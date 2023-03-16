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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230316/rusya-hasim-ulkelerle-vergi-anlasmalarini-askiya-alabilir-1068319415.html
Rusya, hasım ülkelerle vergi anlaşmalarını askıya alabilir
Rusya, hasım ülkelerle vergi anlaşmalarını askıya alabilir
Rusya’nın, tüm hasım ülkelerle çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarını askıya alabileceği belirtildi. Teklif, Rusya Maliye Bakanlığı ve Rusya Dışişleri... 16.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-16T00:16+0300
2023-03-16T00:16+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya’ya hasım ülkeler
vergi
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Rusya Maliye Bakanlığı’nın açıklamasında, “Batılı ülkeler, 2022’den itibaren Rusya’ya yönelik tek taraflı ekonomik kısıtlayıcı önlemler uyguluyor. Bu yılın Şubat ayında Avrupa Birliği, Rusya’yı vergi alanında işbirliği yapmayan ülkeler listesine, namı diğer ‘AB’nin kara listesine’ dahil etti. Kısıtlayıcı tedbirlerin tek taraflı olarak uygulanması uluslararası hukukun ihlalidir. Dolayısıyla Rusya’nın misilleme tedbirler alma hakkı doğuyor. Bu bağlamda, Rusya Maliye Bakanlığı ve Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya’ya karşı tek taraflı ekonomik kısıtlayıcı tedbirler uygulayan tüm ülkelerle çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarını askıya alma talimatını vermesi için Rusya Devlet Başkanı’na teklifte bulundu” ifadesine yer verildi.Söz konusu anlaşmaların, “Rusya’nın hakları iade edilinceye kadar” askıya alınması teklif edildi.Bazı ülkelerin vergilendirme alanında işbirliği yapmak istemediği ve Rusya’yla çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarını askıya aldığını anımsatan Bakanlık, “Elbette bu konuda da acil hareket edeceğiz. Örneğin Letonyalı meslektaşlar, iki ülke arasındaki anlaşmayı askıya aldılar. Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması kapsamında tek taraflı olarak faydalar sunmama amacıyla biz de benzer şekilde hareket edeceğiz, anlaşmaları hızla askıya alacağız, anlaşmaların feshiyle ilgili teklifler sunacağız” dedi.
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rusya, rusya’ya hasım ülkeler, vergi
rusya, rusya’ya hasım ülkeler, vergi

Rusya, hasım ülkelerle vergi anlaşmalarını askıya alabilir

00:16 16.03.2023
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Multimedya arşivine gidinRusya
Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2023
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Rusya’nın, tüm hasım ülkelerle çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarını askıya alabileceği belirtildi. Teklif, Rusya Maliye Bakanlığı ve Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından ortaklaşa sunuldu.
Rusya Maliye Bakanlığı’nın açıklamasında, “Batılı ülkeler, 2022’den itibaren Rusya’ya yönelik tek taraflı ekonomik kısıtlayıcı önlemler uyguluyor. Bu yılın Şubat ayında Avrupa Birliği, Rusya’yı vergi alanında işbirliği yapmayan ülkeler listesine, namı diğer ‘AB’nin kara listesine’ dahil etti. Kısıtlayıcı tedbirlerin tek taraflı olarak uygulanması uluslararası hukukun ihlalidir. Dolayısıyla Rusya’nın misilleme tedbirler alma hakkı doğuyor. Bu bağlamda, Rusya Maliye Bakanlığı ve Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya’ya karşı tek taraflı ekonomik kısıtlayıcı tedbirler uygulayan tüm ülkelerle çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarını askıya alma talimatını vermesi için Rusya Devlet Başkanı’na teklifte bulundu” ifadesine yer verildi.
Söz konusu anlaşmaların, “Rusya’nın hakları iade edilinceye kadar” askıya alınması teklif edildi.
Bazı ülkelerin vergilendirme alanında işbirliği yapmak istemediği ve Rusya’yla çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarını askıya aldığını anımsatan Bakanlık, “Elbette bu konuda da acil hareket edeceğiz. Örneğin Letonyalı meslektaşlar, iki ülke arasındaki anlaşmayı askıya aldılar. Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması kapsamında tek taraflı olarak faydalar sunmama amacıyla biz de benzer şekilde hareket edeceğiz, anlaşmaları hızla askıya alacağız, anlaşmaların feshiyle ilgili teklifler sunacağız” dedi.
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