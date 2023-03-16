https://sputniknews.com.tr/20230316/mhp-erdoganin-cumhurbaskani-adayi-olarak-gosterilmesine-iliskin-grup-karari-aldi-1068346280.html
MHP, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı aldı
MHP, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı aldı
MHP TBMM Grubu, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı aldı. 16.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-16T15:20+0300
2023-03-16T15:20+0300
2023-03-16T15:22+0300
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MHP, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı aldı
15:20 16.03.2023 (güncellendi: 15:22 16.03.2023) Abone ol
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MHP TBMM Grubu, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı aldı.