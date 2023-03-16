Kılıçdaroğlu Kıbrıs'a gidiyor: 'Hayatımızın en zor günlerinden biri bugün olacak'

"Yavru vatanımızın evlatları, Adıyaman İsias Hotel’de cinayete kurban gittiler. Ailelerle görüşmek üzere, Selvi Hanım ile az önce KKTC’ye geldik. Yavru vatanın çığlığına sessiz kalınmayacak. Selvi Hanım ve benim için, hayatımızın en zor günlerinden biri bugün olacak."