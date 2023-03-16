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Rus medyası: Karadeniz’de düşen ABD İHA’sı bulundu
Rus medyası: Karadeniz’de düşen ABD İHA’sı bulundu
Sivastopol merkezli ForPost sitesi, önceki gün sert manevra nedeniyle kontrolsüz uçuşa geçerek denize düşen ABD’ye ait MQ-9 Reaper insansız hava aracının (İHA)... 16.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-16T21:45+0300
2023-03-16T21:46+0300
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ForPost’un Rusya Savunma Bakanlığı’na yakın ve operasyonun detaylarına aşina olan bir kaynağa dayandırdığı habere göre önceki gün sert manevra nedeniyle kontrolsüz uçuşa geçerek ardından denize düşen ABD’ye ait MQ-9 Reaper insansız hava aracı Sivastopol yakınlarında 900 metre derinlikte bulundu.Sitenin aktardığı üzere, ABD’nin keşif hava aracının düştüğü bölgede Rus Donanması kuvvetleri görev yapıyor.Haberde ayrıca Amerikan İHA’sının bir sualtı robotunun yardımıyla Güney Akım doğalgaz boru hattının derin deniz kolunun yakınında 850-900 metre derinlikte bulundu.Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz üstünde ABD’ye ait MQ-9 tipi bir insansız hava aracının saptanmasının ardından savaş uçaklarını havalandırdıklarını ve önleme uçuşu gerçekleştirdiklerini belirtmişti. Rus yetkililer, MQ-9 hava aracının düşmesine sebep oldukları suçlamalarını reddediyor.
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mq-9b, iha, abd, rusya
mq-9b, iha, abd, rusya

Rus medyası: Karadeniz’de düşen ABD İHA’sı bulundu

21:45 16.03.2023 (güncellendi: 21:46 16.03.2023)
© AFP 2023 / LUDOVIC MARINMQ-9
MQ-9 - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
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Sivastopol merkezli ForPost sitesi, önceki gün sert manevra nedeniyle kontrolsüz uçuşa geçerek denize düşen ABD’ye ait MQ-9 Reaper insansız hava aracının (İHA) Karadeniz’de, Sivastopol açıklarında 900 metre derinlikte bulunduğunu yazdı.
ForPost’un Rusya Savunma Bakanlığı’na yakın ve operasyonun detaylarına aşina olan bir kaynağa dayandırdığı habere göre önceki gün sert manevra nedeniyle kontrolsüz uçuşa geçerek ardından denize düşen ABD’ye ait MQ-9 Reaper insansız hava aracı Sivastopol yakınlarında 900 metre derinlikte bulundu.
Sitenin aktardığı üzere, ABD’nin keşif hava aracının düştüğü bölgede Rus Donanması kuvvetleri görev yapıyor.
Haberde ayrıca Amerikan İHA’sının bir sualtı robotunun yardımıyla Güney Akım doğalgaz boru hattının derin deniz kolunun yakınında 850-900 metre derinlikte bulundu.
Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz üstünde ABD’ye ait MQ-9 tipi bir insansız hava aracının saptanmasının ardından savaş uçaklarını havalandırdıklarını ve önleme uçuşu gerçekleştirdiklerini belirtmişti. Rus yetkililer, MQ-9 hava aracının düşmesine sebep oldukları suçlamalarını reddediyor.
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