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https://sputniknews.com.tr/20230316/ruslarin-yuan-birikimleri-euro-birikimlerinden-2-kat-fazla-1068365261.html
Rusların yuan birikimleri, euro birikimlerinden 2 kat fazla
Rusların yuan birikimleri, euro birikimlerinden 2 kat fazla
Rusların birikim yaparken en fazla tercih ettiği 3. para biriminin yuan olduğu ve yuan cinsinden birikimlerin euro cinsinden birikimlerden 2 kat fazla olduğu... 16.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-16T21:45+0300
2023-03-16T21:49+0300
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İzvestiya gazetesi, finans kuruluşu Finam tarafından yaptırılan anketin sonuçlarını okurlarıyla paylaştı.Ankete göre Rusların yüzde 39'u Rus rublesini tercih ederken ABD doları yüzde 28.3 ile ikinci sırada yer aldı.Çin'in para birimi yuan Rusların birikimlerin yüzde 17'lik paya sahipken onu yüzde 8.4'le euro, yüzde 6.9'la Hong Kong doları ve yüzde 1.9'la İsviçre frankı izledi.Köklü finans ve brokerlik kuruluşları da Rusların yuana ilgisini doğruladı.'Tsifra Broker' şirketinden İzvestiya'ya yapılan açıklamada, geçen yıl piyasada yuana daha önce görülmemiş bir ilgi gösterildiği, 2022 başındaki jeopolitik krizin ve yaptırım cepheleşmesinin bunda etkili olduğu kaydedildi.Rus finans uzmanları, bu durumun Rusya'da birikim için geleneksel olarak kullanılan başlıca yabancı para birimlerinin itibarına darbe vurduğunun altını çizdi.
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izvestiya, çin, euro, yuan
izvestiya, çin, euro, yuan

Rusların yuan birikimleri, euro birikimlerinden 2 kat fazla

21:45 16.03.2023 (güncellendi: 21:49 16.03.2023)
© AAYuan
Yuan - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2023
© AA
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Rusların birikim yaparken en fazla tercih ettiği 3. para biriminin yuan olduğu ve yuan cinsinden birikimlerin euro cinsinden birikimlerden 2 kat fazla olduğu belirtildi.
İzvestiya gazetesi, finans kuruluşu Finam tarafından yaptırılan anketin sonuçlarını okurlarıyla paylaştı.

Ankete göre Rusların yüzde 39'u Rus rublesini tercih ederken ABD doları yüzde 28.3 ile ikinci sırada yer aldı.

Çin'in para birimi yuan Rusların birikimlerin yüzde 17'lik paya sahipken onu yüzde 8.4'le euro, yüzde 6.9'la Hong Kong doları ve yüzde 1.9'la İsviçre frankı izledi.

Köklü finans ve brokerlik kuruluşları da Rusların yuana ilgisini doğruladı.

'Tsifra Broker' şirketinden İzvestiya'ya yapılan açıklamada, geçen yıl piyasada yuana daha önce görülmemiş bir ilgi gösterildiği, 2022 başındaki jeopolitik krizin ve yaptırım cepheleşmesinin bunda etkili olduğu kaydedildi.

Rus finans uzmanları, bu durumun Rusya'da birikim için geleneksel olarak kullanılan başlıca yabancı para birimlerinin itibarına darbe vurduğunun altını çizdi.
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