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https://sputniknews.com.tr/20230316/putin-rusya-ekonomisi-yeni-bir-modele-gore-kalkinmaya-basliyor---1068346642.html
Putin: Rusya ekonomisi, yeni bir modele göre kalkınmaya başlıyor
Putin: Rusya ekonomisi, yeni bir modele göre kalkınmaya başlıyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ekonomisinin tamamen farklı bir nitelik kazandığını ve yeni modele göre kalkınmaya başladığını söyledi. 16.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-16T15:27+0300
2023-03-16T15:28+0300
ekonomi
rusya
vladimir putin
ekonomi
enflasyon
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Rusya Sanayiciler ve Girişimciler Birliği'nin kongresinde konuşan Putin, Rus ekonomisinin durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ülke ekonomisinin tamamen farklı bir nitelik kazanmakta ve yeni modele göre kalkınmaya başlamakta olduğunu kaydeden Putin, böyle bir dönemde Rusya Sanayiciler ve Girişimciler Birliği'nin ve iş dünyasının aktif ve yapıcı tutumuna özellikle ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. 'Batılı pazarların kapatılmasını telafi etmeyi başardık' Yaptırımlar nedeniyle Batılı pazarların Rusya'ya kapatılmasını telafi etmeyi başardıklarını anlatan Putin, dünyanın hızlı gelişen bölgelerindeki ülkelerle ticari temasları genişlettiklerinin altını çizdi. Putin, 2022'de Rusya'nın dış ticaret hacminin yüzde 8.1 artarak 850 milyar dolara yükseldiğini, ihracatın yüzde 19.9 arttığını ve ithalatın yüzde 11.7 azaldığını belirtti. Putin, ciddi dış baskı koşullarında ülkede kalmayı tercih ederek yatırım ve ticaret zincirlerini yeniden yapılandırmayı, iyi niyetli dış partnerlerle yeni işbirliği alanları açmayı başaran şirketlerin ülkeyi terk edip hasımlara tavsiye verenlerden daha akıllı olduğunun görüldüğünü vurguladı. 'Rusya'da enflasyon, Rus ekonomisinin çöküşünü bekleyen Euro Bölgesi ülkelerinden daha düşük olacak' Enflasyona da değinen Rusya lideri, Mart 2023 sonu itibarıyla enflasyonun hedefledikleri yüzde 4 seviyesinin altında gerçekleşeceğinin altını çizdi. Putin, "Karşılaştırma için söylersek Rusya'da enflasyon, aralıksız olarak Rus ekonomisinin çöküşünü bekleyen Euro Bölgesi ülkelerinden daha düşük olacak" mesajı verdi.
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rusya, vladimir putin, ekonomi, enflasyon
rusya, vladimir putin, ekonomi, enflasyon

Putin: Rusya ekonomisi, yeni bir modele göre kalkınmaya başlıyor

15:27 16.03.2023 (güncellendi: 15:28 16.03.2023)
© Sputnik / Алексей Майшев / Multimedya arşivine gidinVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2023
© Sputnik / Алексей Майшев
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ekonomisinin tamamen farklı bir nitelik kazandığını ve yeni modele göre kalkınmaya başladığını söyledi.
Rusya Sanayiciler ve Girişimciler Birliği'nin kongresinde konuşan Putin, Rus ekonomisinin durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Ülke ekonomisinin tamamen farklı bir nitelik kazanmakta ve yeni modele göre kalkınmaya başlamakta olduğunu kaydeden Putin, böyle bir dönemde Rusya Sanayiciler ve Girişimciler Birliği'nin ve iş dünyasının aktif ve yapıcı tutumuna özellikle ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

'Batılı pazarların kapatılmasını telafi etmeyi başardık'

Yaptırımlar nedeniyle Batılı pazarların Rusya'ya kapatılmasını telafi etmeyi başardıklarını anlatan Putin, dünyanın hızlı gelişen bölgelerindeki ülkelerle ticari temasları genişlettiklerinin altını çizdi.
Putin, 2022'de Rusya'nın dış ticaret hacminin yüzde 8.1 artarak 850 milyar dolara yükseldiğini, ihracatın yüzde 19.9 arttığını ve ithalatın yüzde 11.7 azaldığını belirtti.
Putin, ciddi dış baskı koşullarında ülkede kalmayı tercih ederek yatırım ve ticaret zincirlerini yeniden yapılandırmayı, iyi niyetli dış partnerlerle yeni işbirliği alanları açmayı başaran şirketlerin ülkeyi terk edip hasımlara tavsiye verenlerden daha akıllı olduğunun görüldüğünü vurguladı.

'Rusya'da enflasyon, Rus ekonomisinin çöküşünü bekleyen Euro Bölgesi ülkelerinden daha düşük olacak'

Enflasyona da değinen Rusya lideri, Mart 2023 sonu itibarıyla enflasyonun hedefledikleri yüzde 4 seviyesinin altında gerçekleşeceğinin altını çizdi. Putin, "Karşılaştırma için söylersek Rusya'da enflasyon, aralıksız olarak Rus ekonomisinin çöküşünü bekleyen Euro Bölgesi ülkelerinden daha düşük olacak" mesajı verdi.
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