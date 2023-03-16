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https://sputniknews.com.tr/20230316/mersin-korfezinde-43-buyuklugunde-deprem-1068368591.html
Mersin Körfezi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem
Mersin Körfezi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem
Mersin Körfezi'nin 11,47 kilometre açıklarında saat 22.59'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 16.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-16T23:28+0300
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türkiye
mersin
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Mersin Körfezi'nin 11,47 kilometre açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Deprem 16,04 kilometre derinlikte meydana geldi.
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mersin, deprem
mersin, deprem

Mersin Körfezi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem

23:28 16.03.2023 (güncellendi: 23:34 16.03.2023)
© İHAMersin açıklarında deprem
Mersin açıklarında deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2023
© İHA
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Mersin Körfezi'nin 11,47 kilometre açıklarında saat 22.59'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Mersin Körfezi'nin 11,47 kilometre açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem 16,04 kilometre derinlikte meydana geldi.
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