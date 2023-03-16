https://sputniknews.com.tr/20230316/mansur-yavas-ulkemizin-bereketi-ve-huzuru-icin-calisiyoruz-her-sey-cok-guzel-olacak-1068365467.html
Mansur Yavaş: Ülkemizin bereketi ve huzuru için çalışıyoruz, her şey çok güzel olacak
Mansur Yavaş: Ülkemizin bereketi ve huzuru için çalışıyoruz, her şey çok güzel olacak
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile beraber olduğu fotoğrafı, seçim sürecindeki... 16.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-16T21:51+0300
2023-03-16T21:51+0300
2023-03-16T21:53+0300
politika
mansur yavaş
ekrem imamoğlu
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Yavaş, seçim çalışmalarının paylaşıldığı resmi hesapta, İmamoğlu'na yer verdi. İBB Başkanı ile masada konuştuğu pozu paylaşan Yavaş, İmamoğlu'nu da etiketleyerek "Ülkemizin bereketi ve huzuru için çalışıyoruz. Her şey çok güzel olacak." ifadelerini kullandı.
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mansur yavaş, ekrem imamoğlu
mansur yavaş, ekrem imamoğlu
Mansur Yavaş: Ülkemizin bereketi ve huzuru için çalışıyoruz, her şey çok güzel olacak
21:51 16.03.2023 (güncellendi: 21:53 16.03.2023) Abone ol
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile beraber olduğu fotoğrafı, seçim sürecindeki çalışmaları için oluşturduğu yeni sosyal medya hesabından paylaştı.
Yavaş, seçim çalışmalarının paylaşıldığı resmi hesapta, İmamoğlu'na yer verdi. İBB Başkanı ile masada konuştuğu pozu paylaşan Yavaş, İmamoğlu'nu da etiketleyerek "Ülkemizin bereketi ve huzuru için çalışıyoruz. Her şey çok güzel olacak." ifadelerini kullandı.