ekiplerine haber verildi.İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı. 'Vurdum ama bırakmadı'Köpeğin saldırdığı kızı kurtarmak için sopayla müdahale eden bir esnaf, “Ben dükkan otururken bir bağrışma sesi duydum ve dışarı çıktım. Baktığımda bir çocuğu köpek ısırmış ve sahibi de köpeği çekmeye çalışıyordu. Kimsenin müdahale etmediğini görünce elime süpürge alarak aşağıya indim. Birkaç tane vurdum ama köpek bırakmadı çocuğu. Daha sonra çevreden birkaç kişi daha geldi, anca öyle kurtardık. Hemen ambulans çağırdık. Daha sonra çocuğu ambulans ise hastaneye götürdüler” diyerek yaşanan olayı anlattı.

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

pitbull, köpek, istanbul