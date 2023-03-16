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https://sputniknews.com.tr/20230316/kurtulmus-yeniden-refah-partisi-ve-huda-par-ile-gorusmeler-son-noktaya-gelmis-degil-1068360731.html
Kurtulmuş: Yeniden Refah Partisi ve HÜDA PAR ile görüşmeler son noktaya gelmiş değil
Kurtulmuş: Yeniden Refah Partisi ve HÜDA PAR ile görüşmeler son noktaya gelmiş değil
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Cumhur İttifakı'nın genişlemesi için bazı partilerle yapılan görüşmelere ilişkin "Bu asla bir koalisyon pazarlığı... 16.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-16T20:33+0300
2023-03-16T20:41+0300
türkiye
numan kurtulmuş
yeniden refah partisi
hüda-par
kahramanmaraş
adıyaman
şanlıurfa
cumhur ittifakı
cumhur ittifakı
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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.Kahramanmaraş merkezli depremler ve dün Adıyaman ile Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketine ilişkin gelen tepkiler sorulan Kurtulmuş, depremin yaraları hızla sarılmaya çalışılırken bir de sel felaketi yaşandığını, çok acı bir tablo ile karşı karşıya kaldıklarını belirtti.Deprem ve afetler meselesini, Türkiye'nin önemli önceliği olarak kabul ettiklerini söyleyen Numan Kurtulmuş, "Depremle birlikte seçim sürecine girdik. Bu süre içinde millet can derdindeyken bizim siyaset derdinde olmamızın asla doğru olmadığı kanaatinde olduk. Herkes, her aday ve partiler sahaya çıkacak, görüşlerini ifade edecek. Afetleri siyasi malzeme olarak kullanmamak gerekir. Samimiyetle dile getirilen her türlü eleştiriyi dinlemeye hazırız ama bunun üzerinden siyaset yapılmasına da kategorik olarak karşıyız" diye konuştu.Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın milletvekili aday adaylığıKurtulmuş, Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın milletvekili aday adaylığı dolayısıyla görevinden istifa etmesine ilişkin soru üzerine, Türkiye'de her vatandaşın siyasete girme hakkı bulunduğunu, görevi ne olursa olsun kimseye siyasete girme denilemeyeceğini ifade etti. Vali Doğan'ın depremin ilk anından itibaren Hatay'da canla başla çalıştığını söyleyen Kurtulmuş, "Kendi tercihidir. Kimler, nereden aday olacak bunlar partinin yetkili kurullarının önüne gelir ve karar orada verilir. Aday olmak hakkını kullanmıştır" dedi.'Bu asla bir koalisyon pazarlığı değildir'AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhur İttifakı'nın genişlemesi için bazı partilerle yapılan görüşmelere ilişkin soruya şu yanıtı verdi:'Bugüne kadar yapılan görüşmelerde sorun görünmüyor'Diğer partiler gibi Yeniden Refah Partisinin de görüşlerine saygı duyduklarını dile getiren Kurtulmuş, şu değerlendirmelerde bulundu:'Hiçbir partiye telkinde bulunmadık'Numan Kurtulmuş, "HÜDA PAR ve Yeniden Refah Partisi seçime AK Parti listelerinden mi girecek, dışarıdan mı destekleyecekler?" sorusu üzerine, ittifak konusunda görüşmeler yaptıkları partilerin kendi görüşlerini öncelediklerini, hiçbir partiye "Şu şekilde ittifak yapalım." diye telkinde bulunmadıklarını aktardı.Cumhur İttifakı'na katılması gündemde olan HÜDA PAR'ın parti programına ilişkin eleştirilerin hatırlatılmasına karşılık da Kurtulmuş, "Programları farklı olan partilerle işbirliği yapmak o fikirlerin benimsendiği anlamına gelmez. Bu yanlış bir okumadır. Tekraren söylüyorum. Partiler birbirlerine iltihak etmiyor, seçim işbirliği yapıyorlar" ifadelerini kullandı.Üç dönem kuralıAK Parti tüzüğünde yer alan üç dönem kuralına ilişkin soru üzerine Kurtulmuş, "Nihayetinde bu kararı verecek olan parti yetkili kurulları ve Cumhurbaşkanı'mızdır. Üç dönem kuralının istisnasız uygulanmasının Türkiye siyasetine büyük bir ivme kazandıracağını düşünüyoruz. Bunu AK Partili 11,5 milyon seçmene sorsak herhalde yüzde 90'ı uygulansın diye karar verir" dedi.HDP'nin oyu olmadan Sayın Kılıçdaroğlu'nun seçimde yarışa ortak olması mümkün dahi olmazMillet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile yapacağı görüşmeye ilişkin değerlendirmesi sorulan Kurtulmuş, şunları kaydetti:'Kürt kardeşlerimizin tek temsilcisini HDP olarak kabul eden yanlış bir politik varsayımdır bu'AK Parti'li Kurtulmuş, "HDP ile HÜDA PAR arasında fark yok iddiaları var. Ne diyeceksiniz?" sorusu üzerine, "Kürt kardeşlerimizin tek temsilcisini HDP olarak kabul eden yanlış bir politik varsayımdır bu. Kürtlerin temsilcisi HDP gibi bir algının son derece yanlış olduğu kanaatindeyim. AK Parti her zaman Kürtlerden en çok oy alan parti olmuştur. Kürt meselesinde yapmış olduğu reformlarla vatandaşlarımızın güvenini kazanmıştır" şeklinde konuştu.
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numan kurtulmuş, yeniden refah partisi, hüda-par, kahramanmaraş, adıyaman, şanlıurfa, cumhur ittifakı, cumhur ittifakı
numan kurtulmuş, yeniden refah partisi, hüda-par, kahramanmaraş, adıyaman, şanlıurfa, cumhur ittifakı, cumhur ittifakı

