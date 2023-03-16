Prof. Dr. Naci Görür'den Bolu depremi açıklaması: Deprem KAF zonu içerisinde

Kızılağıl-Bolu’da 4,7 deprem oldu. Deprem KAF zonu içerisinde. Bu deprem KAF’ın 1999 depremlerinde kırılmayan bir kesiminin kırılması ile oluştu. Buranın kırılmasını zaten beklediğimizi söyleyip yazıyorduk, sevgiyle