Türkiye
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
https://sputniknews.com.tr/20230316/pentagon-abd-ihasinin-karadenizde-dusmesine-ait-oldugu-tahmin-edilen-videoyu-yayinladi--1068346134.html
Pentagon, ABD İHA’sının Karadeniz’de düşmesine ait olduğu tahmin edilen videoyu yayınladı
Pentagon, ABD İHA’sının Karadeniz’de düşmesine ait olduğu tahmin edilen videoyu yayınladı
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Amerikan MQ-9 Reaper insansız hava aracının (İHA) Karadeniz’de düştüğü olayın görüntülendiği tahmin edilen bir video... 16.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-16T15:19+0300
2023-03-16T15:20+0300
savunma
rusya
karadeniz
abd
iha
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102816/14/1028161478_0:240:4600:2828_1920x0_80_0_0_81e7e020c441cb48305452e9a7f22c9d.jpg
Yayınlanan videoda Rusya’ya ait olduğu iddia edilen Su-27 uçaklarının uçan İHA’ya yaklaştıkları görülüyor. Görüntülerden, ABD’nin daha önce bildirdiği üzere hava araçlarının arasında herhangi bir temas, çarpışma olmadığı anlaşılıyor. Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz üstünde ABD’ye ait MQ-9 tipi bir insansız hava aracının saptanmasının ardından savaş uçaklarını havalandırdıklarını ve önleme uçuşu gerçekleştirdiklerini belirtmişti. Ancak Rus yetkililer, MQ-9 hava aracının düşmesine sebep oldukları suçlamalarını reddediyor.
rusya
karadeniz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102816/14/1028161478_255:0:4344:3067_1920x0_80_0_0_82d3cae4591bf30217f2f64ede940a80.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, karadeniz, abd, iha
rusya, karadeniz, abd, iha

Pentagon, ABD İHA’sının Karadeniz’de düşmesine ait olduğu tahmin edilen videoyu yayınladı

15:19 16.03.2023 (güncellendi: 15:20 16.03.2023)
© AP Photo / Ivan Sekretarev / ABD- Rusya- Bayrak
ABD- Rusya- Bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2023
© AP Photo / Ivan Sekretarev /
Abone olTelegram
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Amerikan MQ-9 Reaper insansız hava aracının (İHA) Karadeniz’de düştüğü olayın görüntülendiği tahmin edilen bir video yayınladı.
Yayınlanan videoda Rusya’ya ait olduğu iddia edilen Su-27 uçaklarının uçan İHA’ya yaklaştıkları görülüyor.
Görüntülerden, ABD’nin daha önce bildirdiği üzere hava araçlarının arasında herhangi bir temas, çarpışma olmadığı anlaşılıyor.
Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz üstünde ABD’ye ait MQ-9 tipi bir insansız hava aracının saptanmasının ardından savaş uçaklarını havalandırdıklarını ve önleme uçuşu gerçekleştirdiklerini belirtmişti. Ancak Rus yetkililer, MQ-9 hava aracının düşmesine sebep oldukları suçlamalarını reddediyor.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала