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https://sputniknews.com.tr/20230316/kilicdaroglunun-hdp-ziyareti-ertelendi-1068365837.html
Kılıçdaroğlu’nun HDP ziyareti ertelendi
Kılıçdaroğlu’nun HDP ziyareti ertelendi
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun HDP ziyareti ertelendi. 16.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-16T21:56+0300
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Halkların Demokratik Partisi'ne (HDP) gerçekleştireceği ziyaret ertelendi.HDP Basın Bürosu'nan yapılan açıklamada 18 Mart Cumartesi günü HDP Genel Merkezi’nde gerçekleşmesi planlanan görüşmeye ilişkin şu ifadelere yer verildi:
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu’nun HDP ziyareti ertelendi

21:56 16.03.2023 (güncellendi: 22:05 16.03.2023)
© AAKılıçdaroğlu
Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2023
© AA
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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun HDP ziyareti ertelendi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Halkların Demokratik Partisi'ne (HDP) gerçekleştireceği ziyaret ertelendi.
HDP Basın Bürosu'nan yapılan açıklamada 18 Mart Cumartesi günü HDP Genel Merkezi’nde gerçekleşmesi planlanan görüşmeye ilişkin şu ifadelere yer verildi:
"Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun partimize ziyareti program yoğunluğundan dolayı ileri bir tarihe ertelenmiştir."
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