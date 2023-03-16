https://sputniknews.com.tr/20230316/muharrem-ince-gunu-geldiginde-cekilmeyi-bilirim-kemal-bey-lehine-cekilirim-1068338530.html

Muharrem İnce: Günü geldiğinde çekilmeyi bilirim, Kemal Bey lehine çekilirim

Muharrem İnce: Günü geldiğinde çekilmeyi bilirim, Kemal Bey lehine çekilirim

Memleket Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Durumu değerlendiriyorum. Kendi adıma değil, Türkiye adına. Günü geldiğinde çekilmeyi bilirim. Kemal... 16.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-16T13:15+0300

2023-03-16T13:15+0300

2023-03-16T13:15+0300

politika

muharrem ince

fatih altaylı

aday

kemal kılıçdaroğlu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/1a/1065015843_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_1d8990a55743bd99de612b420a991f1e.jpg

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı'ya konuşan İnce, “Ben de dün aynı şeyi söylüyordum arkadaşlara. İkinci tura ben ve Kemal Bey çıkarsak gerçekten çok eğlenceli olur” dedi. İnce, “Ben çelebi adamım. Kadir kıymet bilen adamım. Bu memleketi herkesten çok seven adamım. Kimse merak etmesin, gerektiği anda gereğini yaparım. Durumu değerlendiriyorum. Kendi adıma değil, Türkiye adına. Günü geldiğinde çekilmeyi bilirim. Kemal Bey lehine çekilirim.” ifadesini kullandı.Altaylı, İnce'nin bu sabah kendisine, "Hatay'a gidiyorum. Yolda sevgi seli var. 2018'deki gibiyim. Ama memleketin önüne takoz da olmam elbetb Ama Kemal Bey ile 2. tura kalırsak ve Recep Tayyip Erdoğan 3. olursa da şaşırmam. Bot hesaplarla bu ilgi olmaz" mesajını yolladığını yazdı.Altaylı İnce'nin açıklamalarına ilişkin olarak, "Benim anladığım kadarı ile CHP’den kendisine ve partisine bir el uzatılmasını bekliyor Muharrem Bey. Ne de olsa hepsi eski dostları. Niye olmasın." yorumunu yaptı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

muharrem ince, fatih altaylı, aday, kemal kılıçdaroğlu