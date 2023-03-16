https://sputniknews.com.tr/20230316/kirimin-rusya-ile-birlesme-referandumunun-9-yildonumu--1068363603.html

Kırım'ın Rusya ile birleşme referandumunun 9. yıldönümü

Kırım'ın Rusya ile birleşme referandumunun 9. yıldönümü

2014 yılında Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden ve ardından referandumla yeniden Rusya topraklarına katılan Kırım Cumhuriyeti, anavatana dönüşün 9... 16.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-16T21:24+0300

2023-03-16T21:24+0300

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infografik

kırım

kırım referandumu

rusya

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16 Mart 2014 tarihinde yapılan referandumda Kırımlıların yüzde 96.77'si 'evet' oyu kullanarak Rusya'yla birleşme kararına destek vermişti.Tarihi referandum ile ilgili bilgi, Sputnik'in infografiğinde.

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infografik, kırım, kırım referandumu, rusya, инфографика