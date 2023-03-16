https://sputniknews.com.tr/20230316/kur-korumali-mevduat-toplami-16-trilyon-tlyi-asti-1068346251.html

Kur korumalı mevduat toplamı 1.6 trilyon TL'yi aştı

Kur korumalı mevduat toplamı 1.6 trilyon TL'yi aştı

Kur korumalı mevduat miktarı geçen hafta 31 milyar lira artışla 1 trilyon 308 milyar TL'ye ulaştı. 16.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-16T15:21+0300

2023-03-16T15:21+0300

2023-03-16T15:21+0300

ekonomi

kur korumalı tl mevduat

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BDDK verilerine göre, 2 Eylül haftasında kur korumalı mevduat (KKM) miktarı yaklaşık 31 milyar TL’lik artışla 1 trilyon 308 milyar TL’ye ulaştı.Böylece KKM payı, toplam TL mevduat içinde yüzde 37.3’e, toplam mevduat içinde yüzde 16.8’e yükseldi.KKM ve toplam mevduat içinde yüzde 54.9 olan döviz mevduat da hesaba katıldığında bankacılık sektöründe mevduatta dolarizasyon oranı yüzde 71.7 oldu.Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, yurt içi yerleşiklerin döviz mevduat stoku geçen hafta 1 milyar dolar düşüşle 211,7 milyar dolara geriledi.

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