Kurtulmuş: Yeniden Refah Partisi ve HÜDA PAR ile görüşmeler son noktaya gelmiş değil

20:33 16.03.2023 (güncellendi: 20:41 16.03.2023)
© İHANuman Kurtulmuş
Numan Kurtulmuş - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2023
© İHA
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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Cumhur İttifakı'nın genişlemesi için bazı partilerle yapılan görüşmelere ilişkin "Bu asla bir koalisyon pazarlığı değildir. Yeniden Refah Partisi ve HÜDA PAR ile görüşmeler son noktaya gelmiş değil" dedi.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.
Kahramanmaraş merkezli depremler ve dün Adıyaman ile Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketine ilişkin gelen tepkiler sorulan Kurtulmuş, depremin yaraları hızla sarılmaya çalışılırken bir de sel felaketi yaşandığını, çok acı bir tablo ile karşı karşıya kaldıklarını belirtti.
Deprem ve afetler meselesini, Türkiye'nin önemli önceliği olarak kabul ettiklerini söyleyen Numan Kurtulmuş, "Depremle birlikte seçim sürecine girdik. Bu süre içinde millet can derdindeyken bizim siyaset derdinde olmamızın asla doğru olmadığı kanaatinde olduk. Herkes, her aday ve partiler sahaya çıkacak, görüşlerini ifade edecek. Afetleri siyasi malzeme olarak kullanmamak gerekir. Samimiyetle dile getirilen her türlü eleştiriyi dinlemeye hazırız ama bunun üzerinden siyaset yapılmasına da kategorik olarak karşıyız" diye konuştu.

Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın milletvekili aday adaylığı

Kurtulmuş, Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın milletvekili aday adaylığı dolayısıyla görevinden istifa etmesine ilişkin soru üzerine, Türkiye'de her vatandaşın siyasete girme hakkı bulunduğunu, görevi ne olursa olsun kimseye siyasete girme denilemeyeceğini ifade etti. Vali Doğan'ın depremin ilk anından itibaren Hatay'da canla başla çalıştığını söyleyen Kurtulmuş, "Kendi tercihidir. Kimler, nereden aday olacak bunlar partinin yetkili kurullarının önüne gelir ve karar orada verilir. Aday olmak hakkını kullanmıştır" dedi.

'Bu asla bir koalisyon pazarlığı değildir'

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhur İttifakı'nın genişlemesi için bazı partilerle yapılan görüşmelere ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"Önümüzdeki yüzyılının Türkiye Yüzyılı olması idealine gönül vermiş olan ve 'Bu doğru bir idealdir' diyen diğer siyasi partilerin de bu ittifakın içinde olması milletin menfaatinedir. Bu asla bir koalisyon pazarlığı değildir. Yeniden Refah Partisi ve HÜDA PAR ile görüşmeler son noktaya gelmiş değil. Bu partilerin, ittifaka katılacakları zaman kendi politik kimliklerini arkada bırakıp, AK Parti ile bir birleşme gibi bir tercihleri söz konusu olamaz. Yine kendi kimlikleri olacak, politik tercihleri olacak ama biz ortak hedeflerde bir araya geleceğiz."

