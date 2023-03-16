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Milletvekili aday adaylığı için kamudan istifa süreci sona erdi
Milletvekili aday adaylığı için kamudan istifa süreci sona erdi
Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi nedeniyle milletvekili aday adayı olmak isteyen kamu görevlilerinin ve partililerin istifa etme... 16.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-16T17:48+0300
2023-03-16T17:48+0300
politika
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Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), 14 Mayıs'taki seçimlerde milletvekili aday adayı olmak isteyenlerin görevlerinden çekilmelerine yönelik kararı doğrultusunda, hakimler ve savcıların, yüksek yargı organı mensuplarının, yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanlarının, Yükseköğretim Kurulu üyelerinin, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyelerinin, kamu kurum ve kuruluşlarında memur statüsündeki görevliler ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlilerinin, belediye başkanlarının, subayların ve astsubayların, siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, belediye meclisi üyelerinin, il genel meclisi üyelerinin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüslerin veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarındakilerin görevlerinden ayrılma süresi saat 17.00'de doldu.Ayrıca, kamu görevlilerinden emeklilik dilekçesi verip aday olacakların da emeklilik dilekçelerini sunma süresi aynı saat itibarıyla sona erdi.
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seçim, türkiye
seçim, türkiye

Milletvekili aday adaylığı için kamudan istifa süreci sona erdi

17:48 16.03.2023
© AA / Raşit AydoğanYüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim, oy, sandık
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim, oy, sandık - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2023
© AA / Raşit Aydoğan
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Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi nedeniyle milletvekili aday adayı olmak isteyen kamu görevlilerinin ve partililerin istifa etme süreci saat 17.00'de sona erdi.
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), 14 Mayıs'taki seçimlerde milletvekili aday adayı olmak isteyenlerin görevlerinden çekilmelerine yönelik kararı doğrultusunda, hakimler ve savcıların, yüksek yargı organı mensuplarının, yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanlarının, Yükseköğretim Kurulu üyelerinin, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyelerinin, kamu kurum ve kuruluşlarında memur statüsündeki görevliler ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlilerinin, belediye başkanlarının, subayların ve astsubayların, siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, belediye meclisi üyelerinin, il genel meclisi üyelerinin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüslerin veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarındakilerin görevlerinden ayrılma süresi saat 17.00'de doldu.
Ayrıca, kamu görevlilerinden emeklilik dilekçesi verip aday olacakların da emeklilik dilekçelerini sunma süresi aynı saat itibarıyla sona erdi.
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