https://sputniknews.com.tr/20230316/kremlin-esadla-erdoganin-bir-araya-gelebilmesi-icin-oncesinde-bir-dizi-temas-gerekiyor---1068339305.html

Kremlin: Esad’la Erdoğan’ın bir araya gelebilmesi için öncesinde bir dizi temas gerekiyor

Kremlin: Esad’la Erdoğan’ın bir araya gelebilmesi için öncesinde bir dizi temas gerekiyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Duriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir araya gelebilmeleri için henüz pek çok hazırlık... 16.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-16T13:24+0300

2023-03-16T13:24+0300

2023-03-16T13:47+0300

dünya

rusya

suriye

dmitriy peskov

vladimir putin

türkiye

recep tayyip erdoğan

beşar esad

nato

isveç

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Kremlin Sözcüsü Peskov’a, Suriye Devlet Başkanı Esad ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dünkü görüşmeleri sırasında Suriye-Türkiye ilişkilerinin iyileştirilmesi konusunda bir ilerleme sağlanıp sağlanmadığı soruldu. Peskov, Suriye-Türkiye ilişkilerinin normalleştirilmesinin, Putin-Esad görüşmesinde ele alınan konulardan biri olduğu belirtti ancak neler konuşulduğuna ilişkin detay vermedi. Esad ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir araya gelmelerinin mümkün olup olmadığı sorusuna ise Peskov, “Böyle bir görüşmenin gerçekleşebilmesi için ondan önce çalışma gruplarının bir dizi temas gerçekleştirmesi gerekiyor ki bu temaslar şu an yürütülüyor. Bu çalışmalar sürecek” yanıtını verdi. Rusya, Suriye-Türkiye ilişkilerinin normalleştirilmesi sürecinde arabulucu rolü oynuyor.Kremlin'den Finlandiya ve İsveç açıklaması: Türkiye'nin NATO konusunda kendi çizgisi var Öte yandan Türkiye'nin Finlandiya'nın NATO üyeliğinin önünü açma kararının sorulması üzerine Peskov, "Finlandiya ve İsveç'in İttifak'a üyelik eğiliminden üzüntü duyduğumuzu birçok kez dile getirdik. Rusya'nın bu ülkeler için hiçbir şekilde tehdit oluşturmadığını, zira bu ülkelerle hiçbir ihtilafımız olmadığını ve bu ülkelerin hiçbir zaman Rusya karşıtı olmaya niyetlenmediğini defaatle söyledik. Onlar bizim için tehdit oluşturmadı ve bizden onlara yönelik hiçbir tehdit olmadı. Bu nedenle biz bundan ancak üzüntü duyabiliriz" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin NATO üyesi olduğunu anımsatan Peskov, "Bu açıdan Türkiye'nin kendi çizgisi ve çözmeye çalıştığı kendi NATO içi sorunları var" dedi.'Güvenlik için gerekli görülürse, ordumuz ABD İHA'sını çıkarır' Gazetecilerin soruları karşısında ABD İHA'sının Karadeniz sularına düştüğü vakaya değinen Peskov, güvenlik çıkarları açısından gerekli görülmesi halinde Rusya ordusunun İHA'nın enkazını çıkarma çalışmaları yürüteceğinden emin olduğunu kaydetti. Bu konunun Rusya Savunma Bakanlığı'nın yetki alanında olduğunu ve bakanlığın planları hakkında bilgisi bulunmadığını söyleyen Peskov, buna ilişkin soruların doğrudan bakanlığa yöneltilmesini tavsiye etti. Karadeniz'deki vakanın ardından Rusya ve ABD orduları arasındaki iletişim hatlarının devreye girdiğini ve diplomatik temasların kurulduğunu anlatan Peskov, iki ülkenin savunma bakanları ile genelkurmay başkanlarının telefon görüşmesi yaptığını anımsattı.

https://sputniknews.com.tr/20230315/cumhurbaskani-erdogan-cuma-gunu-finlandiya-gelsin-sozumuzu-tutatacagiz-1068288842.html

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rusya, suriye, dmitriy peskov, vladimir putin, türkiye, recep tayyip erdoğan, beşar esad, nato, isveç, finlandiya