'Bugüne kadar yapılan görüşmelerde sorun görünmüyor'

Diğer partiler gibi Yeniden Refah Partisinin de görüşlerine saygı duyduklarını dile getiren Kurtulmuş, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Bir koalisyon protokolü hazırlanmıyor. Burada yapılmak istenen ortak hedefler istikametinde bir yönelim tespitidir. Bugüne kadar yapılan görüşmelerde sorun görünmüyor. Türkiye yüzyılının kapılarını açma konusunda Yeniden Refah Partisindeki dostlarımız bu kararlılığı ortaya koyacaktır. HÜDA PAR ile de başka gelecek partilerle de koalisyon protokolü tartışması yok. Burada Cumhurbaşkanı'mızın adaylığını desteklemek ve partiler arasında işbirliğini artırabilmek konusunda son derece olumlu ve pozitif bir yaklaşım var. Dolayısıyla bu tartışmaların hepsini bir kenara bırakmak lazım. AK Parti yeni kurulmuş bir siyasi parti değil. Biz hem ailenin güçlenmesi ve korunmasını siyasi önceliklerimizin merkezine koyarız hem de kadın hak ve hukukunun korunması, güçlendirilmesi, her türlü tehlikelerden uzaklaştırılması için gerekli tedbirleri alırız."

'Hiçbir partiye telkinde bulunmadık'

Numan Kurtulmuş, "HÜDA PAR ve Yeniden Refah Partisi seçime AK Parti listelerinden mi girecek, dışarıdan mı destekleyecekler?" sorusu üzerine, ittifak konusunda görüşmeler yaptıkları partilerin kendi görüşlerini öncelediklerini, hiçbir partiye "Şu şekilde ittifak yapalım." diye telkinde bulunmadıklarını aktardı.
Cumhur İttifakı'na katılması gündemde olan HÜDA PAR'ın parti programına ilişkin eleştirilerin hatırlatılmasına karşılık da Kurtulmuş, "Programları farklı olan partilerle işbirliği yapmak o fikirlerin benimsendiği anlamına gelmez. Bu yanlış bir okumadır. Tekraren söylüyorum. Partiler birbirlerine iltihak etmiyor, seçim işbirliği yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

Üç dönem kuralı

AK Parti tüzüğünde yer alan üç dönem kuralına ilişkin soru üzerine Kurtulmuş, "Nihayetinde bu kararı verecek olan parti yetkili kurulları ve Cumhurbaşkanı'mızdır. Üç dönem kuralının istisnasız uygulanmasının Türkiye siyasetine büyük bir ivme kazandıracağını düşünüyoruz. Bunu AK Partili 11,5 milyon seçmene sorsak herhalde yüzde 90'ı uygulansın diye karar verir" dedi.

HDP'nin oyu olmadan Sayın Kılıçdaroğlu'nun seçimde yarışa ortak olması mümkün dahi olmaz

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile yapacağı görüşmeye ilişkin değerlendirmesi sorulan Kurtulmuş, şunları kaydetti:
"Başından beri söylediğimiz bir şey var. HDP'nin oyu olmadan Sayın Kılıçdaroğlu'nun seçimde yarışa ortak olması mümkün dahi olmaz. Bunu siyasetle ilgilenen herkes biliyor. CHP'nin seçimde bir şekilde Kılıçdaroğlu'nu seçtirme amacı varsa HDP ile konuşması işin tabiatı gereğidir. Görünürde konuşmasalar bile masayı kuran iradenin arkasındaki önemli aktörlerden birisi de HDP. Biz söylediğimizde alındılar belki ama gerçek budur. O masadaki herkes biliyordu ki HDP'nin oyunu almadan kimi aday gösterirlerse göstersinler yarışa ortak olmaları mümkün değildi. HDP'li birçok siyasi aktörün ve terör örgütünün bazı sözcülerinin 'Millet İttifakı'nın adayını desteklemek gerekir.' şeklindeki sözlerini biliyoruz. Bunlar bilinen gerçekler. Yapılacak bu ziyaret bilineni resmen ilan etmiş oldu."
'Kürt kardeşlerimizin tek temsilcisini HDP olarak kabul eden yanlış bir politik varsayımdır bu'
AK Parti'li Kurtulmuş, "HDP ile HÜDA PAR arasında fark yok iddiaları var. Ne diyeceksiniz?" sorusu üzerine, "Kürt kardeşlerimizin tek temsilcisini HDP olarak kabul eden yanlış bir politik varsayımdır bu. Kürtlerin temsilcisi HDP gibi bir algının son derece yanlış olduğu kanaatindeyim. AK Parti her zaman Kürtlerden en çok oy alan parti olmuştur. Kürt meselesinde yapmış olduğu reformlarla vatandaşlarımızın güvenini kazanmıştır" şeklinde konuştu.
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