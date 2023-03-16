https://sputniknews.com.tr/20230316/putin-rusya-ekonomisi-yeni-bir-modele-gore-kalkinmaya-basliyor---1068346642.html

Putin: Rusya ekonomisi, yeni bir modele göre kalkınmaya başlıyor

Putin: Rusya ekonomisi, yeni bir modele göre kalkınmaya başlıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ekonomisinin tamamen farklı bir nitelik kazandığını ve yeni modele göre kalkınmaya başladığını söyledi. 16.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-16T15:27+0300

2023-03-16T15:27+0300

2023-03-16T15:28+0300

ekonomi

rusya

vladimir putin

ekonomi

enflasyon

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Rusya Sanayiciler ve Girişimciler Birliği'nin kongresinde konuşan Putin, Rus ekonomisinin durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ülke ekonomisinin tamamen farklı bir nitelik kazanmakta ve yeni modele göre kalkınmaya başlamakta olduğunu kaydeden Putin, böyle bir dönemde Rusya Sanayiciler ve Girişimciler Birliği'nin ve iş dünyasının aktif ve yapıcı tutumuna özellikle ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. 'Batılı pazarların kapatılmasını telafi etmeyi başardık' Yaptırımlar nedeniyle Batılı pazarların Rusya'ya kapatılmasını telafi etmeyi başardıklarını anlatan Putin, dünyanın hızlı gelişen bölgelerindeki ülkelerle ticari temasları genişlettiklerinin altını çizdi. Putin, 2022'de Rusya'nın dış ticaret hacminin yüzde 8.1 artarak 850 milyar dolara yükseldiğini, ihracatın yüzde 19.9 arttığını ve ithalatın yüzde 11.7 azaldığını belirtti. Putin, ciddi dış baskı koşullarında ülkede kalmayı tercih ederek yatırım ve ticaret zincirlerini yeniden yapılandırmayı, iyi niyetli dış partnerlerle yeni işbirliği alanları açmayı başaran şirketlerin ülkeyi terk edip hasımlara tavsiye verenlerden daha akıllı olduğunun görüldüğünü vurguladı. 'Rusya'da enflasyon, Rus ekonomisinin çöküşünü bekleyen Euro Bölgesi ülkelerinden daha düşük olacak' Enflasyona da değinen Rusya lideri, Mart 2023 sonu itibarıyla enflasyonun hedefledikleri yüzde 4 seviyesinin altında gerçekleşeceğinin altını çizdi. Putin, "Karşılaştırma için söylersek Rusya'da enflasyon, aralıksız olarak Rus ekonomisinin çöküşünü bekleyen Euro Bölgesi ülkelerinden daha düşük olacak" mesajı verdi.

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