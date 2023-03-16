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Kırım'ın Rusya ile birleşme referandumunun 9. yıldönümü
Kırım'ın Rusya ile birleşme referandumunun 9. yıldönümü
2014 yılında Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden ve ardından referandumla yeniden Rusya topraklarına katılan Kırım Cumhuriyeti, anavatana dönüşün 9... 16.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-16T21:24+0300
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16 Mart 2014 tarihinde yapılan referandumda Kırımlıların yüzde 96.77'si 'evet' oyu kullanarak Rusya'yla birleşme kararına destek vermişti.Tarihi referandum ile ilgili bilgi, Sputnik'in infografiğinde.
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infografik, kırım, kırım referandumu, rusya, инфографика
infografik, kırım, kırım referandumu, rusya, инфографика

Kırım'ın Rusya ile birleşme referandumunun 9. yıldönümü

21:24 16.03.2023
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2014 yılında Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden ve ardından referandumla yeniden Rusya topraklarına katılan Kırım Cumhuriyeti, anavatana dönüşün 9. yıldönümünü etkinliklerle kutladı.
16 Mart 2014 tarihinde yapılan referandumda Kırımlıların yüzde 96.77'si 'evet' oyu kullanarak Rusya'yla birleşme kararına destek vermişti.
Tarihi referandum ile ilgili bilgi, Sputnik'in infografiğinde.
İnfografik Kırım’ın Rusya’yla birleşme referandumu - Sputnik Türkiye
İnfografik Rusya ile birleşme referandumunun 9. yıldönümü - Sputnik Türkiye
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