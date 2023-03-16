https://sputniknews.com.tr/20230316/pendikte-kaza-yaptiktan-sonra-kacan-surucu-polis-tarafindan-kovalamaca-sonucu-yakalandi-1068325363.html
Pendik'te kaza yaptıktan sonra kaçan sürücü polis tarafından kovalamaca sonucu yakalandı
Pendik'te kaza yaptıktan sonra kaçan sürücü polis tarafından kovalamaca sonucu yakalandı
Pendik D-100 Kara Yolu'nda seyir halinde olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait özel halk midibüsü yol üzerindeki otomobillere çarpıp yoluna devam etti... 16.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-16T07:36+0300
2023-03-16T07:36+0300
2023-03-16T07:37+0300
türkiye
istanbul
dur ihtarı
polis
minibüs
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Olay gece saatlerinde Pendik, D-100 Kara Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre 41 J 4293 plakalı Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait özel halk midibüsünü kullanan Erhan Yöndemir isimli şoför Pendik D-100 Kara Yolu'nda giderken henüz bilinmeyen bir nedenle aynı yönde giden otomobillere çarptıktan sonra yoluna devam etti.Otomobilleri hasar alan sürücüler durumu polis ekiplerine haber verirken kaçan midibüsü takip etti. Sürücülerin ihbarı üzerine trafik polisleri Yöndemir'in kullandığı midibüsü durdurmak için takibe aldı. Trafik polislerinin 'Dur' ihtarını görmezden gelen şoför 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar yoluna devam etti. Özel halk midibüsünün D-100 Kara Yolu Okmeydanı mevkiinde önü kesildi.Polis ekipleri uyarı ateşinde bulunduPolis ekipleri önünü kestiği midibüs şoförüne tekrar 'Dur' ihtarında bulunmasına rağmen Yöndemir, önündeki araçlara çarparak kaçmaya devam etti. Polis ekipleri midibüs şoförünün durması için havaya uyarı ateşinde bulundu.Polis otomobiline çarparak durduPolis ekiplerinden kaçan midibüs şoförü Yöndemir D-100 Kara Yolu'ndan ayrılarak Bahçelievler istikametine yöneldi. Bahçelievler Fetih Caddesi'ne giriş yaptığı sırada polis ekipleri tarafından önü kesilerek durduruldu. Özel halk midibüsü polis aracına çarparak durdu. Polis ekipleri midibüste bulunan sürücü Erhan Yöndemir'i araçtan indirerek gözaltına aldı. Gözaltına alınan Yöndemir ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri özel halk midibüsünde inceleme yaptı. Polisten kaçan Yöndemir'in kullandığı midibüsün lastiğinin parçalandığı görüldü. Polisten kaçan midibüs şoförünün çok sayıda otomobile çarparak hasar verdiği öğrenildi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından özel halk midibüsü çekici yardımıyla otoparka çekildi.
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istanbul, dur ihtarı, polis, minibüs
istanbul, dur ihtarı, polis, minibüs
Pendik'te kaza yaptıktan sonra kaçan sürücü polis tarafından kovalamaca sonucu yakalandı
07:36 16.03.2023 (güncellendi: 07:37 16.03.2023) Abone ol
Pendik D-100 Kara Yolu'nda seyir halinde olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait özel halk midibüsü yol üzerindeki otomobillere çarpıp yoluna devam etti. Trafik polislerinin takip ettiği midibüsün Şişli'de önü kesildi. "Dur" ihtarına aldırış etmeyen şoför Bahçelievler'de yakalandı. Midibüs şoförü gözaltına alındı.
Olay gece saatlerinde Pendik, D-100 Kara Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre 41 J 4293 plakalı Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait özel halk midibüsünü kullanan Erhan Yöndemir isimli şoför Pendik D-100 Kara Yolu'nda giderken henüz bilinmeyen bir nedenle aynı yönde giden otomobillere çarptıktan sonra yoluna devam etti.
Otomobilleri hasar alan sürücüler durumu polis ekiplerine haber verirken kaçan midibüsü takip etti. Sürücülerin ihbarı üzerine trafik polisleri Yöndemir'in kullandığı midibüsü durdurmak için takibe aldı. Trafik polislerinin 'Dur' ihtarını görmezden gelen şoför 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar yoluna devam etti. Özel halk midibüsünün D-100 Kara Yolu Okmeydanı mevkiinde önü kesildi.
Polis ekipleri uyarı ateşinde bulundu
Polis ekipleri önünü kestiği midibüs şoförüne tekrar 'Dur' ihtarında bulunmasına rağmen Yöndemir, önündeki araçlara çarparak kaçmaya devam etti. Polis ekipleri midibüs şoförünün durması için havaya uyarı ateşinde bulundu.
Polis otomobiline çarparak durdu
Polis ekiplerinden kaçan midibüs şoförü Yöndemir D-100 Kara Yolu'ndan ayrılarak Bahçelievler istikametine yöneldi. Bahçelievler Fetih Caddesi'ne giriş yaptığı sırada polis ekipleri tarafından önü kesilerek durduruldu. Özel halk midibüsü polis aracına çarparak durdu. Polis ekipleri midibüste bulunan sürücü Erhan Yöndemir'i araçtan indirerek gözaltına aldı.
Gözaltına alınan Yöndemir ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri özel halk midibüsünde inceleme yaptı. Polisten kaçan Yöndemir'in kullandığı midibüsün lastiğinin parçalandığı görüldü. Polisten kaçan midibüs şoförünün çok sayıda otomobile çarparak hasar verdiği öğrenildi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından özel halk midibüsü çekici yardımıyla otoparka çekildi.