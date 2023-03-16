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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230316/kilicdaroglu-kuzey-kibrista-adiyamanda-hayatini-kaybeden-ogrencilerin-ailelerini-ziyaret-etti-1068360909.html
Kılıçdaroğlu Kuzey Kıbrıs'ta, Adıyaman'da hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerini ziyaret etti
Kılıçdaroğlu Kuzey Kıbrıs'ta, Adıyaman'da hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerini ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kuzey Kıbrıs'ta, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman'da yıkılan otelin enkazında kalarak... 16.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-16T20:34+0300
2023-03-16T20:34+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
kuzey kıbrıs
kemal kılıçdaroğlu
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Sabah saatlerinde hava yolu ile başkent Lefkoşa'ya gelen Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, ailelerle görüşmek üzere Gazimağusa kentine geçti.Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Adıyaman'daki otelin enkazında yaşamlarını yitiren Gazimağusa Türk Maarif Koleji kız ve erkek voleybol takımındaki öğrenci, öğretmen ve velilerden oluşan 35 kişinin yakınlarıyla görüşen Kılıçdaroğlu, mezarlığı da ziyaret ederek öğrencilerin mezarlarına çiçek bıraktı ve dua okudu.Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden öğrencilerden İzcan Nurluöz'ün annesi Feriha Yiğittürk'ü ziyaret etti. Yiğittürk Kılıçdaroğlu'na, öğrenciler anısına yapılan formadan hediye etti.Ziyaret sırasında duygulu anlar yaşandı.Kılıçdaroğlu'nun akşam saatlerinde Kuzey Kıbrıs'taki ziyaretlerini tamamlayarak Türkiye'ye döneceği öğrenildi.
kuzey kıbrıs
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kuzey kıbrıs, kemal kılıçdaroğlu
kuzey kıbrıs, kemal kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu Kuzey Kıbrıs'ta, Adıyaman'da hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerini ziyaret etti

20:34 16.03.2023
© AAKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2023
© AA
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kuzey Kıbrıs'ta, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman'da yıkılan otelin enkazında kalarak hayatını kaybeden öğrencilerin aileleriyle görüştü.
Sabah saatlerinde hava yolu ile başkent Lefkoşa'ya gelen Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, ailelerle görüşmek üzere Gazimağusa kentine geçti.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Adıyaman'daki otelin enkazında yaşamlarını yitiren Gazimağusa Türk Maarif Koleji kız ve erkek voleybol takımındaki öğrenci, öğretmen ve velilerden oluşan 35 kişinin yakınlarıyla görüşen Kılıçdaroğlu, mezarlığı da ziyaret ederek öğrencilerin mezarlarına çiçek bıraktı ve dua okudu.
© AAKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2023
Kemal Kılıçdaroğlu
© AA
Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden öğrencilerden İzcan Nurluöz'ün annesi Feriha Yiğittürk'ü ziyaret etti. Yiğittürk Kılıçdaroğlu'na, öğrenciler anısına yapılan formadan hediye etti.
Ziyaret sırasında duygulu anlar yaşandı.
© AAKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2023
Kemal Kılıçdaroğlu
© AA
Kılıçdaroğlu'nun akşam saatlerinde Kuzey Kıbrıs'taki ziyaretlerini tamamlayarak Türkiye'ye döneceği öğrenildi.
© AAKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2023
Kemal Kılıçdaroğlu
© AA
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