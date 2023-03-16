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Rusya Dışişleri: ABD ve AB, Afrika ülkelerinden Rusya ile temaslarını kesmelerini talep ediyor
Rusya Dışişleri: ABD ve AB, Afrika ülkelerinden Rusya ile temaslarını kesmelerini talep ediyor
Rusya-Afrika Ortaklık Forumu Sekreterya Başkanı Ozerov, ABD ve AB’nin Afrika ülkelerinden Rusya ile temaslarını kesmelerini talep ettiğini belirtti. 16.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-16T16:55+0300
2023-03-16T16:56+0300
dünya
rusya dışişleri bakanlığı
abd
afrika
avrupa birliği
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Özel Görev Elçisi, Rusya-Afrika Ortaklık Forumu Sekreterya Başkanı Oleg Ozerov, Sputnik’e demecinde ABD, Kanada ve Avrupa Birliği'nin ikinci Rusya-Afrika zirvesi öncesinde Afrika ülkelerinin Moskova ile işbirliği yapmasını engellemeye çalıştığını söyledi.Ozerov, “Bunun pek çok örneği var. Her şeyden önce, hemen her gün hem Washington'dan hem de Kanada, İngiltere gibi Anglo-Sakson ülkeleri ve diğer AB ülkelerinden gelen heyetler, Afrikalı liderleri, Afrikalı yetkilileri, parlamentoları kelimenin tam anlamıyla kuşatıyorlar. Afrika ülkelerinden Rusya ile işbirliğini kesmelerini talep ediyorlar" dedi.ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'in Afrika turu sırasında ziyaret ettiği tüm ülkelerde Rus karşıtı yaptırımları ele aldığını ve kısıtlamaların ihlaline hızlı ve kararlı bir şekilde tepki gösterileceği tehdidinde bulunduğuna dikkat çeken Ozerov, “Bu, modern dünyada kabul edilemeyecek bir başka şantaj, açık dikta ve tehdit örneğidir” diye konuştu.İlki Ekim 2019'da Soçi'de gerçekleştirilen Rusya-Afrika zirvesinin ikincisinin Temmuz 2023'te St. Petersburg'da yapılması planlanıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230310/rusya-abdnin-ukraynadaki-askeri-biyolojik-programlarinda-gorev-yapan-isimleri-acikladi-1068094090.html
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rusya dışişleri bakanlığı, abd, afrika, avrupa birliği
rusya dışişleri bakanlığı, abd, afrika, avrupa birliği

Rusya Dışişleri: ABD ve AB, Afrika ülkelerinden Rusya ile temaslarını kesmelerini talep ediyor

16:55 16.03.2023 (güncellendi: 16:56 16.03.2023)
© Sputnik / Евгений ОдиноковRusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı'nın Moskova'daki binası.
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı'nın Moskova'daki binası. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2023
© Sputnik / Евгений Одиноков
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Rusya-Afrika Ortaklık Forumu Sekreterya Başkanı Ozerov, ABD ve AB’nin Afrika ülkelerinden Rusya ile temaslarını kesmelerini talep ettiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Özel Görev Elçisi, Rusya-Afrika Ortaklık Forumu Sekreterya Başkanı Oleg Ozerov, Sputnik’e demecinde ABD, Kanada ve Avrupa Birliği'nin ikinci Rusya-Afrika zirvesi öncesinde Afrika ülkelerinin Moskova ile işbirliği yapmasını engellemeye çalıştığını söyledi.
Ozerov, “Bunun pek çok örneği var. Her şeyden önce, hemen her gün hem Washington'dan hem de Kanada, İngiltere gibi Anglo-Sakson ülkeleri ve diğer AB ülkelerinden gelen heyetler, Afrikalı liderleri, Afrikalı yetkilileri, parlamentoları kelimenin tam anlamıyla kuşatıyorlar. Afrika ülkelerinden Rusya ile işbirliğini kesmelerini talep ediyorlar" dedi.
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'in Afrika turu sırasında ziyaret ettiği tüm ülkelerde Rus karşıtı yaptırımları ele aldığını ve kısıtlamaların ihlaline hızlı ve kararlı bir şekilde tepki gösterileceği tehdidinde bulunduğuna dikkat çeken Ozerov, “Bu, modern dünyada kabul edilemeyecek bir başka şantaj, açık dikta ve tehdit örneğidir” diye konuştu.
İlki Ekim 2019'da Soçi'de gerçekleştirilen Rusya-Afrika zirvesinin ikincisinin Temmuz 2023'te St. Petersburg'da yapılması planlanıyor.
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