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Kılıçdaroğlu Kıbrıs'a gidiyor: 'Hayatımızın en zor günlerinden biri bugün olacak'
Kılıçdaroğlu Kıbrıs'a gidiyor: 'Hayatımızın en zor günlerinden biri bugün olacak'
CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden Gazimağusa Türk... 16.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-16T10:55+0300
2023-03-16T10:55+0300
türkiye
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu
kuzey kıbrıs
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Yapacağı ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
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kuzey kıbrıs
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, kuzey kıbrıs

Kılıçdaroğlu Kıbrıs'a gidiyor: 'Hayatımızın en zor günlerinden biri bugün olacak'

10:55 16.03.2023
© AAKılıçdaroğlu
Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2023
© AA
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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji'nin kız ve erkek öğrencilerinin yakınlarıyla görüşmek üzere Kuzey Kıbrıs'a gidiyor.
Yapacağı ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Yavru vatanımızın evlatları, Adıyaman İsias Hotel’de cinayete kurban gittiler. Ailelerle görüşmek üzere, Selvi Hanım ile az önce KKTC’ye geldik. Yavru vatanın çığlığına sessiz kalınmayacak. Selvi Hanım ve benim için, hayatımızın en zor günlerinden biri bugün olacak."
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