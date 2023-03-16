https://sputniknews.com.tr/20230316/konut-fiyatlarinda-yillik-artis-yuzde-153-1068348898.html
Konut fiyatlarında yıllık artış yüzde 153
Konut fiyatlarında yıllık artış yüzde 153
Konut Fiyat Endeksi (KFE) ocakta aylık yüzde 6.9 ve yıllık yüzde 153.1 artışla 708.3 seviyesinde gerçekleşti. Böylece konut fiyatları 4 senedir aralıksız her... 16.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-16T15:58+0300
2023-03-16T15:58+0300
2023-03-16T15:58+0300
ekonomi
konut
konut fiyatları
artış
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ocak 2023 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), ocakta bir önceki aya göre yüzde 6.9 artarak 708.3 seviyesinde gerçekleşti.Son verilerle beraber konut fiyatlarında 4 senedir aralıksız yükseliş kaydedilmiş oldu. Son olarak Ocak 2019'da konut fiyatlarında yüzde 0.4'lük düşüş kaydedilmişti.KFE, ocakta yıllık bazda yüzde 153.1 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 59.1 oldu.Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında, ocakta bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 6.0, 6.0 ve 5.8'lik artış görüldü. Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 154.4, Ankara'da yüzde 156.8 ve İzmir'de 149.9 yükseldi.
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konut, konut fiyatları, artış
konut, konut fiyatları, artış
Konut fiyatlarında yıllık artış yüzde 153
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Konut Fiyat Endeksi (KFE) ocakta aylık yüzde 6.9 ve yıllık yüzde 153.1 artışla 708.3 seviyesinde gerçekleşti. Böylece konut fiyatları 4 senedir aralıksız her ay yükselmiş oldu. Son olarak Ocak 2019'da konut fiyatlarında yüzde 0.4'lük düşüş kaydedilmişti
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ocak 2023 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.
Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), ocakta bir önceki aya göre yüzde 6.9 artarak 708.3 seviyesinde gerçekleşti.
Son verilerle beraber konut fiyatlarında 4 senedir aralıksız yükseliş kaydedilmiş oldu. Son olarak Ocak 2019'da konut fiyatlarında yüzde 0.4'lük düşüş kaydedilmişti.
KFE, ocakta yıllık bazda yüzde 153.1 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 59.1 oldu.
Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında, ocakta bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 6.0, 6.0 ve 5.8'lik artış görüldü. Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 154.4, Ankara'da yüzde 156.8 ve İzmir'de 149.9 yükseldi.