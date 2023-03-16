https://sputniknews.com.tr/20230316/motorine-indirim-geliyor-1068327030.html

Motorine indirim geliyor

Motorine indirim geliyor

Motorinde yarından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 34 kuruş indirim bekleniyor. 16.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-16T09:26+0300

2023-03-16T09:26+0300

2023-03-16T09:26+0300

ekonomi

benzin

motorin

indirim

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Brent petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından, yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 1 lira 34 kuruş indirim bekleniyor.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;İstanbul'da motorin litre fiyatı 20,88 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 20,48 liradan satılıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230314/yarindan-itibaren-gecerli-olmak-uzere-motorine-indirim-bekleniyor-1068215717.html

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2023

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benzin, motorin, indirim