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https://sputniknews.com.tr/20230316/prof-dr-naci-gorurden-bolu-depremi-aciklamasi-deprem-kaf-zonu-icerisinde-1068364639.html
Prof. Dr. Naci Görür'den Bolu depremi açıklaması: Deprem KAF zonu içerisinde
Prof. Dr. Naci Görür'den Bolu depremi açıklaması: Deprem KAF zonu içerisinde
Bilim Akademisi üyesi yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Bolu'da yaşanan 4.8'lik depreme ilişkin "Bu deprem KAF’ın 1999 depremlerinde kırılmayan bir kesiminin... 16.03.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
naci görür
bolu
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
başbakanlık afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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Bolu'da saat 13.55'te 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Bolu olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 8,13 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Bilim Akademisi üyesi yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu:
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naci görür, bolu, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), başbakanlık afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), afad

Prof. Dr. Naci Görür'den Bolu depremi açıklaması: Deprem KAF zonu içerisinde

21:23 16.03.2023 (güncellendi: 21:33 16.03.2023)
© AAProf. Dr. Naci Görür
Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2023
© AA
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Bilim Akademisi üyesi yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Bolu'da yaşanan 4.8'lik depreme ilişkin "Bu deprem KAF’ın 1999 depremlerinde kırılmayan bir kesiminin kırılması ile oluştu" dedi.
Bolu'da saat 13.55'te 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Bolu olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 8,13 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Bilim Akademisi üyesi yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu:
Kızılağıl-Bolu’da 4,7 deprem oldu. Deprem KAF zonu içerisinde. Bu deprem KAF’ın 1999 depremlerinde kırılmayan bir kesiminin kırılması ile oluştu. Buranın kırılmasını zaten beklediğimizi söyleyip yazıyorduk, sevgiyle
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