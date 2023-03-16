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https://sputniknews.com.tr/20230316/meteoroloji-uyardi-deprem-bolgesinde-hafta-sonu-kuvvetli-yagis-bekleniyor-1068346995.html
Meteoroloji uyardı: Deprem bölgesinde hafta sonu kuvvetli yağış bekleniyor
Meteoroloji uyardı: Deprem bölgesinde hafta sonu kuvvetli yağış bekleniyor
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen illerde, hafta sonunda kuvvetli yağış bekleniyor. 16.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-16T15:31+0300
2023-03-16T15:31+0300
yaşam
sağanak
sağanak yağış
deprem
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son tahminlere göre hafta sonunda deprem bölgesindeki illerde kuvvetli yağışlar beklendiği bildirildi.Taşkın, sel ve su baskınına karşı ilgililerin ve vatandaşların gerekli tedbirleri almalarının, Genel Müdürlüğün tahmin ve uyarılarını takip etmelerinin önemli olduğu vurgulandı.
https://sputniknews.com.tr/20230316/afad-ve-meteorolojinin-uyardigi-antalyada-saganak-etkisini-gostermeye-basladi-1068326660.html
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sağanak, sağanak yağış, deprem
sağanak, sağanak yağış, deprem

Meteoroloji uyardı: Deprem bölgesinde hafta sonu kuvvetli yağış bekleniyor

15:31 16.03.2023
© İHA / BEKİR ŞEYHANLI - MEHMET BASMACI-AW847887Şanlıurfa'da etkili olan sağanak sonucu bazı evleri su bastı, yıldırım isabet eden bir kişi tedavi altına alındı. Şanlıurfa Valiliği, sağanak nedeniyle yarın il genelindeki tüm okullarda eğitim öğretime ara verildiğini bildirdi.
Şanlıurfa'da etkili olan sağanak sonucu bazı evleri su bastı, yıldırım isabet eden bir kişi tedavi altına alındı. Şanlıurfa Valiliği, sağanak nedeniyle yarın il genelindeki tüm okullarda eğitim öğretime ara verildiğini bildirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2023
© İHA / BEKİR ŞEYHANLI - MEHMET BASMACI-AW847887
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen illerde, hafta sonunda kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son tahminlere göre hafta sonunda deprem bölgesindeki illerde kuvvetli yağışlar beklendiği bildirildi.
Taşkın, sel ve su baskınına karşı ilgililerin ve vatandaşların gerekli tedbirleri almalarının, Genel Müdürlüğün tahmin ve uyarılarını takip etmelerinin önemli olduğu vurgulandı.
Antalya kent merkezinde sağanak etkili oluyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2023
TÜRKİYE
AFAD ve Meteoroloji'nin uyardığı Antalya'da sağanak etkisini göstermeye başladı
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