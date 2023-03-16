https://sputniknews.com.tr/20230316/pentagon-abd-ihasinin-karadenizde-dusmesine-ait-oldugu-tahmin-edilen-videoyu-yayinladi--1068346134.html
Pentagon, ABD İHA’sının Karadeniz’de düşmesine ait olduğu tahmin edilen videoyu yayınladı
Pentagon, ABD İHA’sının Karadeniz’de düşmesine ait olduğu tahmin edilen videoyu yayınladı
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Amerikan MQ-9 Reaper insansız hava aracının (İHA) Karadeniz’de düştüğü olayın görüntülendiği tahmin edilen bir video... 16.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-16T15:19+0300
2023-03-16T15:19+0300
2023-03-16T15:20+0300
savunma
rusya
karadeniz
abd
iha
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102816/14/1028161478_0:240:4600:2828_1920x0_80_0_0_81e7e020c441cb48305452e9a7f22c9d.jpg
Yayınlanan videoda Rusya’ya ait olduğu iddia edilen Su-27 uçaklarının uçan İHA’ya yaklaştıkları görülüyor. Görüntülerden, ABD’nin daha önce bildirdiği üzere hava araçlarının arasında herhangi bir temas, çarpışma olmadığı anlaşılıyor. Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz üstünde ABD’ye ait MQ-9 tipi bir insansız hava aracının saptanmasının ardından savaş uçaklarını havalandırdıklarını ve önleme uçuşu gerçekleştirdiklerini belirtmişti. Ancak Rus yetkililer, MQ-9 hava aracının düşmesine sebep oldukları suçlamalarını reddediyor.
rusya
karadeniz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102816/14/1028161478_255:0:4344:3067_1920x0_80_0_0_82d3cae4591bf30217f2f64ede940a80.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, karadeniz, abd, iha
rusya, karadeniz, abd, iha
Pentagon, ABD İHA’sının Karadeniz’de düşmesine ait olduğu tahmin edilen videoyu yayınladı
15:19 16.03.2023 (güncellendi: 15:20 16.03.2023) Abone ol
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Amerikan MQ-9 Reaper insansız hava aracının (İHA) Karadeniz’de düştüğü olayın görüntülendiği tahmin edilen bir video yayınladı.
Yayınlanan videoda Rusya’ya ait olduğu iddia edilen Su-27 uçaklarının uçan İHA’ya yaklaştıkları görülüyor.
Görüntülerden, ABD’nin daha önce bildirdiği üzere hava araçlarının arasında herhangi bir temas, çarpışma olmadığı anlaşılıyor.
Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz üstünde ABD’ye ait MQ-9 tipi bir insansız hava aracının saptanmasının ardından savaş uçaklarını havalandırdıklarını ve önleme uçuşu gerçekleştirdiklerini belirtmişti. Ancak Rus yetkililer, MQ-9 hava aracının düşmesine sebep oldukları suçlamalarını reddediyor.