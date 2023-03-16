https://sputniknews.com.tr/20230316/rusyanin-turkiye-ve-suriye-arasindaki-normallesme-surecindeki-etkisi-cok-buyuk-1068347372.html

‘Rusya’nın Türkiye ve Suriye arasındaki normalleşme sürecindeki etkisi çok büyük’

‘Rusya’nın Türkiye ve Suriye arasındaki normalleşme sürecindeki etkisi çok büyük’

Suriye Devlet Başkanı Esad’ın Türkiye ile ikili ilişkilerin tesis edilmesinde Rusya’nın rolüne işaret ettiği açıklamalarını Gazeteci Özuğurlu, Sputnik’e... 16.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-16T15:46+0300

2023-03-16T15:46+0300

2023-03-16T15:46+0300

görüş

suriye

türkiye

esad

rusya

recep tayyip erdoğan

şam

iran

moskova

görüşme

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Suriye Lideri Beşar Esad, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek için gittiği Moskova’da Türkiye ile ilgili ilişkilere yönelik açıklamalarıyla gündeme geldi. Şam ve Ankara arasında Rusya’nın köprü görevinin önemine atıfta bulunan Esad, “Rusya’nın hem Türk tarafı ile teması hem de Suriye ile iyi ilişkileri var. Rusya’ya güveniyoruz çünkü Türkiye ile temaslarımızı kolaylaştırmak için arabulucu rolü oynadı ve bunu, kendi politikasının üstüne kurulu olduğu temel prensipler çerçevesinde yaptı” dedi. Öte yandan Suriye-Türkiye ilişkilerinin iyileştirilmesi amacıyla Türkiye, Rusya, Suriye ve İran Dışişleri bakan yardımcılarının yapacağı 4'lü toplantının ertelendiği de açıklandı. Konu hakkında açıklamada bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Suriye Lideri Esad ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir araya gelebilmeleri için daha çok hazırlık ve görüşme yapılması gerektiğine dikkat çekti. Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Biz şu an itibarıyla Suriye-Türkiye-Rusya üçlü olarak bir adım atalım istiyoruz” açıklamasının ardından iki ülke arasında 2011’den bu yana ilk üst düzey ikili temas 28 Aralık’ta yine Rusya’nın ev sahipliğinde gerçekleşmişti.Konu ile ilgili Sputnik’e değerlendirmede bulunan gazeteci Musa Özuğurlu, Türkiye ile Suriye yakınlaşmasının Rusya olmasaydı gerçekleşemeyeceğini aktardı.‘İki ülke arasında çok zor bir durum söz konusu’Rusya’nın Türkiye ve Suriye arasındaki normalleşme sürecindeki etkisine dikkat çeken Özuğurlu, “Bu etki çok büyük. Eğer Rusya olmasaydı herhangi bir şekilde bu iki ülkenin bir araya gelme ihtimali dahi konuşulamazdı. Çünkü yaklaşık 10 yıldır Suriye açısından yaşanan olay, Türkiye’nin tam da içinde olduğu ve başrollerde görüldüğü bir süreçti. Dolayısıyla Suriye, yaşamış olduğu yıkımdan Türkiye’yi sorumlu olarak görüyor. Diğer taraftan Türkiye’nin de kendi çıkarları ve güvenliği açısından bir takım beklentileri, buna bağlı olarak da hamleleri var. İki ülke arasında çok zor bir durum söz konusu. Fakat Rusya’nın en başta beri bir politikası var; akılcı bir şekilde doğrudan bölgedeki devletlerin ya da otoritelerin yararına olacak şekilde, iki tarafın çıkarları her zaman uyuşmasa da bir araya gelebilecekleri yönünde bir politika bu. Şu anda Rusya Türkiye ile de aynı politikayı uyguluyor, bu ilkeler doğrultusunda diğer ülkelerin de bu politikayı uygulamasını istiyor. Rusya’nın bu ilkesinden baktığımız zaman Türkiye’nin şu anda Suriye’deki süreçten çok da istediği gibi çıkmadığı saptamasını yapabiliyoruz. Suriye’nin bu zor durumu devam ettiği sürece Türkiye’nin de başına problemler çıktığını ve çıkacağını da görüyoruz. Dolayısıyla Rusya bir taraftan Türkiye’nin hedeflerini de göz ardı etmeden iki ülkenin bir araya gelebileceği konusunda zorluyor. Bunu elbette kaba bir zorlama anlamında değil, ikna edici bir rolü olmasından kaynaklı söylüyorum” şeklinde konuştu.‘Suriye, Rusya ve İran'ın içinde olmadığı bir süreci yaşamak istemiyor’Suriye ile Türkiye’nin 2011 öncesinde iyi ilişkileri olduğunu hatırlatan Özuğurlu, “Fakat daha sonradan Suriye, Türkiye’nin gizli bir takım hesaplar içerisinde olduğunu düşünmeye başladı. Dolayısıyla Türkiye’nin uyguladığı dış politika kapsamında Suriye’nin bir güven problemi var. Bu nedenle de bir garantiye ihtiyaç var. Bu garanti de hiçbir zaman için Arap ya da Batı ülkelerinden olmayacak. Çünkü Suriye bu süreçte fiili olarak sadece Rusya ve İran'ı yanında gördü. Bu ülkelerin içinde olmadığı bir süreci Suriye yaşamak istemiyor. Küresel bir güce ihtiyaç da var. Ayrıca Suriye, Rusya’nın bugüne kadar samimi bir dış politika yürüttüğünü veya kendisiyle samimi bir ilişki yürüttüğünü biliyor. Tüm bunları topladığımızda Esad’ın açıklamalarından da anlaşılacağı üzere, Rusya olmasaydı şu anda Türkiye-Suriye yakınlaşması girişimi olamazdı” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230314/suriye-icin-yeni-format-muzakere-surecine-koklu-degisiklikler-getirebilir-1068258395.html

suriye

esad

rusya

şam

iran

moskova

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2023

Selin Uludağ https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0a/14/1050001041_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ba40b2ae5a847457c15ea742e77bf501.jpg

Selin Uludağ https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0a/14/1050001041_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ba40b2ae5a847457c15ea742e77bf501.jpg

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Selin Uludağ https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0a/14/1050001041_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ba40b2ae5a847457c15ea742e77bf501.jpg

suriye, türkiye, esad, rusya, recep tayyip erdoğan, şam, iran, moskova, görüşme