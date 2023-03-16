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'Rusya'nın Özgürlüğü Lejyonu' terör örgütü kabul edilerek Rusya'da yasaklandı
'Rusya'nın Özgürlüğü Lejyonu' terör örgütü kabul edilerek Rusya'da yasaklandı
Rusya'da Yüksek Mahkeme'nin ‘Rusya’nın Özgürlüğü’ Lejyonunu terör örgütü olarak tanıdığı ve ülkedeki faaliyetlerini yasakladığı bildirildi. 16.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-16T16:13+0300
2023-03-16T16:29+0300
dünya
rusya
yasak
terör örgütü
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Sputnik muhabirinin aktardığı üzere Yüksek Mahkeme, ‘Rusya’nın Özgürlüğü’ Lejyonunu terör örgütü olarak tanıdı ve Rusya’daki faaliyetlerini yasakladı.Kolluk kuvvetlerinden bir kaynağın Sputnik’e verdiği bilgiye göre ‘Rusya’nın Özgürlüğü’ Lejyonunun katılımcıları ve yanlıları hakkında 20’nin üzerinde ceza davası açıldı.‘Lejyonun’ Rusya'nın anayasal düzeninin temellerini baltalamak, terör saldırıları da dahil olmak üzere ülkedeki hükümeti devirmek amacıyla Ukrayna'da kurulduğu biliniyor.Rus kolluk kuvvetlerine göre söz konusu örgüte, Rusya parlamentosu Devlet Duması eski milletvekili İlya Ponomarev (teröristler ve aşırılık yanlıları listesine dahil edilen yabancı ajan) danışmanlık yapmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220228/belarustaki-rusya-ukrayna-gorusmeleri-4-saattir-devam-ediyor-1054304966.html
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rusya, yasak, terör örgütü
rusya, yasak, terör örgütü

'Rusya'nın Özgürlüğü Lejyonu' terör örgütü kabul edilerek Rusya'da yasaklandı

16:13 16.03.2023 (güncellendi: 16:29 16.03.2023)
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Rusya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2023
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Rusya'da Yüksek Mahkeme'nin ‘Rusya’nın Özgürlüğü’ Lejyonunu terör örgütü olarak tanıdığı ve ülkedeki faaliyetlerini yasakladığı bildirildi.
Sputnik muhabirinin aktardığı üzere Yüksek Mahkeme, ‘Rusya’nın Özgürlüğü’ Lejyonunu terör örgütü olarak tanıdı ve Rusya’daki faaliyetlerini yasakladı.
Kolluk kuvvetlerinden bir kaynağın Sputnik’e verdiği bilgiye göre ‘Rusya’nın Özgürlüğü’ Lejyonunun katılımcıları ve yanlıları hakkında 20’nin üzerinde ceza davası açıldı.
‘Lejyonun’ Rusya'nın anayasal düzeninin temellerini baltalamak, terör saldırıları da dahil olmak üzere ülkedeki hükümeti devirmek amacıyla Ukrayna'da kurulduğu biliniyor.
Rus kolluk kuvvetlerine göre söz konusu örgüte, Rusya parlamentosu Devlet Duması eski milletvekili İlya Ponomarev (teröristler ve aşırılık yanlıları listesine dahil edilen yabancı ajan) danışmanlık yapmıştı.
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