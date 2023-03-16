https://sputniknews.com.tr/20230316/kilicdaroglu-kuzey-kibrista-adiyamanda-hayatini-kaybeden-ogrencilerin-ailelerini-ziyaret-etti-1068360909.html

Kılıçdaroğlu Kuzey Kıbrıs'ta, Adıyaman'da hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerini ziyaret etti

Kılıçdaroğlu Kuzey Kıbrıs'ta, Adıyaman'da hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerini ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kuzey Kıbrıs'ta, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman'da yıkılan otelin enkazında kalarak... 16.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-16T20:34+0300

2023-03-16T20:34+0300

2023-03-16T20:34+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

kuzey kıbrıs

kemal kılıçdaroğlu

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Sabah saatlerinde hava yolu ile başkent Lefkoşa'ya gelen Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, ailelerle görüşmek üzere Gazimağusa kentine geçti.Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Adıyaman'daki otelin enkazında yaşamlarını yitiren Gazimağusa Türk Maarif Koleji kız ve erkek voleybol takımındaki öğrenci, öğretmen ve velilerden oluşan 35 kişinin yakınlarıyla görüşen Kılıçdaroğlu, mezarlığı da ziyaret ederek öğrencilerin mezarlarına çiçek bıraktı ve dua okudu.Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden öğrencilerden İzcan Nurluöz'ün annesi Feriha Yiğittürk'ü ziyaret etti. Yiğittürk Kılıçdaroğlu'na, öğrenciler anısına yapılan formadan hediye etti.Ziyaret sırasında duygulu anlar yaşandı.Kılıçdaroğlu'nun akşam saatlerinde Kuzey Kıbrıs'taki ziyaretlerini tamamlayarak Türkiye'ye döneceği öğrenildi.

kuzey kıbrıs

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