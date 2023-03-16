https://sputniknews.com.tr/20230316/prof-dr-sozbilir-boludaki-depremi-degerlendirdi-1999-depreminden-kalan-enerji-bosalimlari-1068354505.html

Prof. Dr. Sözbilir, Bolu'daki depremi değerlendirdi: '1999 depreminden kalan enerji boşalımları'

Prof. Dr. Sözbilir, Bolu'daki depremi değerlendirdi: '1999 depreminden kalan enerji boşalımları'

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Bolu'da bugün saat 13.55'te meydana gelen 4,8... 16.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-16T17:19+0300

2023-03-16T17:19+0300

2023-03-16T17:25+0300

türkiye

deprem

bolu

prof. dr. hasan sözbilir

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Prof. Dr. Sözbilir, Bolu-Kızıldağ merkezli depremin, 1999 depreminde batı ucu kırılmış olan fayın, doğu ucunda meydana geldiğini belirtti.Düzce'de 23 Kasım 2022'de meydana gelen deprem gibi bu depremin de 1999 depreminde kırılmamış Düzce fayının tali uzantısında meydana geldiğini kaydeden Sözbilir, "17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 depremlerinden geriye kalan bu tür fay parçalarının, 4-6 büyüklüğünde depremler üretmesi olağan olarak değerlendirilebilir. Bu tür depremler 1999 depremlerinden geriye kalan enerji boşalımları olarak düşünülmektedir." ifadelerini kullandı.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bolu'da bugün saat 13.55'te 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu.Bolu Valisi Erkan Kılıç, sadece bir binada kısmi çatlak olduğu yönünde ihbar aldıklarını, onun dışında kentte olumsuzluk yaşanmadığını bildirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230316/boluda-deprem-1068341202.html

türkiye

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deprem, bolu, prof. dr. hasan sözbilir