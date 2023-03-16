https://sputniknews.com.tr/20230316/kurtulmus-yeniden-refah-partisi-ve-huda-par-ile-gorusmeler-son-noktaya-gelmis-degil-1068360731.html

Kurtulmuş: Yeniden Refah Partisi ve HÜDA PAR ile görüşmeler son noktaya gelmiş değil

Kurtulmuş: Yeniden Refah Partisi ve HÜDA PAR ile görüşmeler son noktaya gelmiş değil

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Cumhur İttifakı'nın genişlemesi için bazı partilerle yapılan görüşmelere ilişkin "Bu asla bir koalisyon pazarlığı... 16.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-16T20:33+0300

2023-03-16T20:33+0300

2023-03-16T20:41+0300

türkiye

numan kurtulmuş

yeniden refah partisi

hüda-par

kahramanmaraş

adıyaman

şanlıurfa

cumhur ittifakı

cumhur ittifakı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/16/1066039196_0:0:2570:1446_1920x0_80_0_0_641d92a12993773271cc0697eed56e34.jpg

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.Kahramanmaraş merkezli depremler ve dün Adıyaman ile Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketine ilişkin gelen tepkiler sorulan Kurtulmuş, depremin yaraları hızla sarılmaya çalışılırken bir de sel felaketi yaşandığını, çok acı bir tablo ile karşı karşıya kaldıklarını belirtti.Deprem ve afetler meselesini, Türkiye'nin önemli önceliği olarak kabul ettiklerini söyleyen Numan Kurtulmuş, "Depremle birlikte seçim sürecine girdik. Bu süre içinde millet can derdindeyken bizim siyaset derdinde olmamızın asla doğru olmadığı kanaatinde olduk. Herkes, her aday ve partiler sahaya çıkacak, görüşlerini ifade edecek. Afetleri siyasi malzeme olarak kullanmamak gerekir. Samimiyetle dile getirilen her türlü eleştiriyi dinlemeye hazırız ama bunun üzerinden siyaset yapılmasına da kategorik olarak karşıyız" diye konuştu.Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın milletvekili aday adaylığıKurtulmuş, Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın milletvekili aday adaylığı dolayısıyla görevinden istifa etmesine ilişkin soru üzerine, Türkiye'de her vatandaşın siyasete girme hakkı bulunduğunu, görevi ne olursa olsun kimseye siyasete girme denilemeyeceğini ifade etti. Vali Doğan'ın depremin ilk anından itibaren Hatay'da canla başla çalıştığını söyleyen Kurtulmuş, "Kendi tercihidir. Kimler, nereden aday olacak bunlar partinin yetkili kurullarının önüne gelir ve karar orada verilir. Aday olmak hakkını kullanmıştır" dedi.'Bu asla bir koalisyon pazarlığı değildir'AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhur İttifakı'nın genişlemesi için bazı partilerle yapılan görüşmelere ilişkin soruya şu yanıtı verdi:'Bugüne kadar yapılan görüşmelerde sorun görünmüyor'Diğer partiler gibi Yeniden Refah Partisinin de görüşlerine saygı duyduklarını dile getiren Kurtulmuş, şu değerlendirmelerde bulundu:'Hiçbir partiye telkinde bulunmadık'Numan Kurtulmuş, "HÜDA PAR ve Yeniden Refah Partisi seçime AK Parti listelerinden mi girecek, dışarıdan mı destekleyecekler?" sorusu üzerine, ittifak konusunda görüşmeler yaptıkları partilerin kendi görüşlerini öncelediklerini, hiçbir partiye "Şu şekilde ittifak yapalım." diye telkinde bulunmadıklarını aktardı.Cumhur İttifakı'na katılması gündemde olan HÜDA PAR'ın parti programına ilişkin eleştirilerin hatırlatılmasına karşılık da Kurtulmuş, "Programları farklı olan partilerle işbirliği yapmak o fikirlerin benimsendiği anlamına gelmez. Bu yanlış bir okumadır. Tekraren söylüyorum. Partiler birbirlerine iltihak etmiyor, seçim işbirliği yapıyorlar" ifadelerini kullandı.Üç dönem kuralıAK Parti tüzüğünde yer alan üç dönem kuralına ilişkin soru üzerine Kurtulmuş, "Nihayetinde bu kararı verecek olan parti yetkili kurulları ve Cumhurbaşkanı'mızdır. Üç dönem kuralının istisnasız uygulanmasının Türkiye siyasetine büyük bir ivme kazandıracağını düşünüyoruz. Bunu AK Partili 11,5 milyon seçmene sorsak herhalde yüzde 90'ı uygulansın diye karar verir" dedi.HDP'nin oyu olmadan Sayın Kılıçdaroğlu'nun seçimde yarışa ortak olması mümkün dahi olmazMillet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile yapacağı görüşmeye ilişkin değerlendirmesi sorulan Kurtulmuş, şunları kaydetti:'Kürt kardeşlerimizin tek temsilcisini HDP olarak kabul eden yanlış bir politik varsayımdır bu'AK Parti'li Kurtulmuş, "HDP ile HÜDA PAR arasında fark yok iddiaları var. Ne diyeceksiniz?" sorusu üzerine, "Kürt kardeşlerimizin tek temsilcisini HDP olarak kabul eden yanlış bir politik varsayımdır bu. Kürtlerin temsilcisi HDP gibi bir algının son derece yanlış olduğu kanaatindeyim. AK Parti her zaman Kürtlerden en çok oy alan parti olmuştur. Kürt meselesinde yapmış olduğu reformlarla vatandaşlarımızın güvenini kazanmıştır" şeklinde konuştu.

türkiye

kahramanmaraş

adıyaman

şanlıurfa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

numan kurtulmuş, yeniden refah partisi, hüda-par, kahramanmaraş, adıyaman, şanlıurfa, cumhur ittifakı, cumhur ittifakı