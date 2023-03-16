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https://sputniknews.com.tr/20230316/merkez-bankasi-rezervlerinde-yuzde-63luk-azalma-1068344421.html
Merkez Bankası rezervlerinde yüzde 6.3'lük azalma
Merkez Bankası rezervlerinde yüzde 6.3'lük azalma
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) resmi rezerv varlıkları, şubatta bir önceki aya göre yüzde 6.3 azalarak 117.4 milyar dolara geriledi. 16.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-16T14:54+0300
2023-03-16T14:54+0300
ekonomi
merkez bankası
rezerv
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TCMB tarafından, Şubat 2023 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri" verileri yayımlandı.Buna göre, resmi rezerv varlıkları şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 6,3 azalarak 117,4 milyar dolara geriledi. Aynı dönemde döviz varlıkları yüzde 8,7 azalarak 61.3 milyar dolara, altın cinsinden rezerv varlıkları da yüzde 3.8 azalışla 48.7 milyar dolara geriledi.Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankasının önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) şubatta bir önceki aya göre yüzde 5,2 artarak 34,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu tutarın 27,5 milyar doları anapara, 6,8 milyar doları faizden oluştu.Aynı dönemde, Merkez Bankasının yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yaptığı finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri yaklaşık 62,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 33,2 milyar doları bir ay vadeli olarak kayıtlara geçti.Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler şubatta bir önceki aya göre yüzde 3,6 azalarak 52 milyar dolara geriledi.​​​​​​
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merkez bankası, rezerv
merkez bankası, rezerv

Merkez Bankası rezervlerinde yüzde 6.3'lük azalma

14:54 16.03.2023
© İHAMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2023
© İHA
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) resmi rezerv varlıkları, şubatta bir önceki aya göre yüzde 6.3 azalarak 117.4 milyar dolara geriledi.
TCMB tarafından, Şubat 2023 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri" verileri yayımlandı.
Buna göre, resmi rezerv varlıkları şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 6,3 azalarak 117,4 milyar dolara geriledi. Aynı dönemde döviz varlıkları yüzde 8,7 azalarak 61.3 milyar dolara, altın cinsinden rezerv varlıkları da yüzde 3.8 azalışla 48.7 milyar dolara geriledi.
Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankasının önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) şubatta bir önceki aya göre yüzde 5,2 artarak 34,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu tutarın 27,5 milyar doları anapara, 6,8 milyar doları faizden oluştu.
Aynı dönemde, Merkez Bankasının yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yaptığı finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri yaklaşık 62,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 33,2 milyar doları bir ay vadeli olarak kayıtlara geçti.
Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler şubatta bir önceki aya göre yüzde 3,6 azalarak 52 milyar dolara geriledi.​​​​​​
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