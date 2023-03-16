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https://sputniknews.com.tr/20230316/muharrem-ince-gunu-geldiginde-cekilmeyi-bilirim-kemal-bey-lehine-cekilirim-1068338530.html
Muharrem İnce: Günü geldiğinde çekilmeyi bilirim, Kemal Bey lehine çekilirim
Muharrem İnce: Günü geldiğinde çekilmeyi bilirim, Kemal Bey lehine çekilirim
Memleket Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Durumu değerlendiriyorum. Kendi adıma değil, Türkiye adına. Günü geldiğinde çekilmeyi bilirim. Kemal... 16.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-16T13:15+0300
2023-03-16T13:15+0300
politika
muharrem ince
fatih altaylı
aday
kemal kılıçdaroğlu
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HaberTürk yazarı Fatih Altaylı'ya konuşan İnce, “Ben de dün aynı şeyi söylüyordum arkadaşlara. İkinci tura ben ve Kemal Bey çıkarsak gerçekten çok eğlenceli olur” dedi. İnce, “Ben çelebi adamım. Kadir kıymet bilen adamım. Bu memleketi herkesten çok seven adamım. Kimse merak etmesin, gerektiği anda gereğini yaparım. Durumu değerlendiriyorum. Kendi adıma değil, Türkiye adına. Günü geldiğinde çekilmeyi bilirim. Kemal Bey lehine çekilirim.” ifadesini kullandı.Altaylı, İnce'nin bu sabah kendisine, "Hatay'a gidiyorum. Yolda sevgi seli var. 2018'deki gibiyim. Ama memleketin önüne takoz da olmam elbetb Ama Kemal Bey ile 2. tura kalırsak ve Recep Tayyip Erdoğan 3. olursa da şaşırmam. Bot hesaplarla bu ilgi olmaz" mesajını yolladığını yazdı.Altaylı İnce'nin açıklamalarına ilişkin olarak, "Benim anladığım kadarı ile CHP’den kendisine ve partisine bir el uzatılmasını bekliyor Muharrem Bey. Ne de olsa hepsi eski dostları. Niye olmasın." yorumunu yaptı.
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muharrem ince, fatih altaylı, aday, kemal kılıçdaroğlu
muharrem ince, fatih altaylı, aday, kemal kılıçdaroğlu

Muharrem İnce: Günü geldiğinde çekilmeyi bilirim, Kemal Bey lehine çekilirim

13:15 16.03.2023
© İHA / MEHMET BASMACIEdirne’de gençlerle bir araya gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce
Edirne’de gençlerle bir araya gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2023
© İHA / MEHMET BASMACI
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Memleket Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Durumu değerlendiriyorum. Kendi adıma değil, Türkiye adına. Günü geldiğinde çekilmeyi bilirim. Kemal Bey lehine çekilirim" açıklamasını yaptı.
HaberTürk yazarı Fatih Altaylı'ya konuşan İnce, “Ben de dün aynı şeyi söylüyordum arkadaşlara. İkinci tura ben ve Kemal Bey çıkarsak gerçekten çok eğlenceli olur” dedi. İnce, “Ben çelebi adamım. Kadir kıymet bilen adamım. Bu memleketi herkesten çok seven adamım. Kimse merak etmesin, gerektiği anda gereğini yaparım. Durumu değerlendiriyorum. Kendi adıma değil, Türkiye adına. Günü geldiğinde çekilmeyi bilirim. Kemal Bey lehine çekilirim.” ifadesini kullandı.
Altaylı, İnce'nin bu sabah kendisine, "Hatay'a gidiyorum. Yolda sevgi seli var. 2018'deki gibiyim. Ama memleketin önüne takoz da olmam elbetb Ama Kemal Bey ile 2. tura kalırsak ve Recep Tayyip Erdoğan 3. olursa da şaşırmam. Bot hesaplarla bu ilgi olmaz" mesajını yolladığını yazdı.
Altaylı İnce'nin açıklamalarına ilişkin olarak, "Benim anladığım kadarı ile CHP’den kendisine ve partisine bir el uzatılmasını bekliyor Muharrem Bey. Ne de olsa hepsi eski dostları. Niye olmasın." yorumunu yaptı.
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