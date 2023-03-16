https://sputniknews.com.tr/20230316/ozlem-zengin-5-yil-su-gibi-gecti-kalan-zamani-birbirimize-karsi-hurmet-gostererek-gecirmeliyiz-1068355217.html

Özlem Zengin: 5 yıl su gibi geçti, kalan zamanı birbirimize karşı hürmet göstererek geçirmeliyiz

Özlem Zengin: 5 yıl su gibi geçti, kalan zamanı birbirimize karşı hürmet göstererek geçirmeliyiz

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, seçimlere çok az bir zaman kaldığını belirterek "5 yıl su gibi akıp geçti. Kalan zamanı birbirimizi iyi hatırlayarak... 16.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-16T17:54+0300

2023-03-16T17:54+0300

2023-03-16T17:54+0300

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TBMM Genel Kurulunda, gündem dışı konuşmalardan sonra grup başkanvekilleri yerlerinden söz aldı.İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Adıyaman ve Şanlıurfa'da meydana gelen selde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi. "Maalesef depremde de selde de ölüyoruz. Hükümetin rant odaklı bakışının ve denetimsiz yapıların sonucunu vatandaşlarımız canlarıyla ödemektedir." ifadelerini kullanan Usta, şöyle konuştu:Çiftçilerin yaşadığı sorunlara da değinen Usta, Tarım Kredi Kooperatiflerinde azotlu gübre bulunamadığını, bu sorunun bir an önce giderilmesi gerektiğini söyledi. Usta, üreticilere verilen mazot ve gübre desteğinin yüklendiği Başak Kart'ların sadece belirli işletmelerde değil ilgili tüm işletmelerde kullanılması için düzenleme yapılması gerektiğini dile getirdi.HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, 16 Mart 1988'de Halepçe'ye düzenlenen kimyasal saldırıda 5 bine yakın Kürt vatandaşının katledildiğini söyledi. Sivil nüfusa yönelik bu saldırının, tarihteki en büyük kimyasal saldırılardan biri olduğunu söyleyen Beştaş, "Saldırı birçok parlamentoda insanlığa karşı suç olarak tanındı. Türkiye de bu soykırımı tanımalı." dedi.Bursa'daki liseler arası bir futbol maçında Üsküdar Amerikan Lisesi oyuncularının gol sevinçlerini topluca "Nazi selamı" vererek kutladıklarını iddia eden Beştaş, "Üsküdar Amerikan Lisesi Müdürü 'Nazi selamı'nı yanlış bir hareket olarak tanıdı. Bu yetersizdir. Irkçılıkla sonuna kadar mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.'Nazi selamı, hepimizin tüylerini ürpertti'CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Bursa'da Amedspor maçından sonra yaşananların ve ardından siyasilerin takındığı tutumların, yine Bursa'daki bir futbol maçında bazı olayların ve nahoş birtakım simgelerin kullanılması sonucunu doğurduğunu belirtti. Özel, "Ulus Musevi Lisesi'ne karşı kullanılan 'Nazi selamı' hepimizin tüylerini ürpertti. Üsküdar Amerikan Lisesi'nin yaptığı sağduyulu açıklamayı önemsiyoruz. Genç arkadaşlarımızın bunu bilinçli olarak ve o derin yaraları hatırlatmak üzere yapmadıklarını, maksadını aşan bir iş olduğunu düşünmek istiyoruz." diye konuştu.Bu toprakları var edenin hoşgörü ve farklılıklara saygı olduğuna işaret eden Özel, siyasetçilerin de böyle bir iklime çanak tutacak davranış, açıklama ve güzellemelerden kaçınması gerektiğini dile getirdi.Özel, Kızılay'ın 2021-2030 stratejik planının 17 farklı kaynaktan "kopyala yapıştır" yaparak hazırlandığını öne sürerek "Hala Kızılay'ın başındaki o yandaşı tutacak mısınız? 14 Mayıs'tan sonra biz tutmayacağız." dedi.'5 yıl su gibi akıp geçti'AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitler Günü'nün kutlayarak başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitleri rahmetle andı.Bugün AK Parti Grubu için önemli bir gün olduğunu anlatan Zengin, kapalı grup toplantısında, 14 Mayıs'taki seçimler için Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterildiğini anımsattı.Seçimlere çok az bir zaman kaldığını kaydeden Zengin, "Zaman çok hızlı geçti, 5 yıl su gibi akıp geçti. Kalan zamanı birbirimizi iyi hatırlayarak, birbirimize karşı hürmet göstererek geçirmemiz gerekiyor. Geriye kalanın gerçekten hoş bir seda olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

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