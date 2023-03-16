https://sputniknews.com.tr/20230316/meteoroloji-uyardi-deprem-bolgesinde-hafta-sonu-kuvvetli-yagis-bekleniyor-1068346995.html
Meteoroloji uyardı: Deprem bölgesinde hafta sonu kuvvetli yağış bekleniyor
Meteoroloji uyardı: Deprem bölgesinde hafta sonu kuvvetli yağış bekleniyor
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen illerde, hafta sonunda kuvvetli yağış bekleniyor. 16.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-16T15:31+0300
2023-03-16T15:31+0300
2023-03-16T15:31+0300
yaşam
sağanak
sağanak yağış
deprem
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son tahminlere göre hafta sonunda deprem bölgesindeki illerde kuvvetli yağışlar beklendiği bildirildi.Taşkın, sel ve su baskınına karşı ilgililerin ve vatandaşların gerekli tedbirleri almalarının, Genel Müdürlüğün tahmin ve uyarılarını takip etmelerinin önemli olduğu vurgulandı.
https://sputniknews.com.tr/20230316/afad-ve-meteorolojinin-uyardigi-antalyada-saganak-etkisini-gostermeye-basladi-1068326660.html
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sağanak, sağanak yağış, deprem
sağanak, sağanak yağış, deprem
Meteoroloji uyardı: Deprem bölgesinde hafta sonu kuvvetli yağış bekleniyor
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen illerde, hafta sonunda kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son tahminlere göre hafta sonunda deprem bölgesindeki illerde kuvvetli yağışlar beklendiği bildirildi.
Taşkın, sel ve su baskınına karşı ilgililerin ve vatandaşların gerekli tedbirleri almalarının, Genel Müdürlüğün tahmin ve uyarılarını takip etmelerinin önemli olduğu vurgulandı.