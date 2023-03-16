https://sputniknews.com.tr/20230316/mansur-yavas-ulkemizin-bereketi-ve-huzuru-icin-calisiyoruz-her-sey-cok-guzel-olacak-1068365467.html

Mansur Yavaş: Ülkemizin bereketi ve huzuru için çalışıyoruz, her şey çok güzel olacak

Mansur Yavaş: Ülkemizin bereketi ve huzuru için çalışıyoruz, her şey çok güzel olacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile beraber olduğu fotoğrafı, seçim sürecindeki... 16.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-16T21:51+0300

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politika

mansur yavaş

ekrem imamoğlu

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Yavaş, seçim çalışmalarının paylaşıldığı resmi hesapta, İmamoğlu'na yer verdi. İBB Başkanı ile masada konuştuğu pozu paylaşan Yavaş, İmamoğlu'nu da etiketleyerek "Ülkemizin bereketi ve huzuru için çalışıyoruz. Her şey çok güzel olacak." ifadelerini kullandı.

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2023

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Sputnik Türkiye

mansur yavaş, ekrem imamoğlu