https://sputniknews.com.tr/20230316/mersin-korfezinde-43-buyuklugunde-deprem-1068368591.html
Mersin Körfezi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem
Mersin Körfezi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem
Mersin Körfezi'nin 11,47 kilometre açıklarında saat 22.59'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 16.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-16T23:28+0300
2023-03-16T23:28+0300
2023-03-16T23:34+0300
türkiye
mersin
deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Mersin Körfezi'nin 11,47 kilometre açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Deprem 16,04 kilometre derinlikte meydana geldi.
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mersin, deprem
Mersin Körfezi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem
23:28 16.03.2023 (güncellendi: 23:34 16.03.2023) Abone ol
Mersin Körfezi'nin 11,47 kilometre açıklarında saat 22.59'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Mersin Körfezi'nin 11,47 kilometre açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem 16,04 kilometre derinlikte meydana geldi.