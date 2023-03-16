https://sputniknews.com.tr/20230316/pentagon-abd-ihasinin-karadenizde-dusmesine-ait-oldugu-tahmin-edilen-videoyu-yayinladi--1068346134.html

Pentagon, ABD İHA’sının Karadeniz’de düşmesine ait olduğu tahmin edilen videoyu yayınladı

Pentagon, ABD İHA’sının Karadeniz’de düşmesine ait olduğu tahmin edilen videoyu yayınladı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Amerikan MQ-9 Reaper insansız hava aracının (İHA) Karadeniz’de düştüğü olayın görüntülendiği tahmin edilen bir video... 16.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-16T15:19+0300

2023-03-16T15:19+0300

2023-03-16T15:20+0300

savunma

rusya

karadeniz

abd

iha

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102816/14/1028161478_0:240:4600:2828_1920x0_80_0_0_81e7e020c441cb48305452e9a7f22c9d.jpg

Yayınlanan videoda Rusya’ya ait olduğu iddia edilen Su-27 uçaklarının uçan İHA’ya yaklaştıkları görülüyor. Görüntülerden, ABD’nin daha önce bildirdiği üzere hava araçlarının arasında herhangi bir temas, çarpışma olmadığı anlaşılıyor. Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz üstünde ABD’ye ait MQ-9 tipi bir insansız hava aracının saptanmasının ardından savaş uçaklarını havalandırdıklarını ve önleme uçuşu gerçekleştirdiklerini belirtmişti. Ancak Rus yetkililer, MQ-9 hava aracının düşmesine sebep oldukları suçlamalarını reddediyor.

rusya

karadeniz

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, karadeniz, abd, iha