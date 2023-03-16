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https://sputniknews.com.tr/20230316/mansur-yavas-ulkemizin-bereketi-ve-huzuru-icin-calisiyoruz-her-sey-cok-guzel-olacak-1068365467.html
Mansur Yavaş: Ülkemizin bereketi ve huzuru için çalışıyoruz, her şey çok güzel olacak
Mansur Yavaş: Ülkemizin bereketi ve huzuru için çalışıyoruz, her şey çok güzel olacak
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile beraber olduğu fotoğrafı, seçim sürecindeki... 16.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-16T21:51+0300
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politika
mansur yavaş
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Yavaş, seçim çalışmalarının paylaşıldığı resmi hesapta, İmamoğlu'na yer verdi. İBB Başkanı ile masada konuştuğu pozu paylaşan Yavaş, İmamoğlu'nu da etiketleyerek "Ülkemizin bereketi ve huzuru için çalışıyoruz. Her şey çok güzel olacak." ifadelerini kullandı.
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mansur yavaş, ekrem imamoğlu
mansur yavaş, ekrem imamoğlu

Mansur Yavaş: Ülkemizin bereketi ve huzuru için çalışıyoruz, her şey çok güzel olacak

21:51 16.03.2023 (güncellendi: 21:53 16.03.2023)
© Twitter/Mansur Yavaş 2023Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu
Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2023
© Twitter/Mansur Yavaş 2023
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile beraber olduğu fotoğrafı, seçim sürecindeki çalışmaları için oluşturduğu yeni sosyal medya hesabından paylaştı.
Yavaş, seçim çalışmalarının paylaşıldığı resmi hesapta, İmamoğlu'na yer verdi. İBB Başkanı ile masada konuştuğu pozu paylaşan Yavaş, İmamoğlu'nu da etiketleyerek "Ülkemizin bereketi ve huzuru için çalışıyoruz. Her şey çok güzel olacak." ifadelerini kullandı.
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