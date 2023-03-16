Meteoroloji uyardı: Deprem bölgesinde hafta sonu kuvvetli yağış bekleniyor

© İHA / BEKİR ŞEYHANLI - MEHMET BASMACI-AW847887 Şanlıurfa'da etkili olan sağanak sonucu bazı evleri su bastı, yıldırım isabet eden bir kişi tedavi altına alındı. Şanlıurfa Valiliği, sağanak nedeniyle yarın il genelindeki tüm okullarda eğitim öğretime ara verildiğini bildirdi.